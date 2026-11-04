Қашқадарёда ҳар 5 дақиқада битта чақалоқ дунёга келмоқда

·27·Жамият
Қашқадарёда ҳар 5 дақиқада битта чақалоқ дунёга келмоқда

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида Қашқадарё вилоятида 72 508 та тирик туғилиш ҳолати қайд этилган.

Ҳисоб-китобларга кўра, йилнинг дастлабки тўққиз ойида вилоятда бир кунда ўртача 265–266 нафар чақалоқ дунёга келган. Бу эса тахминан ҳар 5 дақиқа 25 сонияда битта бола туғилганини англатади.

Туғилишлар сони бўйича Қашқадарё вилояти республика ҳудудлари орасида иккинчи ўринни эгаллаган. Биринчи ўринда 77 537 та туғилиш қайд этилган Самарқанд вилояти, учинчи ўринда эса 71 437 та кўрсаткич билан Фарғона вилояти турибди.

Қашқадарё вилоятиДемографияМиллий статистика агентлигиТуғилиш кўрсаткичлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўпЎзбекистонда эркаклар сони аёллардан қарийб 493 мингтага кўп28 октябр 18:18Ўзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушдиЎзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушди28 октябр 15:49Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?Зумерлар нега аввалги авлодларга қараганда камроқ фарзандли бўлмоқда?31 октябр 09:12Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?8 июн 19:23Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди6 июн 15:14Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етдиЎзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди4 июн 16:26
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
MrBeast Самарқанддаги воқеадан кейин Ўзбекистондан кетиб қолдими?
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Сурхондарёлик 11 синф ўқувчиси бир вақтнинг ўзида АҚШнинг 7 та университетидан таклиф олди
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Нега илонлар ҳовлига келади ва уларни нима жалб қилади?
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Никоҳ куни келин куёвнинг телефонидаги хабарни ўқиб, ҳаммани ҳайратда қолдирди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
Худоёрхон ўрдасидаги базми-жамшид ортидан музей-қўриқхона директори жазоланди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
ИИБ ходими MrBeast бўйича муҳим баёнот берди, машҳур блогернинг саёҳати бекор қилинди
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Президент ва телебошловчини самимий мулоқоти: Ҳеч кимни ухлатмайсан, нега жим ўтирибсан?
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди
Хоразмда қидирувга берилган 15 ёшли қиз Тошкентдан топилди