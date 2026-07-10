Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato

·0·Salomatlik
Konditsionerdan foydalanishda ko‘pchilik yo‘l qo‘yadigan xavfli xato

O‘zbekistonda bir erkak issiq havodan saqlanish maqsadida konditsionerning to‘g‘ridan to‘g‘ri havo oqimi ostida qariyb bir soat o‘tirganidan so‘ng yuzining bir tomonida karaxtlikni sezgan. Mutaxassislar bunday holat sovuq havo oqimining organizmga keskin ta’siri bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini ta’kidlamoqda.

Shifokorlarning aytishicha, yuz sohasidagi nervlarning sovqotishi ayrim hollarda yuz nervi falaji (Bell falaji) rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkin. Bundan tashqari, kuchli va sovuq havo oqimi sinusit, mushaklar spazmi hamda bo‘yin va yelka sohasida og‘riqlarni ham keltirib chiqarishi ehtimoldan xoli emas.

Yuzini bujmaytirib, sarg‘ish va qiyshik tishlarini ko‘rsatayotgan erkak.

Mutaxassislar, ayniqsa, yozning jazirama kunlarida konditsioner havo oqimini bevosita odamga qaratmaslikni tavsiya etadi. Qurilmani juda past haroratga qo‘yish ham organizm uchun noqulay oqibatlarga olib kelishi mumkin.

Shu bois shifokorlar konditsioner haroratini +22...+24 °C atrofida saqlashni, xonadagi harorat bilan tashqi muhit o‘rtasidagi farqni keskin oshirmaslikni tavsiya qilmoqda. Agar sovuq havo ta’siridan keyin yuzda karaxtlik, mimika buzilishi yoki og‘riq kabi alomatlar paydo bo‘lsa, imkon qadar tezroq shifokorga murojaat qilish zarurligi ta’kidlanmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘lingMiyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling05.07, 22:1515 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin15 yil ishlagan tibbiyot xodimlari uy-joy subsidiyasidan foydalanishi mumkin05.07, 17:25Chaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalariChaqaloqlarda issiqlik toshmasi nega paydo bo‘ladi? Mutaxassis tavsiyalari05.07, 16:48Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?Bir porsiya fri sigaretga tengmi? Mutaxassislar nima deydi?29.06, 23:202027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28.06, 18:35Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlarTish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar27.06, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
11 oy davomida yuvilmagan shim: tajriba kutilmagan natija berdi
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Uzoq umr ko‘rish uchun qaysi mahsulotlardan voz kechish kerak?
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Qachon va qanchalik tez-tez uxlayotganingiz o‘lim xavfini ko‘rsatishi mumkin, tadqiqot natijalari
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Yurakni sog‘lom saqlash uchun nimalarni yeyish kerak?
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Ko‘pchilik bilmaydi: buyraklarga zarar beruvchi 4 odat
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Kech uxlash yurak xuruji va insult xavfini oshiradi
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Miyani himoya qilish uchun bu mahsulotlardan ehtiyot bo‘ling
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar
Tish shifokoriga kamroq borish: Og‘iz bo‘shlig‘ini sog‘lom saqlovchi mahsulotlar