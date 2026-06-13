Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқланди

·0·Ўзбекистон
Тошкент бозоридаги қовундан хавфли модда аниқланди

Тошкент шаҳридаги “Фарҳод” деҳқон бозорида ўтказилган навбатдаги назорат тадбирлари давомида таркибида нитрат миқдори меъёрдан юқори бўлган қовун маҳсулоти аниқланди. Бу ҳақда Санэпидқўмитанинг пойтахт бошқармаси маълум қилди.

Хабар қилинишича, Учтепа тумани санитария-эпидемиология бўлими мутахассислари Ветеринария-санитария экспертизаси лабораторияси ходимлари билан ҳамкорликда бозор ҳудудида кунлик мониторинг ишларини амалга оширган.

Текширув жараёнида савдога чиқарилган полиз маҳсулотларидан намуналар олиниб, махсус лаборатория таҳлилларидан ўтказилган. Натижада 21 килограмм қовун таркибида нитрат миқдори белгиланган гигиеник талаблардан юқори экани маълум бўлган.

Масъуллар таъкидлашича, мазкур маҳсулот истеъмолчилар саломатлиги учун эҳтимолий хавф туғдириши мумкинлиги сабабли унинг сотувга чиқарилишига йўл қўйилмаган. Қонунчилик талабларига мувофиқ маҳсулот бракераж қилиниб, тегишли чоралар кўрилган.

Шу билан бирга, бозорда фаолият юритаётган тадбиркорлар ва сотувчилар ўртасида озиқ-овқат хавфсизлиги, маҳсулот сифати ва санитария талабларига қатъий риоя қилиш бўйича тушунтириш ишлари ҳам ўтказилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаКоррупционерларга жазо чораларини кескин кучайтирувчи қонун чиқмоқдаБугун, 13:03Тошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиТошкент ҳайдовчилари диққатига: айрим кўчалар уч кунга ёпиладиБугун, 12:18Касаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаКасаллик нафақасини тўлашнинг мутлақо янги тартиби жорий этилмоқдаБугун, 10:59Францияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаФранцияда ишлаш имконияти: ойлик 1650 евро таклиф этилмоқдаКеча, 15:58Ўзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиЎзгидромет 13–15 июнь ёмғир ёғишини огоҳлантирдиКеча, 15:53Дам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаДам олиш кунлари 42 даражагача иссиқ бўлиши кутилмоқдаКеча, 15:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди