Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайди

·0·Техно
Аирбус стратегиясини ўзгартирди: Гигант лайнерлар даври ўрнини ихчам самолётлар эгаллайди

Авиация оламининг етакчи гигантларидан бири бўлган Аирбус корпорацияси келгуси 20 йилга мўлжалланган глобал прогнозини янгилади. Компания илк бор бозорнинг ўсиш суръатлари борасидаги кутилмаларини пасайтирди ва асосий эътиборни улкан A380 каби лайнерлардан ихчам ҳамда тежамкор моделларга қаратишини маълум қилди. Бу ўзгариш дунё бўйлаб авиаташувлар логистикасининг тубдан ўзгараётганидан далолат беради. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги ҳисоботга кўра, 2026-йилдан 2045-йилгача бўлган даврда жаҳон авиакомпаниялари жами 42 060 та янги йўловчи самолётини қабул қилиб олади. Бу кўрсаткич аввалги прогнозларга нисбатан 1 фоизга камдир. Аирбус таҳлилчилари ушбу ҳисоб-китобда нафақат ўз маҳсулотларини, балки Boeing, Хитойнинг КОМАК ва Россиянинг MS-21 лойиҳаларини ҳам инобатга олганлар. Бозорнинг секинлашишига геосиёсий беқарорлик ва савдо чекловлари асосий сабаб сифатида кўрсатилмоқда.

Йирик хаблардан воз кечиш стратегияси

Аирбус бозор таҳлили бўлими раҳбари Антонио да Коста соҳа пандемиядан кейинги тикланишнинг энг юқори нуқтасига етганини таъкидлади. Эндиликда авиакомпаниялар паркни шунчаки кенгайтириш эмас, балки уни самарали янгилашга эътибор қаратмоқда. Башорат қилинаётган янги самолётларнинг қарийб 47 фоизи эски моделларни алмаштириш учун харид қилинади. Бу кўрсаткич аввалги ҳисоботларда 45 фоизни ташкил этган эди.

Компания стратегиясидаги энг катта бурилиш — бу ўта йирик лайнерлар концепциясидан воз кечишдир. Бир пайтлар осмон қироли ҳисобланган A380 моделини ишлаб чиқариш тўхтатилгач, Аирбус энди A220 ва A321XLR каби ихчам моделларга пул тикмоқда. Ушбу самолётлар авиакомпанияларга йирик транзит марказларига (хабларга) боғланиб қолмасдан, шаҳарлар ўртасида тўғридан-тўғри рейсларни амалга ошириш имконини беради.

Осиё бозори ва янги йўналишлар

Келажакдаги талабнинг асосий қисми, яни қарийб 33 920 таси тор фюзеляжли (бир йўлакли) самолётлар ҳиссасига тўғри келади. Бу сегментда Аирбус A320neo ва Boeing 737 МАХ каби моделлар ўртасидаги рақобат янада кучайиши кутилмоқда. Минтақавий нуқтаи назардан эса Осиё дунё авиациясининг асосий двигатели бўлиб қолмоқда. Янги самолётларнинг деярли ярми айнан ушбу қитъага етказиб берилади.

Қизиқарли жиҳати шундаки, Аирбус Ҳиндистон бозорига жуда катта ишонч билдирмоқда. Мамлакат ички авиаташувларининг ўсиш прогнози 8,9 фоиздан 9,1 фоизга кўтарилди. Аксинча, Хитой бўйича кутилмалар бироз пасайтирилиб, йиллик ўсиш 4,7 фоиз даражасида белгиланди. Ўзбекистон каби ривожланаётган бозорлар учун ҳам ихчам ва узоқ масофага учувчи A321XLR каби моделлар янги халқаро йўналишларни очишда жуда қулай ҳисобланади.

Яқин Шарқдаги можаролар ва нефт нархининг беқарорлиги авиакомпанияларни эҳтиёткор бўлишга мажбур қилмоқда. Шу сабабли, Аирбус келажакни фақатгина сиғимда эмас, балки ёқилғи тежамкорлиги ва парвозлар мослашувчанлигида кўрмоқда. Бу эса авиация саноатида "гигантизм" даври якунланиб, самарадорлик даври бошланаётганидан далолат беради.

АирбусBoeingАвиацияТехнологияA321XLR
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиXiaomi компанияси ошхона учун ақлли ва хавфсиз Mijia Тимед Гас Стове 3 газ плитасини чиқардиБугун, 22:25SpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиSpaceX дунёдаги энг йирик ракета заводи ГигаБай ички кўринишини намойиш этдиБугун, 21:50Huawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиHuawei технологик мустақиллик сари: Компания ўзининг DRAM хотира чипларини ишлаб чиқарадиБугун, 21:20Глобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаГлобал бозорда Wi-Fi роутерларга бўлган талаб пасайишда давом этмоқдаБугун, 20:54Tesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиTesla тарихида янги саҳифа: Модел С ва Модел Х линияси Optimus роботлари учун бўшатилдиБугун, 20:24Япония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинЯпония технологияси: Смартфон камералари 4 баробаргача кичрайиши мумкинБугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Афсонавий Нокиа Аша қайтмоқда: ҲМД янги авлод сенсорли телефонини тайёрламоқда
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Убтеч компанияси инсон терисига эга гипершахсий U1 роботларини тақдим этди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди