МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этади
МГ бренди ўзининг янги кичик ҳажмли электромобили дизайнини Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) тақдим этиладиган концепт-кар орқали намойиш этади. Компания томонидан эълон қилинган тизер тасвирлари хатчбекнинг олд ва орқа қисмларини кўрсатиб, у МГ 4 EV ва С5 EV каби сўнгги моделлардан фарқ қилувчи мутлақо янги дизайн тилига эга бўлишига ишора қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу концептнинг ишлаб чиқариш версияси келаси йили автосалонларда пайдо бўлиши МГ томонидан тасдиқланган. Аввалроқ хабар берилганидек, янги модел МГ 2 деб номланиши кутилмоқда. МГ Мотор УК раҳбари Давид Аллисон ўтган йили ушбу сегмент Хитой бренди учун навбатдаги муҳим қадам эканлигини таъкидлаган эди.
Аллисоннинг сўзларига кўра, МГ энди ҳар бир синфда энг арзон вариант бўлишга эмас, балки нарх ва сифат мутаносиблигига (валуе фор моней) эътибор қаратмоқда. У Дасиа Спринг ёки Leapmotor каби энг арзон брендлар эгаллаган жойни эгаллаш ниятида эмаслигини, балки ҳамёнбоп нархда максимал даражадаги имкониятларни тақдим этишни мақсад қилганини айтди.
Тахминларга кўра, МГ 2 модели МГ 4 EV каби Модулар Скалабле Платформ (МСП) базасида қурилади, бу эса автомобилнинг орқа ғилдиракли узатмага эга бўлишини англатади. Бу ихчам хатчбек учун ўзига хос техник ечим ҳисобланади.
Гудвуд фестивалида МГ ушбу супермини концептидан ташқари, яна бир "орзудаги" моделнинг дизайн концепциясини ҳам намойиш этади. Ушбу сирли модел ҳам тўлиқ электр қувватида ҳаракатланиши маълум қилинган, бироқ бошқа тафсилотлар ҳозирча очиқланмаган.
…