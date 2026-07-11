Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилди

·1·Ўзбекистон
Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилди

Тошкент вилоятида «Хавфсиз ва соғлом юрт» тезкор-профилактик тадбирлари доирасида совуқ қурол ва ўткир буюмларни ноқонуний олиб юриш ҳолатлари аниқланди.

8 кун давомида ўтказилган рейдларда ҳуқуқ-тартибот ходимлари 389 нафар шахсни аниқлаган. Улар ёнида турли ўткир ва хавфли буюмлар бўлгани айтилмоқда.

«Тиғ» профилактик тадбирлари вилоятдаги жамоат жойлари, бозорлар, кўчалар ва аҳоли гавжум ҳудудларда давом этмоқда.

Рейдлар давомида қуйидаги буюмлар олиб қўйилган:

• 307 та пичоқ
• 66 та кастет
• 8 та бита
• 14 та тиғ ва бошқа ўткир буюмлар

Ички ишлар ходимларига кўра, ушбу буюмларни ўз вақтида аниқлаш тан жароҳати етказиш билан боғлиқ бир қатор жиноятларнинг олдини олишга хизмат қилган.

Қонунчиликка кўра, совуқ қуролни ноқонуний олиб юриш учун 1 БҲМдан 5 БҲМгача жарима белгиланган. Ҳолатга қараб бошқа таъсир чоралари ҳам қўлланиши мумкин.

Вилоят ҳудудида профилактик рейдлар давом этмоқда.

Тошкент вилоятиТиғСовуқ қуролПичоқКастетИчки ишлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиКеча, 22:52Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиТошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиКеча, 22:30Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиПрезидентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиКеча, 17:31Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаКеча, 15:05Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиСардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиКеча, 13:15«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланади«Ташаббусли бюджет»нинг иккинчи мавсуми 15 июльдан бошланадиКеча, 13:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа