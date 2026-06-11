Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 Touring

·22·Авто
Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 Touring

Ноқулай об-ҳаво шароити, нотаниш пойга трассаси ва нотаниш умумий фойдаланишдаги йўллар Autocar нашрининг ҳар йиллик "Бритаинъс Бест Дриверъс Кар" (ББДК) танловини 2025-йилда баҳс-мунозараларга бой қилди. Синовчи ҳакамлар ҳайъати суд маслаҳатчилари каби бир овоздан қарор қабул қилиши шарт емаслиги бу вазиятда қўл келди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

"Ҳандлинг Дай" деб номланувчи бошқарувчанлик синовларида ҳеч қачон боши берк кўчага кириб қолинмайди. Ҳар бир иштирокчи ўз фикрини билдиради, балларни қўяди ва овоз бериш тизими хатосиз равишда ғолибни аниқлаб беради. Бу йилги натижалар ҳам бундан мустасно бўлмади.

Ўтган йилнинг ноябр ойида, Камбриянинг намчил ҳавосида, М-Sport компаниясининг Довенбй Ҳалл синов йўлакларида ва унинг атрофидаги йўлларда ўтказилган баҳсларда ески маҳорат соҳиби яна бир бор шоҳсупанинг енг юқори поғонасига кўтарилди.

Porsche 911 GT3 Touring ўзининг мукаммал мувозанати ва ҳайдовчига тақдим етадиган унутилмас ҳис-туйғулари билан барча рақибларини ортда қолдирди. Ушбу модел спорт автомобиллари оламида бошқарувчанлик бўйича ҳамон етакчи еканлигини исботлади.

PorschePorsche 911 GT3АвтомобилСуперкарAutocar
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлFiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлБугун, 05:54Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13Россияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиРоссияда илк бор Tank 300 йўлтанламасини йиғиш бошландиКеча, 16:24BYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекBYD Dolphin G: 1000 километрдан ортиқ масофа босувчи янги хатчбекКеча, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди