Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқда

·57·Ўзбекистон
Ўзбекистонни яна кучли иссиқлар тўлқини қамраб олмоқда

Ўзбекистонда янги ҳафта иссиқ ва асосан қуруқ об-ҳаво билан бошланади. Синоптиклар маълумотига кўра, мамлакатнинг аксарият ҳудудларида ёғингарчилик кузатилмайди, айрим тоғли жойларда эса қисқа муддатли ёмғир ёғиши мумкин.

Тошкент шаҳрида кун давомида ҳаво бироз булутли бўлади, аммо ёмғир кутилмаяпти. Кундузи ҳаво ҳарорати 35-37 даражагача кўтарилади.

Қорақалпоғистон Республикасида айрим ҳудудларда қисқа муддатли ёмғир ва момақалдироқ эҳтимоли сақланиб қолмоқда. Шу билан бирга, кучли шамол ва чанг-тўзон кузатилиши мумкин.

Бухоро, Навоий, Самарқанд, Сирдарё, Жиззах ҳамда Тошкент вилоятида ҳам асосан қуруқ об-ҳаво ҳукм суради. Ҳарорат кундузи 32-37 даража атрофида бўлади.

Энг иссиқ ҳаво Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларида кузатилиши кутилмоқда. Бу ҳудудларда термометр кўрсаткичи 39 даражагача етиши мумкин.

Фарғона водийси вилоятларида ҳам ёғингарчилик кутилмайди. Ҳаво ҳарорати кундузи 32-37 даража оралиғида бўлади.

Тоғолди ва тоғли ҳудудларда эса айрим жойларда қисқа муддатли ёмғир ёғиши, момақалдироқ бўлиши мумкин. Мутахассислар сел-сув тошқини хавфи сақланиб қолаётгани ҳақида огоҳлантирмоқда.

Синоптикларнинг қайд этишича, ёз мавсуми давомида мамлакатда янада кучли иссиқ тўлқинлари кузатилиши мумкин. Айрим кунларда ҳаво ҳарорати 42-44 даражагача, чўл ва жанубий ҳудудларда эса 45-47 даражагача кўтарилиши эҳтимолдан холи эмас.

Шу боис аҳолига куннинг энг иссиқ пайтларида эҳтиёткор бўлиш, кўпроқ суюқлик истеъмол қилиш ва узоқ вақт қуёш остида қолмаслик тавсия этилмоқда.

ЎзбекистонТошкентҚорақалпоғистонБухороСамарқанд
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиЎзбекистонда пропаннинг чакана нархи сезиларли даражада қимматлашдиБугун, 10:35Аҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиАҳоли мурожаатларини пайсалга солган 19 нафар амалдор ишдан олиндиБугун, 08:35Ўзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиЎзбекистонда қайси ҳудуд аҳолиси энг ёш экани маълум бўлдиБугун, 07:56Ўзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиЎзбекистонда пул ўтказмалари тизимида янгиланишлар амалга ошириладиКеча, 13:27Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Ўзбекистон аҳолисининг неча фоизи меҳнатга лаёқатли ҳисобланади?Кеча, 12:02Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Ўзбекистон ҳудудларида бир килограмм палов тайёрлаш харажатлари қанча?Кеча, 10:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди