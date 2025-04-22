Ўзбекистонда автомобиллар арзонлашиши давом этмоқда

·35.6K·Авто
Ўзбекистонда автомобиллар арзонлашиши давом этмоқда
Қисқача

2025 йил март ойида Ўзбекистонда иккинчи қўл автомобиллар бозорида нархлар пасайди, маҳаллий ишлаб чиқарилган ва люкс тоифасидаги автомобиллар ҳамда хорижий электромобиллар арзонлашди. Маҳаллий автомобиллардан Оних нархи катта пробегда 12 170 $ (≈153 млн сўм), кичик пробегда 14 500 $ (≈182 млн сўм), Ласетти 13 200–14 850 $, Кобалт 11 500–12 680 $, Нехиа 10 500–10 900 $, Спарк 9 600–10 500 $ ва Дамас 7 866–8 000 $ бўлган.

2025 йил март ойида Ўзбекистонда иккинчи қўл автомобиллар бозорида нархлар пасайиши кузатилди, деб NOVA24 хабар берди. ИМРИ маълумотларига кўра, маҳаллий ва люкс автомобиллар, шунингдек, электромобиллар нархи тушган.​

Автомобиллар пробег ва ишлаб чиқарилган йилига кўра гуруҳларга бўлинди:​

2023-2024 йиллар, 20 000 кмгача — кичик пробег;
2023-2024 йиллар, 20 000–50 000 км ва 2021-2022 йиллар, 40 000 кмгача — ўртача пробег;
2023-2024 йиллар, 50 000 кмдан ортиқ; 2021-2022 йиллар, 40 000 кмдан ортиқ; 2020 йил — катта пробег.​

Маҳаллий автомобиллар:

Onix: катта пробег — $12 170 (13 172), кичик пробег — $14 500 (14 900);
Lacetti: катта пробег — $13 200 (13 500), ўртача — $14 300 (14 500), кичик — $14 850 (15 000);
Cobalt: ўртача — $12 000 (12 339), катта — $11 500 (11 600), кичик — $12 680 (12 750);
Nexia: ўртача — $10 900 (11 500), катта — $10 500 (10 784);
Spark: ўртача — $10 500 (10 400), катта — $9 600 (9 500);
Damas: ўртача — $7 866 (8 000), кичик — $8 000 (8 061).​

Люкс автомобиллар:

Equinox: кичик — $33 100 (35 500), ўртача — $30 000 (31 000), катта — $26 834 (27 300);
Malibu: кичик — $32 000 (32 313), ўртача — $29 300 (29 150), катта — $26 000;
Tracker: катта — $16 200 (16 923), ўртача — $17 500 (17 882), кичик — $18 000.​

Электромобиллар:

BYD E2: янги — $16 000 (16 800);
BYD Han: ўртача — $33 900 (35 000), янги — $31 500 (32 150);
Song Plus DM-i Champion: ўртача — $24 300 (25 500), янги — $27 600 (28 200);
Song Plus EV Champion: янги — $27 325 (28 000), ўртача — $25 500 (26 000);
Yuan Up: янги — $20 600 (20 800), ўртача — $18 775 (19 000).​
Автомобиллар БозориИккинчи ҚўлНархлар ПасайишиЛюкс АвтомобилларЭлектромобилларМаҳаллий Автомобиллар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Geely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиGeely Monjaro кроссоверининг янги гибрид версияси халқаро бозорга чиқадиБугун, 20:29Африкани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаАфрикани забт этган афсонавий МГ ЗР автомобили пойгаларни давом эттирмоқдаБугун, 17:23Tesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаTesla Семи юк машинаси Европа бозорига кириб келмоқдаБугун, 16:26Boreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиBoreham Моторворкс 10 000 айланишли Ford Escort Mk1 спорткарини тақдим этдиБугун, 11:28Хитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиХитой автомобиллари Буюк Британия бозорининг бешдан бир қисмини эгалладиБугун, 10:24Genesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиGenesis компанияси ўзининг энг йирик электр автомобили GV90ни намойиш этдиБугун, 09:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Иккинчи қўл BMW 7 Series: ҳамёнбоп нархда ҳашамат ва амалийлик
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
Hyundai Tucson бешинчи авлоди бутунлай янги қиёфада намойиш этилди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди
BYD Британия бозорига 402 от кучига эга янги гибрид кроссоверини чиқарди