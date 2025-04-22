Ўзбекистонда автомобиллар арзонлашиши давом этмоқда
Қисқача
2025 йил март ойида Ўзбекистонда иккинчи қўл автомобиллар бозорида нархлар пасайди, маҳаллий ишлаб чиқарилган ва люкс тоифасидаги автомобиллар ҳамда хорижий электромобиллар арзонлашди. Маҳаллий автомобиллардан Оних нархи катта пробегда 12 170 $ (≈153 млн сўм), кичик пробегда 14 500 $ (≈182 млн сўм), Ласетти 13 200–14 850 $, Кобалт 11 500–12 680 $, Нехиа 10 500–10 900 $, Спарк 9 600–10 500 $ ва Дамас 7 866–8 000 $ бўлган.
2025 йил март ойида Ўзбекистонда иккинчи қўл автомобиллар бозорида нархлар пасайиши кузатилди, деб NOVA24 хабар берди. ИМРИ маълумотларига кўра, маҳаллий ва люкс автомобиллар, шунингдек, электромобиллар нархи тушган.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Автомобиллар пробег ва ишлаб чиқарилган йилига кўра гуруҳларга бўлинди:
2023-2024 йиллар, 20 000 кмгача — кичик пробег;
2023-2024 йиллар, 20 000–50 000 км ва 2021-2022 йиллар, 40 000 кмгача — ўртача пробег;
2023-2024 йиллар, 50 000 кмдан ортиқ; 2021-2022 йиллар, 40 000 кмдан ортиқ; 2020 йил — катта пробег.
Маҳаллий автомобиллар:
Onix: катта пробег — $12 170 (13 172), кичик пробег — $14 500 (14 900);
Lacetti: катта пробег — $13 200 (13 500), ўртача — $14 300 (14 500), кичик — $14 850 (15 000);
Cobalt: ўртача — $12 000 (12 339), катта — $11 500 (11 600), кичик — $12 680 (12 750);
Nexia: ўртача — $10 900 (11 500), катта — $10 500 (10 784);
Spark: ўртача — $10 500 (10 400), катта — $9 600 (9 500);
Damas: ўртача — $7 866 (8 000), кичик — $8 000 (8 061).
Люкс автомобиллар:
Equinox: кичик — $33 100 (35 500), ўртача — $30 000 (31 000), катта — $26 834 (27 300);
Malibu: кичик — $32 000 (32 313), ўртача — $29 300 (29 150), катта — $26 000;
Tracker: катта — $16 200 (16 923), ўртача — $17 500 (17 882), кичик — $18 000.
Электромобиллар:
BYD E2: янги — $16 000 (16 800);
BYD Han: ўртача — $33 900 (35 000), янги — $31 500 (32 150);
Song Plus DM-i Champion: ўртача — $24 300 (25 500), янги — $27 600 (28 200);
Song Plus EV Champion: янги — $27 325 (28 000), ўртача — $25 500 (26 000);
Yuan Up: янги — $20 600 (20 800), ўртача — $18 775 (19 000).
Автомобиллар пробег ва ишлаб чиқарилган йилига кўра гуруҳларга бўлинди:
2023-2024 йиллар, 20 000 кмгача — кичик пробег;
2023-2024 йиллар, 20 000–50 000 км ва 2021-2022 йиллар, 40 000 кмгача — ўртача пробег;
2023-2024 йиллар, 50 000 кмдан ортиқ; 2021-2022 йиллар, 40 000 кмдан ортиқ; 2020 йил — катта пробег.
Маҳаллий автомобиллар:
Onix: катта пробег — $12 170 (13 172), кичик пробег — $14 500 (14 900);
Lacetti: катта пробег — $13 200 (13 500), ўртача — $14 300 (14 500), кичик — $14 850 (15 000);
Cobalt: ўртача — $12 000 (12 339), катта — $11 500 (11 600), кичик — $12 680 (12 750);
Nexia: ўртача — $10 900 (11 500), катта — $10 500 (10 784);
Spark: ўртача — $10 500 (10 400), катта — $9 600 (9 500);
Damas: ўртача — $7 866 (8 000), кичик — $8 000 (8 061).
Люкс автомобиллар:
Equinox: кичик — $33 100 (35 500), ўртача — $30 000 (31 000), катта — $26 834 (27 300);
Malibu: кичик — $32 000 (32 313), ўртача — $29 300 (29 150), катта — $26 000;
Tracker: катта — $16 200 (16 923), ўртача — $17 500 (17 882), кичик — $18 000.
Электромобиллар:
BYD E2: янги — $16 000 (16 800);
BYD Han: ўртача — $33 900 (35 000), янги — $31 500 (32 150);
Song Plus DM-i Champion: ўртача — $24 300 (25 500), янги — $27 600 (28 200);
Song Plus EV Champion: янги — $27 325 (28 000), ўртача — $25 500 (26 000);
Yuan Up: янги — $20 600 (20 800), ўртача — $18 775 (19 000).
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…