Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўлади
Ўзбекистонда келгуси беш йилда болалар ўлимини сезиларли камайтириш мақсад қилинган. 2025–2030 йилларга мўлжалланган стратегияда бу кўрсаткични ҳар 1000 нафар болага 14,3 ҳолатдан 8 ҳолатгача тушириш режалаштирилмоқда.
Республика ихтисослаштирилган педиатрия илмий-амалий тиббиёт маркази директори Абдуманноп Абдуқайумовнинг маълум қилишича, бунга педиатрия ёрдамини янгилаш, касалликларни эрта аниқлаш ва профилактика ишларини кучайтириш орқали эришиш кўзда тутилган.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистон олдида беш йил ичида болалар ўлими кўрсаткичини қарийб икки баробар камайтириш вазифаси турибди. Европа Иттифоқи давлатларида бу кўрсаткич ҳар 1000 нафар болага 5 ҳолатдан кам экани ҳам таққослаш учун келтирилган.
Соғлиқни сақлаш вазирлиги маълумотларида 2025 йилда чақалоқлар ўлими қарийб 7500 ҳолат бўлгани қайд этилган. 2024 йилда эса бу кўрсаткич 8300 тани ташкил қилган.
Абдуқайумов чақалоқлар ўлимининг деярли ярми, яъни 47 фоизи ҳаётнинг биринчи 30 кунида юз беришини айтди. Шу сабаб туғруқхоналардаги тиббий ёрдам, неонатал кузатув ва уйга чиққандан кейинги дастлабки ҳафталардаги назорат муҳим аҳамият касб этади.
Хавф гуруҳида, аввало, муддатидан олдин туғилган болалар, туғма нуқсонлар билан дунёга келган чақалоқлар ва ирсий касалликларга чалинган болалар бор.
Маълумотларга кўра, мамлакатда ҳар йили 48 мингдан зиёд бола туғма ёки генетик патологиялар билан туғилади. Шу боис эрта ташхис, скрининг ва оилалар билан профилактик ишларни кенгайтириш асосий йўналишлардан бири сифатида белгиланмоқда.
…