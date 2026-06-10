Lamborghini раҳбари Степҳан Винкелманн Autocar Awards мукофотига лойиқ кўрилди
Autocar нашри Siemens билан ҳамкорликда ўтказилган 2026-йилги Autocar Awards маросимида Lamborghini бош директори Степҳан Винкелманнни ўзининг энг олий мукофоти — Иссигонис Тропҳй билан тақдирлади. Mini асосчиси сер Алек Иссигонис номи билан аталувчи ушбу соврин автомобил саноатида фавқулодда муваффақиятларга эришган шахсларга топширилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Винкелманн Lamborghini бошқарувидаги икки давр мобайнида йиллик савдо ҳажмини 1600 тадан 10 000 тадан оширишга муваффақ бўлди. У Audi эгалигидаги илк моделлар — Галлардо ва Мурсиелаго давридан сўнг компанияга келиб, Урус каби янги бозорларни забт этган кроссоверларни ишлаб чиқишга бошчилик қилди. Шунингдек, у СантъАгата заводини замонавийлаштириб, бренднинг ўзига хос характерини сақлаб қолган ҳолда суперкарларни электрификация қилиш жараёнини бошлади.
Тадбирда бошқа муҳим йўналишлар бўйича ҳам ғолиблар аниқланди. Муҳандислик маҳорати учун бериладиган Мундй Авард соврини BMW компаниясининг Неуе Классе архитектурасига насиб этди. Ушбу платформа иX3 СУВ моделида ўзининг юқори салоҳиятини намойиш этиб улгурди. Fiat раҳбари Оливиер Франчоис эса италян брендини ўсиш йўлига қайтаргани учун Эдиторс' Авард билан тақдирланди.
Инновациялар соҳасида Renault ва Geely ҳамкорлигидаги Ҳорсе Повертраин лойиҳаси Стюрмей Авард соврини билан тақдирланди. Ford Расинг спорт йўналишида ғолиб бўлган бўлса, Skoda раҳбари Клаус Зеллмер 2026-йилнинг энг яхши етакчиси деб топилди. BYD вакили Боно Ге эса Буюк Британиядаги энг яхши раҳбар мукофотини қўлга киритди.
Дизайн соҳасида Лотус Элисе ва Range Rover Эвоқуе каби моделларни яратган Жулиан Тоmsон Десигн Ҳеро унвонига лойиқ кўрилди. Renault компанияси эса 4, 5 ва Твинго каби ретро-футуристик электромобиллари билан "Энг яхши ишлаб чиқарувчи" деб эътироф этилди. Ватт Электрик Веҳикле Компани эса кичик ҳажмли электромобиллар учун мўлжалланган ПАСEС платформаси учун инновация мукофотини олди.
…