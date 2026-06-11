МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этади

·8·Авто
МГ компанияси Гудвудда янги ихчам электромобилини намойиш этади

МГ бренди ўзининг янги кичик ҳажмли электромобили дизайнини Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) тақдим этиладиган концепт-кар орқали намойиш этади. Компания томонидан эълон қилинган тизер тасвирлари хатчбекнинг олд ва орқа қисмларини кўрсатиб, у МГ 4 EV ва С5 EV каби сўнгги моделлардан фарқ қилувчи мутлақо янги дизайн тилига эга бўлишига ишора қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу концептнинг ишлаб чиқариш версияси келаси йили автосалонларда пайдо бўлиши МГ томонидан тасдиқланган. Аввалроқ хабар берилганидек, янги модел МГ 2 деб номланиши кутилмоқда. МГ Мотор УК раҳбари Давид Аллисон ўтган йили ушбу сегмент Хитой бренди учун навбатдаги муҳим қадам эканлигини таъкидлаган эди.

Аллисоннинг сўзларига кўра, МГ энди ҳар бир синфда энг арзон вариант бўлишга эмас, балки нарх ва сифат мутаносиблигига (валуе фор моней) эътибор қаратмоқда. У Дасиа Спринг ёки Leapmotor каби энг арзон брендлар эгаллаган жойни эгаллаш ниятида эмаслигини, балки ҳамёнбоп нархда максимал даражадаги имкониятларни тақдим этишни мақсад қилганини айтди.

Тахминларга кўра, МГ 2 модели МГ 4 EV каби Модулар Скалабле Платформ (МСП) базасида қурилади, бу эса автомобилнинг орқа ғилдиракли узатмага эга бўлишини англатади. Бу ихчам хатчбек учун ўзига хос техник ечим ҳисобланади.

Гудвуд фестивалида МГ ушбу супермини концептидан ташқари, яна бир "орзудаги" моделнинг дизайн концепциясини ҳам намойиш этади. Ушбу сирли модел ҳам тўлиқ электр қувватида ҳаракатланиши маълум қилинган, бироқ бошқа тафсилотлар ҳозирча очиқланмаган.

МГЭлектромобилГудвудКонцептХатчбек
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилди“Хитойлик Cadillac” арзонлашди: GAC GS8 нархлари пасайтирилдиБугун, 07:52Британиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБританиянинг 2026-йилдаги енг яхши ҳайдовчи автомобили: Porsche 911 GT3 TouringБугун, 06:57Fiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлFiat брендининг қайта туғилиши: Инқироздан муваффақият сари йўлБугун, 05:54Парчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаПарчаланаётган дунё глобал автомобил саноатига қандай зарба бермоқдаБугун, 04:57Skoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Kodiaq: Оилалар учун энг фойдали 7 ўринли кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 17:52СИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиСИ камералари ҳайдовчилик ҳуқуқидан маҳрум этилганларни аниқлашни бошладиКеча, 17:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди