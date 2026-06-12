Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирди

·0·Ўзбекистон
Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирди

“Ўзгидромет” жорий йил 13–15 июнь кунлари мамлакат ҳудудида кутилаётган ёғингарчиликлар сабабли тоғ олди ва тоғли ҳудудларда сел-сув тошқинлари юзага келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантириш берди.

Маълум қилинишича, кучли ёмғирлар оқибатида бир қатор вилоятларда сел ва сув тошқинлари хавфи ортиши эҳтимоли мавжуд.

Қашқадарё вилоятида Яккабоғ, Деҳқонобод, Чироқчи, Китоб, Шаҳрисабз, Қамаши ва Ғузор туманларида;
Сурхондарё вилоятида Сариосиё, Узун, Олтинсой, Денов, Бойсун, Шеробод, Шўрчи, Қумқўрғон ва Музработ туманларида;
Самарқанд вилоятида Ургут, Самарқанд, Булунғур, Нуробод, Қўшработ, Каттақўрғон, Паяриқ, Жомбой ва Иштихон туманларида;
Навоий вилоятида Хатирчи, Навбаҳор, Нурота, Конимех ва Кармана туманларида;
Жиззах вилоятида Зомин, Бахмал, Ғаллаорол, Шароф Рашидов, Фориш ва Янгиобод туманларида;
Тошкент вилоятида Оҳангарон, Бўстонлиқ, Паркент, Пискент, Ўртачирчиқ, Юқоричирчиқ туманлари ҳамда Ангрен ва Олмалиқ шаҳарларида;
Наманган вилоятида Поп, Косонсой, Чортоқ, Чуст, Наманган ва Янгиқўрғон туманларида;
Фарғона вилоятида Сўх, Шоҳимардон, Фарғона ва Бешариқ туманларида;
Андижон вилоятида Андижон, Асака, Жалалқудуқ, Қўрғонтепа, Пахтаобод, Избоскан, Хўжаобод, Марҳамат туманлари ҳамда Хонобод шаҳрида сел-сув тошқинлари кузатилиши мумкин.

Синоптиклар тоғли ҳудудларда яшовчи аҳоли, дам олувчилар ва ҳайдовчиларни эҳтиёткорликка чақирди. Шунингдек, айрим жойларда кучли ёмғирлар оқибатида пастликларда сув тўпланиши ва кўчаларни сув босиши эҳтимоли борлиги таъкидланди.

Фуқароларга сел хавфи юқори бўлган ҳудудларга заруратсиз бормаслик, тоғ йўлларида ҳаракатланишда қоидаларга қатъий амал қилиш тавсия этилди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаБугун, 15:40Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Бугун, 12:41Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Бугун, 12:32Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришБугун, 08:14Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Бугун, 08:10Ўзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиЎзбекистонда уй сотиб олувчилар пулллари банкларда хавфсиз сақланадиБугун, 08:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди