Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритди

·23·Ўзбекистон
Қарийб 13 минг абитуриент тестсиз талаба бўлиш имкониятини қўлга киритди

2026–2027 ўқув йили учун олий таълим муассасаларига қабул жараёнида барча фанлардан миллий ёки халқаро сертификатга эга бўлган 12 минг 997 нафар абитуриент тест синовларини топширишдан озод этилди. Улар қабул танловининг кейинги босқичида бевосита иштирок этади.

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги маълумотига кўра, бу кўрсаткич ўтган йилга нисбатан кескин ўсган. Агар 2025–2026 ўқув йилида тестдан озод қилинганлар сони 678 нафарни ташкил этган бўлса, жорий йилда уларнинг сони қарийб 19 баробарга ошди.

Шунингдек, рўйхатдан ўтиш жараёнида абитуриентлар томонидан тақдим этилган 24 минг 526 та халқаро сертификат ҳақиқий деб тасдиқланган.

Статистикага кўра, умумтаълим фанлари бўйича 193 минг 186 нафар, чет тиллари бўйича эса 125 минг 354 нафар абитуриент миллий ёки халқаро сертификат билан рўйхатдан ўтган.

Жорий йилда олий таълим муассасаларига ўқиш истагини билдирган 677 минг 907 нафар абитуриент онлайн рўйхатдан ўтган. Уларнинг 664 минг 609 нафари тест синовларида иштирок этади. Барча фанлардан тегишли сертификатга эга бўлган 12 минг 997 нафар абитуриент эса тест топширмасдан қабул танловини давом эттиради.

Билим ва малакаларни баҳолаш агентлиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиТошкент вилоятида 389 нафар шахсдан совуқ қуроллар олиб қўйилдиБугун, 10:40Тошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиТошкентда янги олий мактаб очилади: битирувчиларга икки диплом бериладиКеча, 22:52Тошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиТошкентда халқаро университетлар шаҳарчаси қурилади: режа маъқулландиКеча, 22:30Президентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиПрезидентнинг маданият бўйича янги вакили кимлиги маълум бўлдиКеча, 17:31Ўзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаЎзбекистонда жарима майдончаси тизими электрон шаклга ўтмоқдаКеча, 15:05Сардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиСардор Умурзоқов янги лавозимга тайинландиКеча, 13:15
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Ўзбекистон миллий терма жамоаси аъзоларига тантанали равишда автомобил топширилди
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Эндиликда аёллар 53 ёшдан пенсияга чиқиши мумкин
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбоси ўзгаради: депутатлар янги қонунни маъқуллади
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Ўзбек алифбосида 4 ҳарфни ўзгартириш таклиф қилинди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
Водийда ярим тунда зилзила кузатилди
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
1 июлдан янги қоида: ЙПХга электрон ҳужжат кўрсатса бўладими?
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа
7,5 очко ва чемпионлик: Жавоҳир Синдоровдан кучли натижа