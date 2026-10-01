Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?

·5·Ўзбекистон
Болаларни зўравонликдан ҳимоя қилиш кучайтирилади: янги қонун нимани ўзгартиради?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонда болаларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилган қонун лойиҳаси Қонунчилик палатасида иккинчи ўқишда маъқулланди.
  • Янги нормалар кучга киргач, 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан айрим ўта оғир жинсий жиноятлар учун 25 йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланиши мумкин.

Ўзбекистонда болаларга нисбатан зўравонлик учун жавобгарликни кучайтиришга қаратилган муҳим қонун қабул қилинди. Қонунчилик палатаси 30 сентябрь куни ҳужжатни иккинчи ўқишда маъқуллади ва у кейинги кўриб чиқиш учун Сенатга юборилди. Демак, янги нормалар ҳозирнинг ўзида кучга кирган эмас, аммо қонун лойиҳасида болалар хавфсизлигига дахлдор бир қатор жиддий ўзгаришлар назарда тутилмоқда.

Энг катта янгиликлардан бири — 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан айрим ўта оғир жинсий жиноятлар учун 25 йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси белгиланиши. Шу билан бирга, жабрланган болаларни тергов ва суд жараёнларида ҳимоя қилиш механизмлари ҳам кучайтирилади.

14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан жиноятлар учун жазо кучайтирилади

Қонун лойиҳаси билан Жиноят кодексига тегишли ўзгартишлар киритиш кўзда тутилмоқда.

Унга кўра, 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан номусга тегиш ёки жинсий эҳтиёжни зўрлик ишлатиб ғайритабиий усулда қондириш каби жиноятлар учун 25 йилгача озодликдан маҳрум қилиш ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланиши назарда тутилмоқда.

Бу билан бирга, боланинг жинсий эркинлигига қарши айрим жиноятлар бўйича жавобгарликка тортиш ёки жазони ижро этиш муддати ўтиб кетгани сабабли шахсни жавобгарликдан ёки жазодан озод қилишга йўл қўймаслик белгиланмоқда.

Жабрланган болани қайта-қайта сўроқ қилишнинг олди олинади

Қонун лойиҳасида нафақат жазони кучайтириш, балки зўравонликдан жабрланган боланинг процессуал ҳуқуқларини ҳимоя қилишга ҳам алоҳида эътибор қаратилган.

Жумладан, вояга етмаган жабрланувчи ёки гувоҳни сўроқ қилиш жараёнини видеойозув орқали қайд этиш мажбурийлиги белгиланмоқда.

Бундан ташқари, боланинг гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи билан юзлаштирилиши махсус тартиб асосида ўтказилиши назарда тутилмоқда. Бу жараёнда васийлик ва ҳомийлик органи вакилининг иштирокини таъминлашга оид нормалар ҳам такомиллаштирилади.

Болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам берилади

Яна бир муҳим ўзгариш — зўравонликдан жабрланган ёки бундай ҳолатга гувоҳ бўлган болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш механизми белгиланмоқда.

Яъни боланинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун юридик ёрдамдан фойдаланиш имконияти унинг оиласининг молиявий имкониятларига боғлиқ бўлиб қолмаслиги учун тегишли ҳуқуқий механизм яратилади.

Бу норма айниқса зўравонлик ҳолати юзасидан тергов ва суд жараёнларида боланинг манфаатларини профессионал тарзда ҳимоя қилиш нуқтаи назаридан муҳим.

Болага зўравонлик қилган ходимга қандай чора кўрилади?

Қонун лойиҳасида таълим муассасаларида болалар хавфсизлигини таъминлашга қаратилган чоралар ҳам назарда тутилмоқда.

Шу жумладан, болаларга нисбатан зўравонлик содир этган шахсларнинг жавобгарлигини кучайтириш ва масъул ташкилотлар ҳамда мансабдор шахсларнинг масъулиятини оширишга қаратилган нормалар киритилмоқда.

Сиз келтирган маълумотда таълим муассасаси ходими билан меҳнат шартномасини дарҳол бекор қилиш ҳақидаги норма ҳам қайд этилган. Бу масала бўйича қонуннинг якуний таҳрири ва қабул қилинган нормаларини Сенат кўриб чиқишидан кейинги расмий матн асосида баҳолаш тўғри бўлади.

Боланинг ўлимига сабаб бўлган жиноятлар бўйича ҳам чекловлар

Лойиҳада боланинг ўлимига сабаб бўлган қасддан содир этилган жиноятлар бўйича айрим енгилликларни қўллашни чеклаш ҳам назарда тутилмоқда.

Хусусан, шартли ҳукм қилиш ва муддатидан илгари шартли озод қилишга оид айрим қоидаларни қўллаш чекланади.

Бу нормалар болаларга қарши оғир жиноятлар учун жавобгарлик муқаррарлигини кучайтиришга қаратилган.

Қонун ҳозирдан кучга кирдими?

Йўқ. Бу жиҳатни алоҳида таъкидлаш муҳим.

30 сентябрь куни Қонунчилик палатаси қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда қабул қилди. Ҳужжат Сенатга юборилди. Шунинг учун ҳозирча юқоридаги янги нормаларни амалдаги қонун сифатида талқин қилиш тўғри эмас.

Қонун белгиланган тартибда Сенатда ҳам кўриб чиқилиб, кейинги ҳуқуқий жараёнлардан ўтганидан сўнггина кучга кириши мумкин.

Асосий ўзгаришлар қисқача

  • 14 ёшга тўлмаган болаларга нисбатан айрим ўта оғир жинсий жиноятлар учун 25 йилгача ёки умрбод озодликдан маҳрум қилиш жазоси назарда тутилмоқда;

  • жабрланган вояга етмаганларни сўроқ қилиш жараёнини видеойозувга олиш мажбурий бўлади;

  • боланинг гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи билан юзлаштирилиши махсус тартибда ўтказилади;

  • зўравонликдан жабрланган ёки унга гувоҳ бўлган болаларга давлат ҳисобидан юридик ёрдам кўрсатиш механизми белгиланмоқда;

  • болаларга қарши айрим оғир жиноятлар бўйича жавобгарлик ва жазонинг муқаррарлигини кучайтириш чоралари киритилмоқда.

Болалар хавфсизлигида янги босқич

Янги қонун лойиҳаси фақат жазони оғирлаштириш билан чекланмайди. Унда зўравонликдан жабрланган боланинг тергов ва суд жараёнидаги ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, юридик ёрдам кўрсатиш ва бундай ҳолатларнинг олдини олишга қаратилган механизмлар ҳам қамраб олинган.

Шу жиҳатдан, ҳужжатнинг асосий мақсади — болага нисбатан зўравонлик содир этилганидан кейин жазо тайинлаш билан бирга, жабрланган боланинг ҳуқуқ ва манфаатларини жараённинг барча босқичларида ҳимоя қилиш тизимини кучайтиришдан иборат.

Қонуннинг кейинги босқичдаги тақдири эса Сенатдаги муҳокамалар ва белгиланган ҳуқуқий тартиб-таомилларга боғлиқ бўлади.

Ўзбекистонболаларга нисбатан зўравонлик14 ёшга тўлмаган болаларюридик ёрдам
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда 4 йилда 445 бола оғир зўравонликдан жабрланганЎзбекистонда 4 йилда 445 бола оғир зўравонликдан жабрланган29 сентябр 18:34Самарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоландиСамарқандда икки қизга зўравонлик қилган аёл жазоланди27 сентябр 10:19Ўзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилдиЎзбекистонда иш жойида тазйиқ ва зўравонликка қарши янги тизим жорий этилди22 сентябр 21:24Болаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилиндиБолаларга зўравонлик учун умрбод қамоқ: Қонун лойиҳаси 1-ўқишда қабул қилинди29 сентябр 13:47Ажрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайдиАжрашиш тартиби ўзгариши мумкин: айрим оилаларга ярашиш учун муддат берилмайди12 сентябр 08:41Ўзбекистон Сенати аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирдиЎзбекистон Сенати аёллар ва болалар ҳуқуқларини ҳимоя қилишни кучайтирди18 май 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
Ўзбекистонда нега ўғил болалар қизлардан кўпроқ туғилмоқда?
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди