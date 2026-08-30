Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)

·1·Ўзбекистон
Ўзбекистон осмонида янги қирувчилар: Хитойдан харид қилинган J-10CE самолётлари (видео)

Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари парки навбатдаги замонавий ва юқори технологияли авиация техникаси билан сезиларли даражада мустаҳкамланди. Мудофаа вазирлиги томонидан тарқатилган расмий видеолавҳаларда Ўзбекистон ҲҲК таркибида илк бор Хитойдан харид қилинган J-10CE (Chengdu J-10C экспорт версияси) кўп мақсадли товушдан тез учар қирувчи самолётлари намойиш этилди.

«Ҳаво сарҳадларини замонавий қирувчи самолётлар қўриқламоқда» шиори остида берилган лавҳаларда янги қанотли техниканинг Ўзбекистон миллий рамзлари остида саф тортгани ва жанговар навбатчиликка киришгани акс этган.

4++ авлод қудрати: J-10CE самолётлари нимаси билан аҳамиятли?

Хитойнинг нуфузли авиация саноати маҳсули бўлган ушбу замонавий қирувчилар минтақавий мудофаа салоҳиятини янги босқичга кўтаради:

  • Миллий рамзлар остидаги жанговар парвозлар: Тарқатилган видеода J-10CE самолётларининг дум қисмида Ўзбекистон давлат байроғи ҳамда белгилари туширилгани, қанотлари остида қўшимча ёқилғи баклари ва қуролланиш нуқталари билан учиш-қўниш йўлакларидан ҳавога кўтарилаётгани яққол кўринади;

  • Юқори технологияли учувчи кабинаси ва радарлар: Самолётлар нишонларни узоқ масофадан аниқловчи фаол фазалаштирилган панжарали радар (AESA), рақамли бошқарув тизими ва «ҳаво-ҳаво», «ҳаво-ер» типидаги юқори аниқликдаги ракета қуроллари билан жиҳозланган;

  • Гуруҳли патрул ва қўшма ҳаракатлар: Кадрларда бир нечта J-10CE қирувчиларининг ҳарбий транспорт самолётлари ҳамроҳлигида саф тортиб учгани ва Ўзбекистон ҳаво кенгликларида машғулотларни муваффақиятли ўтаётгани тасдиқланган.

Миллий мудофаа тизимидаги стратегик янгиланиш

Ушбу самолётларнинг Ҳарбий-ҳаво кучлари сафига қўшилиши мамлакат мудофаа қобилиятини тубдан кучайтиради:

  • Ҳаво макони хавфсизлиги: 4++ авлодга мансуб J-10CE самолётлари ҳар қандай мураккаб об-ҳаво шароитида ва кечаю кундуз мамлакат ҳаво чегараларини ишончли ҳимоя қилиш имконини беради;

  • Авиапаркни диверсификация қилиш: Ўзбекистон ўз армиясини энг илғор ва замонавий ҳарбий-техник воситалар билан босқичма-босқич янгилаб, қуролли кучларнинг жанговар шайлигини замон талаблари даражасида сақлаб келмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Дунёда ягона: Янги Тошкентдаги улкан мусиқали фаввора Гиннес рекордини ўрнатди!Бугун, 20:1630 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлари30 кунлик визасиз режим: Ўзбекистон–Ҳиндистон саммитининг муҳим тафсилотлариБугун, 18:22Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Янги давр: Тошкентда қандай стратегик ҳужжатлар имзоланди? (Тўлиқ рўйхат)Бугун, 16:53«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширди«Кўксарой»да юксак эҳтиром: Президент Нарендра Модига «Олий Даражали Дўстлик» орденини топширдиБугун, 16:41Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)Бугун, 16:01Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)