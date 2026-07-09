Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўлади

·0·Ўзбекистон
Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўлади

Ўзбекистонда келгуси беш йилда болалар ўлимини сезиларли камайтириш мақсад қилинган. 2025–2030 йилларга мўлжалланган стратегияда бу кўрсаткични ҳар 1000 нафар болага 14,3 ҳолатдан 8 ҳолатгача тушириш режалаштирилмоқда.

Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази директори Абдуманноп Абдуқайумовнинг маълум қилишича, бунга педиатрия ёрдамини янгилаш, касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика ишларини кучайтириш орқали эришиш кўзда тутилган.

Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон олдида беш йил ичида болалар ўлими кўрсаткичини қарийб икки баробар камайтириш вазифаси турибди. Европа Иттифоқи давлатларида бу кўрсаткич ҳар 1000 нафар болага 5 ҳолатдан кам экани ҳам таққослаш учун келтирилган.

Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларида 2025 йилда чақалоқлар ўлими қарийб 7500 ҳолат бўлгани қайд этилган. 2024 йилда эса бу кўрсаткич 8300 тани ташкил қилган.

Абдуқайумов чақалоқлар ўлимининг деярли ярми, яъни 47 фоизи ҳаётнинг биринчи 30 кунида юз беришини айтди. Шу сабаб туғруқхоналардаги тиббий ёрдам, неонатал кузатув ва уйга чиққандан кейинги дастлабки ҳафталардаги назорат муҳим аҳамият касб этади.

Хавф гуруҳида, аввало, муддатидан олдин туғилган болалар, туғма нуқсонлар билан дунёга келган чақалоқлар ва ирсий касалликларга чалинган болалар бор.

Маълумотларга кўра, мамлакатда ҳар йили 48 мингдан зиёд бола туғма ёки генетик патологиялар билан туғилади. Шу боис эрта ташхис, скрининг ва оилалар билан профилактик ишларни кенгайтириш асосий йўналишлардан бири сифатида белгиланмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиБугун, 10:01Ўзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаЎзбекистонда 1 млн 535 минг талаба олий таълимда ўқимоқдаКеча, 20:12Тошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиТошкент қулай шаҳарлар рейтингида 157-ўринни эгалладиКеча, 20:036,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келди6,90 килограмм! Фарғонада гигант чақалоқ дунёга келдиКеча, 19:50Солиқ кешбэки бекор бўладими?Солиқ кешбэки бекор бўладими?Кеча, 19:46Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Ўзбекистонда 1 килограмм палов тайёрлаш қанча туради?Кеча, 17:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди