Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)

·1·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)

Тошкентда Ўзбекистон ва Ҳиндистон муносабатлари учун муҳим сиёсий воқеа бўлиб ўтди. Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди давлат ташрифи билан Ўзбекистонга келди ва унинг Кўксарой қароргоҳида расмий кутиб олиш маросими ташкил этилди.

Олий мартабали меҳмонни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев шахсан кутиб олди. Тантанали маросимдан сўнг икки давлат раҳбарлари иштирокида олий даражадаги музокаралар бошланди.

Кўксаройда расмий кутиб олиш маросими ўтказилди

Шавкат Мирзиёев Ҳиндистон бош вазири Нарендра Модини самимий қарши олиб, уни шоҳсупага таклиф қилди.

Маросим давомида икки мамлакат ўртасидаги ҳурмат ва дипломатик муносабатларни ифодаловчи анъанавий протокол тадбирлари ўтказилди.

Жумладан:

  • Ўзбекистон ва Ҳиндистон давлат байроқлари кўтарилди;

  • икки давлат мадҳиялари янгради;

  • фахрий қоровул саф тортди;

  • давлат раҳбарлари фахрий қоровул сафи олдидан ўтди;

  • расмий делегациялар аъзолари билан танишув ўтказилди.

Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)

Делегациялар аъзолари билан танишилди

Тантанали маросимнинг кейинги қисмида Ўзбекистон ва Ҳиндистон делегациялари аъзолари давлат раҳбарларига таништирилди.

Шундан сўнг Шавкат Мирзиёев ва Нарендра Моди умумий суратга тушди.

Бироқ ташрифнинг асосий сиёсий қисми ҳали олдинда эди.

Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)

Энди асосий масала — олий даражадаги музокаралар

Расмий кутиб олиш маросими якунланганидан кейин Ўзбекистон ва Ҳиндистон делегациялари иштирокида олий даражадаги музокаралар бошланди.

Томонлар икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг бугунги ҳолати ва уни янада ривожлантириш истиқболларини муҳокама қилиши кутилмоқда.

Айниқса, давлат ташрифи доирасида эришиладиган келишувлар ва қабул қилинадиган ҳужжатлар икки томонлама муносабатларнинг кейинги босқичи учун муҳим аҳамият касб этиши мумкин.

Кўксаройдаги тантанали маросим Ҳиндистон бош вазирининг Ўзбекистонга давлат ташрифи расман юқори даражада бошланганини англатди.

Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини Кўксаройда тантанали кутиб олди (фото)

Ташрифнинг асосий аҳамияти нимада?

Ўзбекистон ва Ҳиндистон ўртасидаги сиёсий мулоқот сўнгги йилларда фаол ривожланиб бормоқда. Шу нуқтайи назардан, Нарендра Модининг давлат ташрифи икки томонлама алоқаларни янги мазмун билан бойитиш учун муҳим имконият сифатида қаралмоқда.

Энди эътибор давлат раҳбарлари музокаралари якунлари, янги келишувлар ва икки мамлакат ўртасидаги ҳамкорликнинг қайси йўналишларига устувор аҳамият берилишига қаратилади.

Кўксаройдаги расмий кутиб олиш маросими якунланди, Ўзбекистон–Ҳиндистон музокараларининг асосий қисми эса бошланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиЎзбекистонда аҳолига тегишли автомобиллар сони 5 миллионга яқинлашдиКеча, 23:38Ўзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиЎзбекистонда мактаб ва университетлар қачон бошланиши маълум бўлдиКеча, 23:34Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Махсус операция: 13,6 кг опий яширилган хуфия жой фош этилди! (Тезкор тафсилот)Кеча, 21:52Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Тошкентда муҳим ташриф: Шавкат Мирзиёев Нарендра Модини аэропортда шахсан кутиб олди (Фото)Кеча, 21:50Жозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиЖозе Моуринью «Олтин тўп» атрофидаги сиёсат ва адолатсизликни фош қилдиКеча, 18:08Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Сентябрда Ўзбекистонда қандай об-ҳаво кутиляпти?Кеча, 17:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)
Қовундан ясалган «Жалолиддин Мангуберди» поезди фестивал меҳмонларини ҳайратга солмоқда (видео)