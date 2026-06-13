Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айланди
Skoda компаниясининг муваффақияти ортида нафақат стратегик режалаштириш, балки раҳбариятнинг бевосита иштироки ҳам ётибди. Компания бош директори Клаус Зеллмер билан Млада Болеславдаги бренд музейида учрашганимизда, у ҳатто суратга олиш жараёнида мебелларни суриш ва ёритиш ускуналарини ўрнатишга ҳам ёрдам беришдан қочмади. Бундай ёндашув бренднинг бугунги кундаги ютуқларида муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Чехия бренди 2026-йилнинг биринчи чорагида Европа бозорида ҳайратланарли натижа қайд этди — жами 223,500 дона автомобил сотилди. Бу кўрсаткич Skoda брендини минтақада Volkswagen маркасидан кейинги иккинчи ўринга олиб чиқди. Тўрт йил ичида саккиз поғонага юқорилаган компания ҳозирда энг тез ривожланаётган автомобил ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланади.
Клаус Зеллмер бошчилигидаги жамоа нафақат анъанавий ички ёнув двигателли моделларни, балки замонавий электромобил ва кроссоверлар сегментини ҳам муваффақиятли ривожлантирмоқда. Компаниянинг бундай ўсиш суръати унинг глобал бозордаги мавқейини янада мустаҳкамлашига хизмат қилади.
…