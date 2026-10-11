Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?

·33·Саломатлик
Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон аҳолисининг 55 фоизи соғлиққа оид саволларига жавоб топиш учун сунъий интеллект (СИ) хизматларидан фойдаланади, бу эса глобал кўрсаткичдан юқори.
  • Шифокор кўригидан ўтганидан сўнг ҳам 21 фоиз ўзбекистонлик ташхис ва тавсияларни қайта текшириш учун СИга мурожаат қилади.
  • Шу билан бирга, давлат тиббий хизматларидан қониқиш даражаси 82 фоизга етган, аммо профилактик тиббий кўриклардан ўтмайдиганлар сони 48 фоизга кўпайган.

Ўзбекистон аҳолиси саломатлик билан боғлиқ масалаларда замонавий рақамли технологияларга тобора кўпроқ ишонч билдирмоқда. Халқаро STADA Health Report 2026 йиллик ҳисоботи маълумотларига кўра, юртимиз фуқароларининг нақд 55 фоизи соғлиққа оид саволларга жавоб олиш учун сунъий интеллект (СИ) хизматларидан фаол фойдаланади.

Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатда нейротармоқлар ва рақамли тиббий маслаҳатчилар оммавий трендга айланиб, анъанавий даволаниш маданиятини ўзгартирмоқда.

Шифокор хулосасидан кейин ҳам СИ текшируви: Глобал кўрсаткичдан юқори натижа

Тадқиқот ўзбекистонликларнинг тиббий қарор қабул қилишда сунъий интеллектга мурожаат этиш даражаси бўйича дунёнинг кўплаб мамлакатларини ортда қолдирганини кўрсатди:

  • «Иккинчи фикр» излаш: Сўровномада қатнашган фуқароларнинг 21 фоизи реал шифокор кўригидан ўтиб бўлгач ҳам ташхис ва тавсияларни қайта текшириш учун сунъий интеллектдан маслаҳат сўрашини билдирган;

  • Халқаро таққос: Ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон глобал даражадан илгарилаб кетган — сўровда иштирок этган дунёнинг 20 та давлати бўйича ўртача кўрсаткич атиги 16 фоизни ташкил этади.

Давлат тиббиётидан розилик кескин ошди

СИ оммалашишига қарамай, аҳолининг расмий соғлиқни сақлаш тизимига бўлган ишончи сезиларли равишда мустаҳкамланган:

  • Бир йилда 82 фоизлик натижа: Ўзбекистонликларнинг 82 фоизи давлат тиббий хизмати кўрсатиш сифатидан тўлиқ қаноатланаётганини таъкидлаган;

  • Ижобий динамика: Мазкур кўрсаткич ўтган йилги 69 фоизга нисбатан сезиларли даражада ўсган бўлиб, тизимдаги инфратузилмавий янгиланишлар ва ислоҳотлар самарасини акс эттиради.

Профилактика бўйича хавотирли тенденция: Тиббий кўриклар нега кечиктирилмоқда?

Ижобий тенденциялар билан бир қаторда, соҳа мутахассисларини хавотирга солаётган жиддий рақамлар ҳам қайд этилди:

  • Профилактик кўрикларнинг кескин камайиши: Агар 2023 йилда аҳолининг 25 фоизи умуман профилактик тиббий кўриклардан ўтмаган бўлса, 2026 йилги тадқиқот натижаларига кўра, бу кўрсаткич деярли икки баробар ошиб, 48 фоизга етган;

  • Хавфли омил: Аҳолининг ярмига яқини касаллик белгилари намоён бўлмагунча шифокорга мурожаат қилмасликни танламоқда, бу эса хасталикларни эрта босқичда аниқлаш имкониятини камайтиради.

Мутахассислар сунъий интеллект маслаҳатлари дастлабки маълумот олиш учун қулай бўлса-да, у ҳеч қачон тўлиқ тиббий ташхис ва профилактик кўрик ўрнини боса олмаслигини, соғлиқни сақлашда мунтазам тиббий назорат муҳимлигини эслатиб ўтади.

STADA Health Report 2026СИ тиббий маслаҳатчилариЎзбекистон соғлиқни сақлаш тизимиПрофилактик тиббий кўриклар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилиндиМамлакатда шифокорларнинг жинси бўйича қизиқарли тақсимот эълон қилинди8 октябр 10:18Гарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сириГарвард олимларининг шов-шувли кашфиёти — холестерин кушандаси ва узоқ умр кўриш сири26 сентябр 08:55Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулотУзоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот30 сентябр 00:16«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат13 сентябр 13:02Соғлом организмнинг 9 та асосий белгисиСоғлом организмнинг 9 та асосий белгиси23 август 12:5190 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?90 ёшгача "яшаш сири"ми? 11 одатдан қай бири ҳақиқатан ишлайди?9 август 12:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
«Эммаган бола ота-онасини ҳурмат қилмайдими?» Профессорнинг фикри ва тиббиётдаги ҳақиқат
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ёшлик сири топилди: Олимлар энг кекса инсоннинг организмини ўрганиб ҳайратда қолди...
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Ўт қопи яхши ишламаса организмда нима бўлади: белгилар ва нималарга эътибор бериш керак?
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
Си Цзиньпин саломатлигида сирли муаммо: Вашингтон сафари арафасида хавотир!
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
«Битта инъекция билан гепатит В тўлиқ тузалиши мумкин!»: Тиббиёт оламида инқилоб...
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Узоқ умр кўриш сири: Рационингиздан зудлик билан чиқариб ташлаш керак бўлган 5 та маҳсулот
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Сиз соат нечада ухлайсиз? Уйқу вақтини кечиктириш организмга қандай таъсир қилади?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?
Бошнинг қаери оғриши нимадан дарак беради: Оғриқ жойлашуви нимани англатиши мумкин?