Ўзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушди

·45·Ўзбекистон
Ўзбекистонда ўлим кўрсаткичи сўнгги беш йилдаги энг паст даражага тушди

Ўзбекистонда 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида 123,4 мингта ўлим ҳолати қайд этилди. Бу ҳақда Миллий статистика қўмитасининг 27 октябрь куни эълон қилинган демографик ҳисоботида маълум қилинди.

Ҳисоботга кўра, 2025 йилнинг шу даврида 132,2 мингта ўлим ҳолати қайд этилган. Жорий йилнинг дастлабки тўққиз ойида бу кўрсаткич 8,8 минг тага ёки қарийб 6,7 фоизга камайган. Ўлим коэффициенти эса 4,2 промиллени ташкил этган.

Жинс бўйича тақсимотга кўра, вафот этганларнинг 68,5 минг нафари ёки 55,5 фоизи эркаклар, 54,9 минг нафари ёки 44,5 фоизи аёллар ҳиссасига тўғри келган. Демак, эркаклар ўртасидаги ўлим ҳолатлари аёлларникидан 13,6 минг тага кўп бўлган.

Яшаш жойи бўйича эса вафот этганларнинг 65,7 минг нафари, яъни 53,2 фоизи шаҳарларда, 57,7 минг нафари ёки 46,8 фоизи қишлоқларда истиқомат қилган.

Шу билан бирга, 2026 йилнинг январь–сентябрь ойларида мамлакатда 638,6 минг нафар бола тирик туғилган. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 26 минг нафарга кам.

Туғилиш ва ўлим кўрсаткичлари ўртасидаги фарқ натижасида аҳолининг табиий ўсиши 515,2 минг кишини ташкил этган.

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, жорий йилнинг дастлабки тўққиз ойидаги ўлим ҳолатлари сони сўнгги беш йилнинг мос даврлари орасида энг паст кўрсаткич бўлган.

Миллий статистика агентлигидемографик ҳисоботаҳоли табиий ўсишиўлим кўрсаткичлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Нигина Зарқараева
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?Тошкент меҳнат бозори таҳлили: энг кўп қайси соҳаларда меҳнат қилинмоқда?8 июн 19:23Ўзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилиндиЎзбекистон ҳудудлари бўйича аҳолининг жойлашиш зичлиги эълон қилинди6 июн 15:14Ўзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етдиЎзбекистонда спорт билан шуғулланувчи аҳоли улуши рекорд даражага етди4 июн 16:26Ўзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олдиЎзбекистон олтин экспортини қайта тиклаб, даромад олди26 май 19:37Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?17 сентябр 17:08Ўзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайнЎзбекистонда интернетдан фойдаланиш рекорд даражага чиқди: аҳолининг 97,3 фоизи онлайн14 сентябр 11:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ҳужжатсиз уй-жойлар бўйича 2027 йилги хатлов жадвали тасдиқланди
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Ўзбек алифбоси ўзгарди: тўртта ҳарф энди бошқача ёзилади
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Эртага айрим ҳудудларда кучли ёмғир ва қор ёғиши мумкин
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Сурхондарё, Фарғона ва Қашқадарёда ер силкиниши кузатилди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонлик қиз халқаро танловда ZEEKR автомобилини ютиб олди
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзбекистонда эртага ёмғир ёғади: қайси ҳудудларда кутилмоқда?
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Ўзгидромет эртанги об-ҳаво прогнозини эълон қилди
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)
Дунёнинг 1-рақамли ютубери MrBeast Тошкент аэропортида қандай кутиб олинди? (видео)