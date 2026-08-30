Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)
Тошкентда Ўзбекистон ва Ҳиндистон муносабатлари учун муҳим сиёсий воқеа бўлиб ўтди. Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди ва унинг Кўксарой қароргоҳида расмий кутиб олиш маросими ташкил этилди.
Олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев шахсан кутиб олди. Тантанали маросимдан сўнг икки давлат раҳбарлари иштирокида олий даражадаги музокаралар бошланди.
Кўксаройда расмий кутиб олиш маросими ўтказилди
Шавкат Мирзиёев Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини самимий қарши олиб, уни шоҳсупага таклиф қилди.
Маросим давомида икки мамлакат ўртасидаги ҳурмат ва дипломатик муносабатларни ифодаловчи анъанавий протокол тадбирлари ўтказилди.
Жумладан:
Ўзбекистон ва Ҳиндистон давлат байроқлари кўтарилди;
икки давлат мадҳиялари янгради;
фахрий қоровул саф тортди;
давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтди;
расмий делегациялар аъзолари билан танишув ўтказилди.
Делегациялар аъзолари билан танишилди
Тантанали маросимнинг кейинги қисмида Ўзбекистон ва Ҳиндистон делегациялари аъзолари давлат раҳбарларига таништирилди.
Шундан сўнг Шавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди умумий суратга тушди.
Бироқ ташрифнинг асосий сиёсий қисми ҳали олдинда эди.
Энди асосий масала — олий даражадаги музокаралар
Расмий кутиб олиш маросими якунланганидан кейин Ўзбекистон ва Ҳиндистон делегациялари иштирокида олий даражадаги музокаралар бошланди.
Томонлар икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши кутилмоқда.
Айниқса, давлат ташрифи доирасида эришиладиган келишувлар ва қабул қилинадиган ҳужжатлар икки томонлама муносабатларнинг кейинги босқичи учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.
Кўксаройдаги тантанали маросим Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи расман юқори даражада бошланганини англатди.
Ташрифнинг асосий аҳамияти нимада?
Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги сиёсий мулоқот сўнгги йилларда фаол ривожланиб бормоқда. Шу нуқтайи назардан, Нарендра Модининг давлат ташрифи икки томонлама алоқаларни янги мазмун билан бойитиш учун муҳим имконият сифатида қаралмоқда.
Энди эътибор давлат раҳбарлари музокаралари якунлари, янги келишувлар ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг қайси йўналишларига устувор аҳамият берилишига қаратилади.
Кўксаройдаги расмий кутиб олиш маросими якунланди, Ўзбекистон–Ҳиндистон музокараларининг асосий қисми эса бошланди.
…