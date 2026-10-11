Shamollash va xastalik paytida qaysi oziq-ovqatlardan voz kechish kerak?

·32·Salomatlik
Shamollash va xastalik paytida qaysi oziq-ovqatlardan voz kechish kerak?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Shamollash va kasallik paytida immunitetni susaytiruvchi va yallig‘lanishni kuchaytiruvchi shakarli mahsulotlar, spirtli ichimliklar, sitrus mevalar, sut mahsulotlari hamda yog‘li va qovurilgan ovqatlardan voz kechish tavsiya etiladi.
  • Ushbu mahsulotlar organizmni suvsizlantirishi, dori vositalarining ta’sirini pasaytirishi, shilliq qavatlarni qichishtirishi, balg‘am ajralishini ko‘paytirishi va hazm tizimiga ortiqcha yuk tushirishi mumkin.

Organizm turli mavsumiy xastaliklar, gripp yoki shamollash bilan kurashayotgan vaqtda to‘g‘ri ovqatlanish ratsioni sog‘ayish jarayonida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Sog‘liqni saqlash vazirligi mutaxassislarining ta’kidlashicha, ayrim mahsulotlar kasallik alomatlarini yanada kuchaytirib, tabiiy immunitetni susaytirib qo‘yishi mumkin.

Kasallikni yengil o‘tkazish va organizmning tiklanishini tezlashtirish uchun quyidagi oziq-ovqatlardan vaqtincha saqlanish tavsiya etiladi:

Xastalik vaqtida taqiqlanadigan 5 ta asosiy mahsulot

  • Shakarga boy shirinliklar va mahsulotlar: Tarkibida yuqori miqdorda shakar bo‘lgan yeguliklar yallig‘lanish jarayonlarini kuchaytiradi va oq qon tanachalari — leykotsitlarning viruslarga qarshi kurashish qobiliyatini susaytiradi;

  • Spirtli ichimliklar: Alkogol organizmni jiddiy darajada suvsizlantiradi (degidratatsiya), dori vositalarining ta’sirini keskin pasaytiradi va jigarga ortiqcha yuk tushiradi;

  • Sitrus mevalar: Apelsin, limon kabi mevalar S vitaminiga boy bo‘lsa-da, ulardagi yuqori kislotalilik tomoq va oshqozonning yallig‘langan shilliq qavatini qichishtirib, og‘riqni kuchaytirishi mumkin;

  • Sut va sut mahsulotlari: Ayrim bemorlarda sut mahsulotlari nafas yo‘llarida balg‘am va shilimshiq moddalar ajralishini ko‘paytirib, yo‘tal hamda burun bitishini murakkablashtiradi;

  • Yog‘li va qovurilgan ovqatlar: Qovurma va og‘ir taomlarni hazm qilish uchun oshqozon-ichak tizimi juda ko‘p energiya sarflaydi. Natijada organizm o‘z kuchini infeksiyaga qarshi kurashga emas, ovqat hazm qilishga sarflashga majbur bo‘ladi.

Mutaxassislar xulosasi: Nima uchun bu mahsulotlar xavfli?

Sog‘liqni saqlash vazirligining tushuntirishicha, yuqorida sanab o‘tilgan mahsulotlarda bemorlik davrida himoya tizimi uchun nihoyatda zarur bo‘lgan foydali vitaminlar va minerallar miqdori kam bo‘ladi.

Bundan tashqari, ular hazm tizimiga ortiqcha zo‘riqish yuklaydi. Shu sababli mutaxassislar xastalik paytida ko‘proq iliq suyuqliklar, tovuq sho‘rvasi, qaynatilgan yengil taomlar va vitaminlarga boy sabzavotlarni iste’mol qilishni tavsiya etadi.

Sog‘liqni saqlash vazirligishakarga boy shirinliklarspirtli ichimliklarsitrus mevalar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqatLavr bargi qaynatmasi yo‘talni davolaydimi? Muhim haqiqat28 sentabr 11:05Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?25 sentabr 09:28Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?Sut, sarimsoq va kivi: 12 maslahatdan qay biri ishlaydi?1 avgust 00:27Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!Tungi xavf: To‘yib uxlamaslik 172 ta kasallikni keltirib chiqarishi aniqlandi!21 sentabr 08:37Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»Shifokorlar: «Nonushta qilmaslik yurak xastaligi va diabet xavfini keskin oshiradi!»20 sentabr 12:54Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?Ushbu 6 ichimlik haqiqatan ham ichki a’zolarni davolaydimi?12 avgust 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Salomatlik yangiliklar

«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
«Emmagan bola ota-onasini hurmat qilmaydimi?» Professorning fikri va tibbiyotdagi haqiqat
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
Yoshlik siri topildi: Olimlar eng keksa insonning organizmini o‘rganib hayratda qoldi...
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
O‘t qopi yaxshi ishlamasa organizmda nima bo‘ladi: belgilar va nimalarga e’tibor berish kerak?
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
Si Szinpin salomatligida sirli muammo: Vashington safari arafasida xavotir!
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
«Bitta in’eksiya bilan gepatit V to‘liq tuzalishi mumkin!»: Tibbiyot olamida inqilob...
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Uzoq umr ko‘rish siri: Ratsioningizdan zudlik bilan chiqarib tashlash kerak bo‘lgan 5 ta mahsulot
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Siz soat nechada uxlaysiz? Uyqu vaqtini kechiktirish organizmga qanday ta’sir qiladi?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?
Boshning qayeri og‘rishi nimadan darak beradi: Og‘riq joylashuvi nimani anglatishi mumkin?