Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди

·35·Жамият
Тошкентда талабалар ётоқхонадан нега чиқарилди? Вазирлик сабабини тушунтирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Тошкентдаги давлат-хусусий шериклик асосида қурилган талабалар турар жойи ҳали расман фойдаланишга топширилмагани, кадастр ҳужжатлари ва зарур рухсатлар расмийлаштирилмагани сабабли талабалар ундан чиқарилди.
  • Тадбиркор томонидан айрим талабалар тегишли йўлланмасиз ва Тошкент давлат техника университетига алоқадор бўлмаган бошқа ОТМ талабалари ҳам ушбу ётоқхонага жойлаштирилгани аниқланган.

Ижтимоий тармоқларда Тошкент давлат техника университети талабаларининг талабалар турар жойидан чиқариб юборилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Ҳолат юзасидан Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги муносабат билдирди.

Вазирлик маълумотига кўра, Тошкент шаҳридаги Талабалар шаҳарчасида давлат-хусусий шериклик асосида қурилган мазкур талабалар турар жойи ҳали расман фойдаланишга топширилмаган. Объектнинг кадастр ҳужжатлари расмийлаштирилмаган, ундан фойдаланиш учун зарур рухсатлар ҳам олинмаган. Шу сабабли талабаларни унга расмий тартибда жойлаштириш мумкин бўлмаган.

Амалдаги тартибга кўра, талабалар турар жойига жойлашиш учун талаба Давлат хизматлари маркази ёки my.gov.uz орқали ариза топшириб, белгиланган тартибда йўлланма олиши керак. Бироқ тадбиркор томонидан айрим талабалар мазкур объектга тегишли йўлланмасиз жойлаштирилгани аниқланган. Шунингдек, Тошкент давлат техника университетига алоқадор бўлмаган бошқа ОТМ талабалари ҳам ушбу ётоқхонага жойлаштирилган.

Ҳолат аниқлангач, талабалар хавфсизлигини таъминлаш мақсадида уларнинг барчаси объектдан чиқарилган. Тошкент давлат техника университети талабалари университетнинг мавжуд бўш талабалар турар жойларига вақтинча жойлаштирилган. Бошқа ОТМ талабалари эса тегишли масъуллар орқали ўз таълим муассасаларига қайтарилган.

Вазирлик хорижий талабаларни ҳам тегишли рухсат ҳужжатларисиз фойдаланишга топширилмаган объектга жойлаштириш мумкин эмаслигини маълум қилди. Шу сабабли улар ҳам хавфсизлик чоралари доирасида ётоқхонадан чиқарилган.

Айни пайтда объектнинг кадастр ҳужжатларини расмийлаштириш ва ундан фойдаланиш учун зарур рухсатларни олиш ишлари давом этмоқда. Бундан ташқари, бинода иссиқ сув ва иситиш тизимлари ҳали тўлиқ ишга туширилмаган.

Вазирликнинг билдиришича, мазкур объектнинг расмий очилиш маросими ҳам ҳали ўтказилмаган. Қурилиш ишлари белгиланган муддатда тўлиқ якунланмагани сабабли август ойидаги очилиш тадбирлари доирасида ундан фойдаланиш бошланмаган.

Барча зарур ҳужжатлар расмийлаштирилиб, тегишли рухсатлар олингач, объект фойдаланишга топширилади ва талабаларни жойлаштириш амалдаги тартиб асосида амалга оширилади.

Шунингдек, аввал мазкур объектга жойлаштирилган талабалардан ундирилган тўловлар тадбиркор томонидан 100 фоиз миқдорида қайтариб берилган.

Вазирлик университет ва ўзи талабалар ушбу объектга белгиланган тартибга риоя қилинмаган ҳолда жойлаштирилганидан олдиндан хабардор бўлмаганини билдирди. Ҳолат аниқланганидан сўнг талабалар хавфсизлиги ва қонуний манфаатларини таъминлаш бўйича тегишли чоралар кўрилган.

Тошкент давлат техника университетиОлий таълимфан ва инновациялар вазирлигиТалабалар турар жойиmy.gov.uz
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Касбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низомКасбий таълимда янги давр: қабул, баҳолаш ва педагогларни ишга олиш бўйича янги низом5 октябр 13:391 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади1 октябрдан my.gov.uz порталида ўзгаришлар кучга кирмоқда: фирибгарликка чек қўйилади24 сентябр 08:23Энди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкинЭнди фарзандингизнинг мактабдаги баҳоларини тўғридан-тўғри кузатиш мумкин17 сентябр 19:441 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди1 курсга кирганлар учун муҳим хабар: талабалар ётоқхонасига ариза қабул қилиш бошланди18 август 16:01Бошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқдаБошланғич синф ўқитувчиларига янги сертификатлаш тартиби жорий этилмоқда4 август 17:11Талабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошландиТалабалар учун муҳим янгилик: Ётоқхонага аризалар қабули бошланди1 август 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
Наманганда 5 ёшли қиз зўрланиши билан боғлиқ иш бўйича қўшимча маълумотлар берилди
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
2 та машиналик жойга 16 та автомобил: Ўзбекистонда ноодатий автотураргоҳ
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди
75 килолик тарвуз! Ўзбекистонда етиштирилган баҳайбат полиз маҳсулоти барчани ҳайратга солди