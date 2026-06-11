Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 Touring
Ноқулай об-ҳаво шароити, нотаниш пойга трассаси ва нотаниш умумий фойдаланишдаги йўллар Autocar нашрининг ҳар йиллик "Бритаинъс Бест Дриверъс Кар" (ББДК) танловини 2025-йилда баҳс-мунозараларга бой қилди. Синовчи ҳакамлар ҳайъати суд маслаҳатчилари каби бир овоздан қарор қабул қилиши шарт емаслиги бу вазиятда қўл келди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
"Ҳандлинг Дай" деб номланувчи бошқарувчанлик синовларида ҳеч қачон боши берк кўчага кириб қолинмайди. Ҳар бир иштирокчи ўз фикрини билдиради, балларни қўяди ва овоз бериш тизими хатосиз равишда ғолибни аниқлаб беради. Бу йилги натижалар ҳам бундан мустасно бўлмади.
Ўтган йилнинг ноябр ойида, Камбриянинг намчил ҳавосида, М-Sport компаниясининг Довенбй Ҳалл синов йўлакларида ва унинг атрофидаги йўлларда ўтказилган баҳсларда ески маҳорат соҳиби яна бир бор шоҳсупанинг енг юқори поғонасига кўтарилди.
Porsche 911 GT3 Touring ўзининг мукаммал мувозанати ва ҳайдовчига тақдим етадиган унутилмас ҳис-туйғулари билан барча рақибларини ортда қолдирди. Ушбу модел спорт автомобиллари оламида бошқарувчанлик бўйича ҳамон етакчи еканлигини исботлади.
…