Эможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталади

·1·Жамият
Эможи ҳам ўзгарди: 41 та атама энди бошқача аталади

Ўзбек тилида расмий иш юритишда қўлланиладиган янги атамалар рўйхати эълон қилинди. Бу сафар гап фақат илмий ёки техник сўзлар ҳақида эмас — кундалик ҳаётда кўп ишлатиладиган “эможи”, “бренд”, “дедлайн”, “распродажа” каби сўзларга ҳам ўзбекча муқобиллар берилди.

41 та атама расмий муомалага киритилади

Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атамалар комиссияси ўзбек тили қоида ва меъёрлари асосида шакллантирилган янги сўз ва атамалар рўйхатини эълон қилди.

Қайд этилишича, комиссия турли фан ва фаолият соҳаларига оид атамаларни мунтазам таҳлил қилиб, уларнинг миллий тил меъёрларига мос муқобилларини ишлаб чиқмоқда.

Бу жараён атамалардан расмий ҳужжатлар, давлат ташкилотлари ва иш юритишда бир хил тарзда фойдаланишни таъминлашга қаратилган.

“Эможи” — “ҳисбелги”, “распродажа” — “арзонсотув”

Янги рўйхатда жами 41 та хорижий ўзлашма сўзнинг ўзбекча муқобили берилган. Улар орасида ижтимоий тармоқ, савдо, туризм, санъат, техника ва кундалик ҳаётга оид атамалар бор.

Масалан:

Аввалги атама

Ўзбекча муқобили

Эможи

ҳисбелги

Хештег

калитсўз

Распродажа

арзонсотув

Бренд

хосном

Дедлайн

сўнгмуддат

Вебинар

вебйиғин

Фрилансер

эркин ишчи

Хостел

қўноқуй

Брекет

тишсим

Датчик

сезгич

Айниқса, “эможи — ҳисбелги”, “распродажа — арзонсотув”, “дедлайн — сўнгмуддат” каби вариантлар кенг муҳокамага сабаб бўлиши мумкин. Чунки бу сўзлар фақат расмий ҳужжатларда эмас, оддий мулоқотда ҳам тез-тез учрайди.

Нега бу муҳим?

Атамалар комиссиясига кўра, бундай ўзгаришлар ўзбек тилининг илмий ва расмий услубдаги имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.

“Ушбу жараён ўзбек тилининг илмий ва расмий услубдаги имкониятларини кенгайтириш, терминологик тизимни миллийлаштириш, атамаларнинг ягона меъёр асосида қўлланишини таъминлаш ҳамда давлат тилининг нуфузини янада мустаҳкамлашга хизмат қилмоқда”, — дейилади хабарда.

Бошқача айтганда, мақсад — хорижий сўзларни шунчаки алмаштириш эмас, балки давлат тилида ягона ва тушунарли терминологик тизим яратиш.

Янги сўзлар тез оммалашадими?

Бу ерда асосий савол шунда: одамлар “бренд” ўрнига “хосном”, “хостел” ўрнига “қўноқуй”, “эможи” ўрнига “ҳисбелги” дейишга қанчалик тез ўрганади?

Тилда ҳар қандай янги атама аввалига ғалати эшитилиши табиий. Лекин расмий ҳужжатлар, ОАВ, таълим ва давлат ташкилотларида бир хил қўлланиш бошланса, айрим сўзлар секин-аста одатга айланиши мумкин.

Муҳокама энди бошланади

Янги атамалар рўйхати ўзбек тилини миллий меъёрлар асосида бойитиш йўлидаги яна бир қадам сифатида баҳоланмоқда. Аммо бу сўзларнинг қай бири халқ тилига тез сингиши, қай бири эса фақат расмий доираларда қолиб кетиши вақт билан маълум бўлади.

Сиз қайси янги атамани маъқул деб ҳисоблайсиз: “ҳисбелги”, “арзонсотув”, “сўнгмуддат” ёки “қўноқуй”?

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Андижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиАндижонда собиқ эрини ўлдириш учун қотил ёлламоқчи бўлган аёл ушландиБугун, 20:15Ўзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиЎзбекистонда 6 ойда иш жойларида 137 киши ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:14Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Тошкентдаги "Ўзбекистон" меҳмонхонасида ёнғин юз берди (видео)Бугун, 18:26Жиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиЖиззахдаги ресторанда ёнғин содир бўлдиБугун, 17:25Самарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиСамарқандда кучли ёнғин: «Сатурн» омбори атрофини қора тутун қопладиБугун, 16:16Уч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиУч ойда 1 548 та ноқонуний чиқинди ташлаш ҳолати камерага тушдиБугун, 15:43
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Абдуқодир Ҳусанов Аббос Файзуллаевнинг тўй кортежида кўринди (видео)
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Ўзбекистонда бир миллион сўмга сотилаётган ўргатилган чигиртка тармоқларда қизиқиш уйғотмоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Исфандиёр ҳақида BBC ва CNN ҳам материал тайёрламоқда
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухорода IELTS'дан 8 балл олган 15 ёшли қиз фожиали тарзда вафот этди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Бухоро туманида бедарак йўқолган вояга етмаган қиз соғ-омон топилди
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Тошкент автобусида ахлоқсиз ҳаракатлар қилган эркак ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
Яшнободда бетон плита босиб қолган 25 ёшли ишчи вафот этди
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)
“Хиёнат устида ушлади” - Севгилиси учун совға олиб келган мушук интернет юлдузига айланди (видео)