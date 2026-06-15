Ўзбекистонликлар Coca-Cola’ни рекорд даражада ичмоқда

·13·Ўзбекистон
Ўзбекистонликлар Coca-Cola’ни рекорд даражада ичмоқда

Ўзбекистон Coca-Cola учун дунёдаги энг тез ўсаётган бозорлардан бирига айланмоқда.

Компания маълумотларига кўра, ўтган йили мамлакатда савдо ҳажми 33,7 фоизга ошган бўлса, жорий йилнинг дастлабки уч ойида ўсиш 40 фоизга етган. Ҳозирда Ўзбекистонда бир йилда 1,25 миллиард литр Coca-Cola маҳсулотлари сотилмоқда.

Бу кўрсаткич бўйича мамлакат илк бор Қозоғистонни ортда қолдирди. Савдоларнинг кескин ошиши компания даромадларига ҳам таъсир қилган.

2025 йил якунида Coca-Cola’нинг Ўзбекистондаги асосий корхонаси тушуми 40 фоизга ўсиб, 7,6 триллион сўмга етган. Мутахассислар бунга аҳоли даромадларининг ошиши, чакана савдо ва умумий овқатланиш соҳасининг жадал ривожланаётгани сабаб бўлаётганини таъкидламоқда.

Coca-Cola эса деярли ҳар бир дўкон ва ресторанда мавжуд бўлгани учун бу ўсишдан энг кўп фойда кўраётган компаниялардан бири бўлиб турибди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирдиЎзбекистон глобал сайёҳлик оқими бўйича дунёда етакчи бешликка кирдиБугун, 20:03Ўзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқдаЎзбекистонга шакар импорти кескин қисқарди, нархлар ўсмоқдаКеча, 18:08Эски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинЭски автомобиллар учун 12 миллионлик тўлов жорий этилиши мумкинКеча, 11:56Шавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиШавкат Мирзиёев АҚШ Президенти Доналд Трампни таваллуд куни билан табрикладиКеча, 10:39Шавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиШавкат Мирзиёев Россия Президенти Владимир Путинга Россия куни муносабати билан табрик йўлладиКеча, 09:55Ўқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиЎқишни кўчиришда сертификатли талабаларга имтиёз бериладиКеча, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди
Диққат! Қурбон ҳайити ва қўшимча дам олиш кунлари эълон қилинди