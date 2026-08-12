Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)

·103·Ўзбекистон
Ўзбекистонда бутилкаларни пулга алмаштирувчи "Fandomat"лар пайдо бўлгани айтилмоқда (видео)
Қисқача

Ўзбекистонда пластик бутилка ва алюминий банкаларни қабул қилувчи Фандоматълар ўрнатилгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабарлар тарқалди. Қурилмага топширилган чиқинди учун маблағ картага ўтказилади ва ҳозирча битта бутилка учун 78 сўм тўланмоқда. Тизимнинг асосий мақсади даромад олишдан кўра пластик чиқиндиларни йиғиш ва қайта ишлашга йўналтириш орқали экологияни асрашдан иборат.

Эндиликда Ўзбекистонда ҳам чиқиндиларни топшириб, бунинг эвазига пул олиш имконияти пайдо бўлди. Германиядаги тизимга ўхшаш тарзда шаҳарларда пластик бутилка ва алюминий банкаларни қабул қилувчи махсус Fandomat'лар ўрнатилгани ҳақида ижтимоий тармоқларда хабарлар тарқалди.

Тизимдан фойдаланиш жуда оддий: фойдаланилган бутилка ёки банкани махсус қурилмага топширасиз ва белгиланган маблағ картангизга ўтказилади. Бу нафақат қўшимча даромад олиш, балки атроф-муҳитни тоза сақлашга ҳам хизмат қилади.

Ҳозирча битта бутилка учун 78 сўм тўланмоқда. Масалан, 150 та бутилка топширилса, тахминан 1 доллар миқдорида маблағ йиғиш мумкин.

Албатта, ҳозирча бу орқали катта даромад олиш қийин. Бироқ тизимнинг асосий мақсади ҳам пул топиш эмас, балки пластик чиқиндиларни белгиланган жойларга топшириш ва уларни қайта ишлашга йўналтириш орқали экологияни асрашдан иборат.

Айни пайтда Fandomat'лар айрим ҳудудларда пайдо бўлаётган бўлса, келгусида уларни вилоятлар, маҳаллалар ва ҳатто қишлоқларда ҳам кўриш мумкин. Бир дона пластик бутилка учун тўланадиган маблағ кам бўлса-да, бундай чиқиндиларни тўғри йиғиш экология учун муҳим.

Ҳозирча бу маълумотлар расмий манбалар томонидан тасдиқланмаган. Fandomat'лар Ўзбекистонда айнан нечта экани, қайси ҳудуд ва манзилларга ўрнатилгани ҳақида ҳам расмий маълумот берилмаган.

ЎзбекистонГермания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?Кеча, 22:53Берлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиБерлин архивларидан Ўзбекистон тарихига оид ноёб ҳужжатлар топилдиКеча, 05:56Марказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчиМарказий Осиё туризми дунёда рекорд ўрнатди: Ўзбекистон минтақада етакчи10.08, 18:4211-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди11-синф битирувчилари учун техникумларга қабул бошланди10.08, 18:29Тошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкинТошкент вилоятида қисқа муддатли ёмғир ёғиши ва момақалдироқ бўлиши мумкин10.08, 12:197,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди7,5 минг киши жавобгарликка тортилди, 2,9 трлн сўм зарар: даҳшатли рақамлар очиқланди10.08, 09:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Ўзбекистонда аномал иссиқ қачон пасайиши расман маълум қилинди
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
ЖССТдан Ўзбекистон учун муҳим огоҳлантириш: зилзила хавфи юқори
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Алишер Усмонов ишдан бўшатилгани айтилмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Аномал иссиқ чекинади: Ўзбекистон учун кутилган сана айтилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Қирғизистондаги зилзила Ўзбекистоннинг бир ҳудудида ҳам сезилди
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан