Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилди

·0·Авто
Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилди

Autocar нашри Siemens билан ҳамкорликда ўтказилган 2026-йилги Autocar Awards маросимида Lamborghini бош директори Степҳан Винкелманнни ўзининг энг олий мукофоти — Иссигонис Тропҳй билан тақдирлади. Mini асосчиси сер Алек Иссигонис номи билан аталувчи ушбу соврин автомобил саноатида фавқулодда муваффақиятларга эришган шахсларга топширилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Винкелманн Lamborghini бошқарувидаги икки давр мобайнида йиллик савдо ҳажмини 1600 тадан 10 000 тадан оширишга муваффақ бўлди. У Audi эгалигидаги илк моделлар — Галлардо ва Мурсиелаго давридан сўнг компанияга келиб, Урус каби янги бозорларни забт этган кроссоверларни ишлаб чиқишга бошчилик қилди. Шунингдек, у СантъАгата заводини замонавийлаштириб, бренднинг ўзига хос характерини сақлаб қолган ҳолда суперкарларни электрификация қилиш жараёнини бошлади.

Тадбирда бошқа муҳим йўналишлар бўйича ҳам ғолиблар аниқланди. Муҳандислик маҳорати учун бериладиган Мундй Авард соврини BMW компаниясининг Неуе Классе архитектурасига насиб этди. Ушбу платформа иX3 СУВ моделида ўзининг юқори салоҳиятини намойиш этиб улгурди. Fiat раҳбари Оливиер Франчоис эса италян брендини ўсиш йўлига қайтаргани учун Эдиторс' Авард билан тақдирланди.

Инновациялар соҳасида Renault ва Geely ҳамкорлигидаги Ҳорсе Повертраин лойиҳаси Стюрмей Авард соврини билан тақдирланди. Ford Расинг спорт йўналишида ғолиб бўлган бўлса, Skoda раҳбари Клаус Зеллмер 2026-йилнинг энг яхши етакчиси деб топилди. BYD вакили Боно Ге эса Буюк Британиядаги энг яхши раҳбар мукофотини қўлга киритди.

Дизайн соҳасида Лотус Элисе ва Range Rover Эвоқуе каби моделларни яратган Жулиан Тоmsон Десигн Ҳеро унвонига лойиқ кўрилди. Renault компанияси эса 4, 5 ва Твинго каби ретро-футуристик электромобиллари билан "Энг яхши ишлаб чиқарувчи" деб эътироф этилди. Ватт Электрик Веҳикле Компани эса кичик ҳажмли электромобиллар учун мўлжалланган ПАСEС платформаси учун инновация мукофотини олди.

LamborghiniBMWАвтомобилИнновацияAutocar Awards
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиРоссияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилиндиБугун, 22:52Уни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиУни 11 йил кутишди: Бутунлай янги Audi Q7 тақдим этилдиКеча, 17:56BYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиBYD Буюк Британияда 1500 кВ қувватли Флаш зарядлаш станцияларини ўрнатадиКеча, 14:55Янги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателЯнги Audi Q7 тақдим этилди: Кескин дизайн ва қувватли дизел двигателКеча, 12:51Бореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиБореҳам 300 минг фунтлик янги Ford Эскорт RS моделини тақдим этдиКеча, 10:59BMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиBMW водородли автомобиллар ишлаб чиқаришда инқилобий ечим топдиКеча, 07:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди