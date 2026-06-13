Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқланди
Тошкент шаҳридаги “Фарҳод” деҳқон бозорида ўтказилган навбатдаги назорат тадбирлари давомида таркибида нитрат миқдори меъёрдан юқори бўлган қовун маҳсулоти аниқланди. Бу ҳақда Санэпидқўмитанинг пойтахт бошқармаси маълум қилди.
Хабар қилинишича, Учтепа тумани санитария-эпидемиология бўлими мутахассислари Ветеринария-санитария экспертизаси лабораторияси ходимлари билан ҳамкорликда бозор ҳудудида кунлик мониторинг ишларини амалга оширган.
Текширув жараёнида савдога чиқарилган полиз маҳсулотларидан намуналар олиниб, махсус лаборатория таҳлилларидан ўтказилган. Натижада 21 килограмм қовун таркибида нитрат миқдори белгиланган гигиеник талаблардан юқори экани маълум бўлган.
Масъуллар таъкидлашича, мазкур маҳсулот истеъмолчилар саломатлиги учун эҳтимолий хавф туғдириши мумкинлиги сабабли унинг сотувга чиқарилишига йўл қўйилмаган. Қонунчилик талабларига мувофиқ маҳсулот бракераж қилиниб, тегишли чоралар кўрилган.
Шу билан бирга, бозорда фаолият юритаётган тадбиркорлар ва сотувчилар ўртасида озиқ-овқат хавфсизлиги, маҳсулот сифати ва санитария талабларига қатъий риоя қилиш бўйича тушунтириш ишлари ҳам ўтказилган.
…