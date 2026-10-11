Ҳар иккинчи ўзбекистонлик саломатлик борасида сунъий интеллектга суянмоқдами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон аҳолисининг 55 фоизи соғлиққа оид саволларига жавоб топиш учун сунъий интеллект (СИ) хизматларидан фойдаланади, бу эса глобал кўрсаткичдан юқори.
- Шифокор кўригидан ўтганидан сўнг ҳам 21 фоиз ўзбекистонлик ташхис ва тавсияларни қайта текшириш учун СИга мурожаат қилади.
- Шу билан бирга, давлат тиббий хизматларидан қониқиш даражаси 82 фоизга етган, аммо профилактик тиббий кўриклардан ўтмайдиганлар сони 48 фоизга кўпайган.
Ўзбекистон аҳолиси саломатлик билан боғлиқ масалаларда замонавий рақамли технологияларга тобора кўпроқ ишонч билдирмоқда. Халқаро STADA Health Report 2026 йиллик ҳисоботи маълумотларига кўра, юртимиз фуқароларининг нақд 55 фоизи соғлиққа оид саволларга жавоб олиш учун сунъий интеллект (СИ) хизматларидан фаол фойдаланади.
Рақамлар шуни кўрсатмоқдаки, мамлакатда нейротармоқлар ва рақамли тиббий маслаҳатчилар оммавий трендга айланиб, анъанавий даволаниш маданиятини ўзгартирмоқда.
Шифокор хулосасидан кейин ҳам СИ текшируви: Глобал кўрсаткичдан юқори натижа
Тадқиқот ўзбекистонликларнинг тиббий қарор қабул қилишда сунъий интеллектга мурожаат этиш даражаси бўйича дунёнинг кўплаб мамлакатларини ортда қолдирганини кўрсатди:
«Иккинчи фикр» излаш: Сўровномада қатнашган фуқароларнинг 21 фоизи реал шифокор кўригидан ўтиб бўлгач ҳам ташхис ва тавсияларни қайта текшириш учун сунъий интеллектдан маслаҳат сўрашини билдирган;
Халқаро таққос: Ушбу кўрсаткич бўйича Ўзбекистон глобал даражадан илгарилаб кетган — сўровда иштирок этган дунёнинг 20 та давлати бўйича ўртача кўрсаткич атиги 16 фоизни ташкил этади.
Давлат тиббиётидан розилик кескин ошди
СИ оммалашишига қарамай, аҳолининг расмий соғлиқни сақлаш тизимига бўлган ишончи сезиларли равишда мустаҳкамланган:
Бир йилда 82 фоизлик натижа: Ўзбекистонликларнинг 82 фоизи давлат тиббий хизмати кўрсатиш сифатидан тўлиқ қаноатланаётганини таъкидлаган;
Ижобий динамика: Мазкур кўрсаткич ўтган йилги 69 фоизга нисбатан сезиларли даражада ўсган бўлиб, тизимдаги инфратузилмавий янгиланишлар ва ислоҳотлар самарасини акс эттиради.
Профилактика бўйича хавотирли тенденция: Тиббий кўриклар нега кечиктирилмоқда?
Ижобий тенденциялар билан бир қаторда, соҳа мутахассисларини хавотирга солаётган жиддий рақамлар ҳам қайд этилди:
Профилактик кўрикларнинг кескин камайиши: Агар 2023 йилда аҳолининг 25 фоизи умуман профилактик тиббий кўриклардан ўтмаган бўлса, 2026 йилги тадқиқот натижаларига кўра, бу кўрсаткич деярли икки баробар ошиб, 48 фоизга етган;
Хавфли омил: Аҳолининг ярмига яқини касаллик белгилари намоён бўлмагунча шифокорга мурожаат қилмасликни танламоқда, бу эса хасталикларни эрта босқичда аниқлаш имкониятини камайтиради.
Мутахассислар сунъий интеллект маслаҳатлари дастлабки маълумот олиш учун қулай бўлса-да, у ҳеч қачон тўлиқ тиббий ташхис ва профилактик кўрик ўрнини боса олмаслигини, соғлиқни сақлашда мунтазам тиббий назорат муҳимлигини эслатиб ўтади.
Изоҳлар 0
…