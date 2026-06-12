Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нарх
Peugeot компанияси ўзининг янги э-208 GTи электромобили нархларини эълон қилди. Буюк Британия бозорида ушбу модел 34 995 фунт стерлингдан сотила бошлайди. Автомобилнинг тайёр ишлаб чиқариш версияси бугун Ле Манс 24 соат пойгалари доирасида расман дебют қилди. Давлат субсидияларини ҳисобга олганда, хетчбек нархи янада арзонлашиши ва асосий рақобатчиси бўлган Алпине А290 моделидан кўра жозибадорроқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги Peugeot э-208 GTи бренд тарихидаги энг кучли GTи моделига айланди. Унинг олд қисмига ўрнатилган ягона электр двигатели 277 от кучи ва 344 Нм тортиш кучини тақдим этади. Бундай қувват билан электромобил 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,5 сонияда эришади. Автомобилнинг умумий вазни 1545 кг ни ташкил этади ва у техник жиҳатдан Абарт 600е ҳамда Alfa Romeo Жуниор Элеттрика Велосе моделларига яқин ҳисобланади.
Муҳандислар автомобилнинг бошқарувчанлигини ошириш учун унга механик чекланган сирпанишли дифференциал, махсус гидравлик бамперлар ва ўзига хос рул созламаларини ўрнатишган. Стандарт э-208 моделига нисбатан GTи версияси 30 мм пастроқ ва ғилдираклар базаси сезиларли даражада кенгайтирилган. Бу эса бурилишларда юқори барқарорликни таъминлайди.
Электромобил 54 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у Мичелин Пилот Sport 4С шиналарида 350 км, Ҳанкоок Вентус С1 Эво3 шиналарида эса 375 км масофани босиб ўтиш имконини беради. Ташқи кўринишдан у агрессив аэродинамик элементлар, катта орқа спойлер ва афсонавий 205 GTи услубидаги 18 дюймли дисклари билан ажралиб туради.
Peugeot ушбу моделнинг сотувларини жорий йилнинг охирида бошлашни режалаштирмоқда. 12-июн куни бренднинг Ле Манс пойгаларидаги 100 йиллиги муносабати билан учта GTи модели Франция байроғи рангларида (қизил, оқ ва кўк) трассага чиқиб, ўз имкониятларини намойиш этади.
…