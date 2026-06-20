Жалақудуқда кучли жала ёғмоқда: кадрлар диққат марказида
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Айни вақтда Андижон вилоятининг Жалақудуқ туманида кучли жала ёғиши кузатилмоқда.
Ижтимоий тармоқларда тарқалаётган кадрларда ёғингарчиликнинг анча шиддатли кечаётганини кўриш мумкин. Кучли жала маҳаллий аҳоли эътиборини тортмоқда ва бу ҳолат муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Мутасаддилар фуқароларга эҳтиёткор бўлиш, зарурат бўлмаса очиқ ҳудудларда узоқ қолмаслик ҳамда хавфсизлик қоидаларига амал қилишни тавсия этмоқда.
Айни пайтда вазият кузатув остига олинган бўлиб, қўшимча маълумотлар эълон қилиниши кутилмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…