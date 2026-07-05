Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari

·30·Salomatlik
Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari

Yozning issiq kunlarida chaqaloqlar orasida eng ko‘p uchraydigan muammolardan biri — issiqlik toshmasidir. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu holat, ayniqsa, yangi tug‘ilgan go‘daklarda tez-tez kuzatiladi.

Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ilmiy xodimi Noiba Azimovaning aytishicha, chaqaloqlarda tana haroratini boshqaruvchi mexanizmlar hali to‘liq shakllanmagan bo‘ladi. Shu bilan birga, ularning terisi juda nozik va ta’sirlarga sezgir bo‘lgani sababli issiq havo hamda ortiqcha namlik terida toshmalar paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin.

Issiqlik toshmasi odatda badan terisida mayda qizil, pushti yoki oq rangdagi pufakchalar ko‘rinishida namoyon bo‘ladi. Bu toshmalar ko‘pincha bo‘yin, qo‘ltiq osti, chov sohasi va kiyim tanaga zich tegib turadigan joylarda uchraydi.

Mutaxassisning ta’kidlashicha, kasallik rivojlanishiga issiq va dim havo, yuqori namlik, sintetik matodan tikilgan kiyimlar hamda ortiqcha vazn kabi omillar sabab bo‘lishi mumkin.

Agar farzandingizning terisida shunday toshmalarni sezsangiz, o‘zbilarmonlik bilan davolanishga urinmasdan, dermatolog yoki pediatrga murojaat qilishingiz tavsiya etiladi.

Davolash jarayonida terini quruq saqlash muhim ahamiyatga ega. Shu bois krem o‘rniga ortiqcha namlikni o‘ziga singdiradigan va terining erkin nafas olishiga yordam beradigan maxsus kukunlardan foydalanish maqsadga muvofiq.

Yig‘layotgan chaqaloqni oq vannada qo‘llar bilan cho‘miltirishmoqda.

Shuningdek, bolani cho‘miltirish vaqtida suvga moychechak damlamasi qo‘shish foydali hisoblanadi. Cho‘milgandan so‘ng esa go‘dakning badanini yumshoq sochiq bilan ehtiyotkorlik bilan artib, tarkibida talk, kraxmal yoki rux bo‘lgan kukun sepish tavsiya etiladi. Bunday vositalar terini quruq saqlashga yordam berib, infeksiya rivojlanishining oldini olishga ko‘maklashadi.

Mutaxassislar issiqlik toshmasining oldini olish uchun chaqaloqlarga sintetik kiyimlar kiydirmaslikni tavsiya etadi. Chunki bunday matolar havo almashinuvini cheklaydi va terining ta’sirlanishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Buning o‘rniga paxta, zig‘ir yoki jun kabi tabiiy tolalardan tayyorlangan kiyimlarni tanlash maqsadga muvofiq. Bundan tashqari, bolalar xonasidagi havo haroratini +20 °C atrofida ushlab turish, gigiyena qoidalariga rioya qilish hamda chaqaloqni muntazam cho‘miltirib turish issiqlik toshmalari xavfini sezilarli darajada kamaytiradi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkinBugun, 17:25Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?29.06, 23:202027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28.06, 18:35Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar27.06, 12:42O‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdiO‘zbekistonda o‘rtacha umr davomiyligi 75,4 yoshga yetdi26.06, 17:46O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...O‘zbekistonda saratonga qarshi kurashishning yangi dasturi joriy etiladi...25.06, 19:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Insult paytida hayotni saqlashi mumkin bo‘lgan sprey ishlab chiqildi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar