Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нарх

·1·Авто
Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нарх

Peugeot компанияси ўзининг янги э-208 GTи электромобили нархларини эълон қилди. Буюк Британия бозорида ушбу модел 34 995 фунт стерлингдан сотила бошлайди. Автомобилнинг тайёр ишлаб чиқариш версияси бугун Ле Манс 24 соат пойгалари доирасида расман дебют қилди. Давлат субсидияларини ҳисобга олганда, хетчбек нархи янада арзонлашиши ва асосий рақобатчиси бўлган Алпине А290 моделидан кўра жозибадорроқ бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги Peugeot э-208 GTи бренд тарихидаги энг кучли GTи моделига айланди. Унинг олд қисмига ўрнатилган ягона электр двигатели 277 от кучи ва 344 Нм тортиш кучини тақдим этади. Бундай қувват билан электромобил 0 дан 100 км/соат тезликка бор-йўғи 5,5 сонияда эришади. Автомобилнинг умумий вазни 1545 кг ни ташкил этади ва у техник жиҳатдан Абарт 600е ҳамда Alfa Romeo Жуниор Элеттрика Велосе моделларига яқин ҳисобланади.

Муҳандислар автомобилнинг бошқарувчанлигини ошириш учун унга механик чекланган сирпанишли дифференциал, махсус гидравлик бамперлар ва ўзига хос рул созламаларини ўрнатишган. Стандарт э-208 моделига нисбатан GTи версияси 30 мм пастроқ ва ғилдираклар базаси сезиларли даражада кенгайтирилган. Бу эса бурилишларда юқори барқарорликни таъминлайди.

Электромобил 54 кВ/соат қувватга эга аккумулятор билан жиҳозланган бўлиб, у Мичелин Пилот Sport 4С шиналарида 350 км, Ҳанкоок Вентус С1 Эво3 шиналарида эса 375 км масофани босиб ўтиш имконини беради. Ташқи кўринишдан у агрессив аэродинамик элементлар, катта орқа спойлер ва афсонавий 205 GTи услубидаги 18 дюймли дисклари билан ажралиб туради.

Peugeot ушбу моделнинг сотувларини жорий йилнинг охирида бошлашни режалаштирмоқда. 12-июн куни бренднинг Ле Манс пойгаларидаги 100 йиллиги муносабати билан учта GTи модели Франция байроғи рангларида (қизил, оқ ва кўк) трассага чиқиб, ўз имкониятларини намойиш этади.

PeugeotЭлектромобилGTиАвтоТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиБугун, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаБугун, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54Янги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиЯнги Lada Azimut кроссовери –40 дан +60 даражагача чидамлиликни намойиш этдиКеча, 17:26РЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душРЖД янги авлод СВ вагонларини тақдим этди: кенгроқ жой ва алоҳида душКеча, 15:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди