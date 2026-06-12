BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилди

·0·Авто
BMW M3 келажаги: Янги радикал концепт тақдим этилди

BMW компанияси ўзининг М бўлинмаси келажагини белгилаб берувчи радикал янги концептни намойиш этди. М Концепт Неуе Классе бугун Ле Манс 24 Ҳоурс пойгасида тақдим этилди. Ушбу лойиҳа автоспортнинг BMW M бренди остидаги келажакдаги автомобиллар дизайни, технологияси ва характерига қандай таъсир кўрсатишини кўрсатиб берувчи ўзига хос баёнот бўлди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги авлод M3 седани жорий йилнинг охирида тақдим этилиши кутилаётган янги и3 моделига асосланади. Автомобил BMW компаниясининг Ген6 платформасида қурилади ва харидорларга ҳам анъанавий олти цилиндрли двигател, ҳам тўлиқ электр қуввати билан таклиф этилади. Бироқ, янги M3 ўзининг техник ечимлари ва бутунлай ўзгача дизайни билан стандарт моделлардан кескин фарқ қилади.

Висион Неуе Классе концепти минимал ўзгаришлар билан и3 моделига айлангани каби, ушбу янги М концепти ҳам бренднинг биринчи тўлиқ электр қувватли М автомобили қандай кўринишда бўлишини кўрсатиб беради. Бу BMW M дизайн бўлимининг янги раҳбари Оливер Ҳеилмер учун ўзига хос дебют лойиҳадир. Унинг сўзларига кўра, янги дизайн тили Неуе Классе оиласининг энг ифодали ва кучли қиёфасини шакллантиради.

Асосий мақсад — янги авлод М автомобилларини оддий серияли моделлардан янада кўпроқ ажратиб туришдир. Ҳозирги M3 ва M4 моделлари стандарт 3 ва 4 Сериес билан фақат умумий силуэт ва платформани баҳам кўрса, келажакда бу фарқ янада сезиларли бўлади. Ҳеилмернинг таъкидлашича, BMW M брендида шакл ҳар доим функцияга бўйсунади ва ҳар бир детал юқори унумдорликка хизмат қилади.

BMWBMW M3Неуе КлассеЭлектромобилАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Genesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиGenesis Магма GT3: Суперкар концепти пойга автомобилига айландиБугун, 13:53Янги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархЯнги Peugeot э-208 GTи: 277 от кучи ва 35 минг фунтлик нархБугун, 11:58Xiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиXiaomi узоқ масофага мўлжалланган янги автомобилини тақдим этадиБугун, 07:37Россияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаРоссияда ярим миллионинчи Haval ишлаб чиқарилди: Жолион етакчилик қилмоқдаБугун, 07:30Нима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиНима учун янги Honda Прелуде 2026-йилнинг энг яхши гибриди деб топилдиБугун, 06:58Элисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатЭлисе, Эвоқуе ва Корветте: Дизайнер Жулиан Тоmsон дунёсига саёҳатБугун, 05:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди