Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобили
Морган Суперспорт автомобилини муайян бир тоифага киритиш мушкул. Биз ушбу модел йилнинг энг севимли машиналаридан бири бўлишини бошиданоқ билган эдик, бироқ унга қайси номинация бўйича мукофот бериш масаласи узоқ ўйлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Уни шунчаки "энг яхши кам нусхали экспонат" деб аташ жуда тор доирадаги ва етарсиз баҳо бўлиб туюлди. Чунки Морган Суперспорт ўзидан олдинги кўплаб моделлардан фарқли ўлароқ, ҳақиқий спорткар сифатида қаралиши учун етарли техник имконият ва қувватга эга.
Ушбу автомобил классик дизайн ва замонавий муҳандисликнинг ноёб уйғунлигини ўзида мужассам этган. Морган Суперспорт нафақат ташқи кўриниши билан ҳайратда қолдиради, балки йўлда ўзини тутиши ва динамикаси билан энг талабчан ҳайдовчиларни ҳам бефарқ қолдирмайди.
…