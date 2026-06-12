BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилди
BMW компанияси ўзининг М бўлинмаси келажагини белгилаб берувчи радикал янги концептни намойиш этди. М Концепт Неуе Классе бугун Ле Манс 24 Ҳоурс пойгасида тақдим этилди. Ушбу лойиҳа автоспортнинг BMW M бренди остидаги келажакдаги автомобиллар дизайни, технологияси ва характерига қандай таъсир кўрсатишини кўрсатиб берувчи ўзига хос баёнот бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги авлод M3 седани жорий йилнинг охирида тақдим этилиши кутилаётган янги и3 моделига асосланади. Автомобил BMW компаниясининг Ген6 платформасида қурилади ва харидорларга ҳам анъанавий олти цилиндрли двигател, ҳам тўлиқ электр қуввати билан таклиф этилади. Бироқ, янги M3 ўзининг техник ечимлари ва бутунлай ўзгача дизайни билан стандарт моделлардан кескин фарқ қилади.
Висион Неуе Классе концепти минимал ўзгаришлар билан и3 моделига айлангани каби, ушбу янги М концепти ҳам бренднинг биринчи тўлиқ электр қувватли М автомобили қандай кўринишда бўлишини кўрсатиб беради. Бу BMW M дизайн бўлимининг янги раҳбари Оливер Ҳеилмер учун ўзига хос дебют лойиҳадир. Унинг сўзларига кўра, янги дизайн тили Неуе Классе оиласининг энг ифодали ва кучли қиёфасини шакллантиради.
Асосий мақсад — янги авлод М автомобилларини оддий серияли моделлардан янада кўпроқ ажратиб туришдир. Ҳозирги M3 ва M4 моделлари стандарт 3 ва 4 Сериес билан фақат умумий силуэт ва платформани баҳам кўрса, келажакда бу фарқ янада сезиларли бўлади. Ҳеилмернинг таъкидлашича, BMW M брендида шакл ҳар доим функцияга бўйсунади ва ҳар бир детал юқори унумдорликка хизмат қилади.
…