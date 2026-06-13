Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айланди

·0·Авто
Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айланди

Skoda компаниясининг муваффақияти ортида нафақат стратегик режалаштириш, балки раҳбариятнинг бевосита иштироки ҳам ётибди. Компания бош директори Клаус Зеллмер билан Млада Болеславдаги бренд музейида учрашганимизда, у ҳатто суратга олиш жараёнида мебелларни суриш ва ёритиш ускуналарини ўрнатишга ҳам ёрдам беришдан қочмади. Бундай ёндашув бренднинг бугунги кундаги ютуқларида муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Чехия бренди 2026-йилнинг биринчи чорагида Европа бозорида ҳайратланарли натижа қайд этди — жами 223,500 дона автомобил сотилди. Бу кўрсаткич Skoda брендини минтақада Volkswagen маркасидан кейинги иккинчи ўринга олиб чиқди. Тўрт йил ичида саккиз поғонага юқорилаган компания ҳозирда энг тез ривожланаётган автомобил ишлаб чиқарувчилардан бири ҳисобланади.

Клаус Зеллмер бошчилигидаги жамоа нафақат анъанавий ички ёнув двигателли моделларни, балки замонавий электромобил ва кроссоверлар сегментини ҳам муваффақиятли ривожлантирмоқда. Компаниянинг бундай ўсиш суръати унинг глобал бозордаги мавқейини янада мустаҳкамлашига хизмат қилади.

SkodaКлаус ЗеллмерVolkswagenАвтомобилЕвропа
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланToyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланБугун, 04:23General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиGeneral Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиБугун, 03:20Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиХитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиБугун, 00:12Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларРоссияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларБугун, 22:51Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеКелажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеБугун, 20:23Skoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиSkoda Элроқ: Ҳамёнбоп ва сифатли электр кроссовернинг 5 та устунлигиКеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди