Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш

·18·Ўзбекистон
Тошкентда яна бир муҳим кўча ёпилади: Ҳайдовчиларга огоҳлантириш

Тошкент шаҳрининг Яшнобод туманида жойлашган Авиасозлар кўчасининг бир қисмида транспорт воситалари ҳаракати вақтинча чекланади. Бу ҳақда Veolia Energy Tashkent маълум қилди.

Компания хабарига кўра, чеклов 11 июль соат 08:00 дан 31 июль соат 06:00 гача амал қилади. Ушбу муддат давомида магистрал иссиқлик тармоқларини янгилаш ва эски қувурларни алмаштириш ишлари олиб борилади.

Таъкидланишича, таъмирлаш ишлари пойтахт аҳолисини куз-қиш мавсумида узлуксиз ва сифатли иссиқлик таъминоти билан таъминлаш мақсадида амалга оширилмоқда. Қурилиш жараёнида хавфсизлик талабларига риоя қилиш учун Авиасозлар кўчасининг маълум қисми автотранспорт ҳаракати учун вақтинча ёпилади.

Шу муносабат билан ҳайдовчиларга йўналишларини олдиндан режалаштириш, эҳтимолий тирбандликларнинг олдини олиш мақсадида айланма йўллардан фойдаланиш тавсия этилди. Компания юзага келадиган вақтинчалик ноқулайликлар учун аҳолидан узр сўради.

Эслатиб ўтамиз, айни пайтда пойтахтнинг яна бир йирик кўчаларидан бири — Мустақиллик шоҳ кўчасида ҳам таъмирлаш ишлари давом этмоқда. Шу боис мазкур ҳудудда ҳам автомобиллар ҳаракатига вақтинчалик чекловлар жорий қилинган. Йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати ҳайдовчилардан сафар йўналишларини олдиндан белгилаб олишни сўрамоқда.

ТошкентАвиасозларВеолия Энержи ТошкентМустақиллик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаСаида Мирзиёева француз бизнеси билан учрашди: ҳамкорликда янги йўналишлар очилмоқдаКеча, 23:53Ўзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиЎзбек алифбоси нега ўзгармоқда? Энг муҳим сабаблар очиқландиКеча, 22:48Мирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиМирзиёев ва Лукашенко Тошкент ва Минск ўртасидаги тарихий Декларацияни имзоладиКеча, 19:01Мирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаМирзиёев ва Лукашенко учрашуви якуни: 2 млрд долларлик режа кун тартибидаКеча, 18:54Мутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиМутахассис: Ўзбекистонда чақалоқлар ўлимининг 47 фоизи биринчи ойда содир бўладиКеча, 13:26Тошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиТошкентда марҳумлардан қолган қуроллар топширилди: ДХХ икки ҳолатни маълум қилдиКеча, 10:01
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди