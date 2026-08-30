Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)
Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари парки навбатдаги замонавий ва юқори технологияли авиация техникаси билан сезиларли даражада мустаҳкамланди. Мудофаа вазирлиги томонидан тарқатилган расмий видеолавҳаларда Ўзбекистон ҲҲК таркибида илк бор Хитойдан харид қилинган J-10CE (Chengdu J-10C экспорт версияси) кўп мақсадли товушдан тез учар қирувчи самолётлари намойиш этилди.
«Ҳаво сарҳадларини замонавий қирувчи самолётлар қўриқламоқда» шиори остида берилган лавҳаларда янги қанотли техниканинг Ўзбекистон миллий рамзлари остида саф тортгани ва жанговар навбатчиликка киришгани акс этган.
4++ авлод қудрати: J-10CE самолётлари нимаси билан аҳамиятли?
Хитойнинг нуфузли авиация саноати маҳсули бўлган ушбу замонавий қирувчилар минтақавий мудофаа салоҳиятини янги босқичга кўтаради:
Миллий рамзлар остидаги жанговар парвозлар: Тарқатилган видеода J-10CE самолётларининг дум қисмида Ўзбекистон давлат байроғи ҳамда белгилари туширилгани, қанотлари остида қўшимча ёқилғи баклари ва қуролланиш нуқталари билан учиш-қўниш йўлакларидан ҳавога кўтарилаётгани яққол кўринади;
Юқори технологияли учувчи кабинаси ва радарлар: Самолётлар нишонларни узоқ масофадан аниқловчи фаол фазалаштирилган панжарали радар (AESA), рақамли бошқарув тизими ва «ҳаво-ҳаво», «ҳаво-ер» типидаги юқори аниқликдаги ракета қуроллари билан жиҳозланган;
Гуруҳли патрул ва қўшма ҳаракатлар: Кадрларда бир нечта J-10CE қирувчиларининг ҳарбий транспорт самолётлари ҳамроҳлигида саф тортиб учгани ва Ўзбекистон ҳаво кенгликларида машғулотларни муваффақиятли ўтаётгани тасдиқланган.
Миллий мудофаа тизимидаги стратегик янгиланиш
Ушбу самолётларнинг Ҳарбий-ҳаво кучлари сафига қўшилиши мамлакат мудофаа қобилиятини тубдан кучайтиради:
Ҳаво макони хавфсизлиги: 4++ авлодга мансуб J-10CE самолётлари ҳар қандай мураккаб об-ҳаво шароитида ва кечаю кундуз мамлакат ҳаво чегараларини ишончли ҳимоя қилиш имконини беради;
Авиапаркни диверсификация қилиш: Ўзбекистон ўз армиясини энг илғор ва замонавий ҳарбий-техник воситалар билан босқичма-босқич янгилаб, қуролли кучларнинг жанговар шайлигини замон талаблари даражасида сақлаб келмоқда.
…