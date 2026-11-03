ОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқда

·0·Жамият
ОТМларда “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш талаб қилинмоқда: вазирлик ҳолатни ўрганмоқда

Ўзбекистондаги айрим олий таълим муассасаларида талабалардан “Хавфсиз талаба” иловасини ўрнатиш сўралаётгани, бунга рози бўлмаганлар эса дарсларга киритилмаётгани ҳақида мурожаатлар тарқалди.

Жумладан, Тошкент давлат юридик университети талабаларидан бири иловани ўрнатиш ҳозирча мажбурий қилинмаган бўлса-да, маъмурият уни юклаб олишни сўраётганини билдирган. Шунингдек, иловани ўрнатмаган талабалар рўйхати шакллантирилиши ва уларга танбеҳ берилиши мумкинлиги ҳақида гап-сўзлар тарқалган.

Ўзбекистон давлат жаҳон тиллари университетида эса айрим талабалар кириш жойида иловани ўрнатишга мажбурланаётгани айтилган. Жараён сабаб баъзи талабалар дарсга кечикиб, давоматга “NB” қўйилганини билдиришган. Дарс вақтида ҳам масъуллар аудиторияларга кириб, иловани ўрнатмаган талабалардан ўрнидан туришни талаб қилаётгани ҳақида хабарлар бор.

Жаҳон иқтисодиёти ва дипломатия университети талабаси ҳам икки ҳафтадан буён кириш жойида турли APK иловаларини ўрнатиш таклиф қилинаётганини маълум қилган.

Талабалар илованинг мақсади ва уни ўрнатиш зарурати етарлича тушунтирилмаётганидан норози бўлмоқда.

Мазкур ҳолат юзасидан Таълим ва илм-фан вазирлиги муносабат билдириб, раҳбарият томонидан вазиятни тезкор ўрганиш бўйича топшириқ берилганини маълум қилди. Айни пайтда ишчи гуруҳ текширувни бошлаган.

Вазирлик таълим жараёни узлуксизлиги ва талабаларнинг таълим олиш ҳуқуқи таъминланиши шартлигини таъкидлади.

Хавфсиз талабаОлий таълимфан ва инновациялар вазирлигиТДЮУЎзДЖТУ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирдиТошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди7 октябр 14:01Касбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низомКасбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низом5 октябр 13:39Талаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб берадиТалаба хотин-қизлар учун улкан имконият: Ҳокимликлар контракт пулини тўлаб беради2 сентябр 12:45Олий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқдаОлий таълимда етишмовчилик: Бир ўқитувчига 200 нафаргача талаба тўғри келмоқда10 июл 11:05Сангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот бериладиСангардакда йўқолган 2 ёшли бола қидирилмоқда: топишга ёрдам берганларга 20 миллион сўм мукофот бериладиБугун 16:20Қўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалдиҚўшнисининг мушугини қийнаган эркак 7 суткага қамалдиБугун 16:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди