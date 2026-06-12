Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқда

·0·Ўзбекистон
Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқда

Миграция агентлиги Францияда мавсумий қишлоқ хўжалиги ишлари учун ходимлар қабул қилинаётганини маълум қилди. Янги дастур доирасида ўзбекистонлик фуқаролар Франциянинг Мен ва Луара ҳамда Рона ҳудудларида мева-сабзавот етиштириш ва ҳосил йиғиб-териш ишларига жалб этилади.

Маълум қилинишича, мева далаларидаги ишлар 17 августдан бошланса, сабзавот етиштириладиган ҳудудлардаги мавсум 1 октябрдан старт олади. Номзодлардан 25–45 ёш оралиғида бўлиши, судланмаганлиги, француз тилини мулоқот даражасида билиши ҳамда қишлоқ хўжалиги соҳасида камида уч йиллик меҳнат тажрибасига эга бўлиши талаб этилади. Танловда эркаклар ҳам, аёллар ҳам иштирок этиши мумкин.

Дастур иштирокчилари учун ойига 1650 евро миқдорида иш ҳақи белгиланган. Виза, авиачипта, яшаш ва озиқ-овқат билан боғлиқ харажатларнинг бир қисми номзод томонидан қопланади. Шу билан бирга, виза ва авиачипта учун сарфланган маблағларнинг маълум қисми ишга жойлашгандан сўнг Миграция агентлиги томонидан қайтариб берилиши кўзда тутилган.

Номзодлар иш берувчи вакиллари иштирокида онлайн суҳбат орқали саралаб олинади. Аризалар “Хорижда иш” платформаси орқали 20 июнга қадар қабул қилинади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиБугун, 15:53Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаБугун, 15:40Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Ўзбекистон аҳолисининг қарийб барчаси телефон фойдаланаётгани ростми?Бугун, 12:41Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Ўзбекистон гиламларини энг кўп қайси давлатлар сотиб олмоқда?Бугун, 12:32Кучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришКучли ёмғирлар кутилмоқда: аҳолига муҳим огоҳлантиришБугун, 08:14Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Тошкентда туманлар ўртасидаги уй ижараси фарқи қандай даражада?Бугун, 08:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди