Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўллади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўллади.
Табрикда давлат раҳбари Россия халқини миллий байрам билан қутлаб, икки давлат ўртасидаги стратегик шериклик ва кўп қиррали ҳамкорликни янада ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади.
Шунингдек, мактубда савдо-иқтисодий, ҳудудлараро ва гуманитар алоқалар изчил ривожланаётгани қайд этилди. Сўнгги олий даражадаги музокаралар ўзаро ишонч ва дўстлик муносабатларини яна бир бор тасдиқлагани билдирилди.
…