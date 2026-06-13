Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобили

·0·Авто
Суперкарларни унутинг: Морган Суперспорт ҳақиқий орзулар автомобили

Морган Суперспорт автомобилини муайян бир тоифага киритиш мушкул. Биз ушбу модел йилнинг энг севимли машиналаридан бири бўлишини бошиданоқ билган эдик, бироқ унга қайси номинация бўйича мукофот бериш масаласи узоқ ўйлантирди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Уни шунчаки "энг яхши кам нусхали экспонат" деб аташ жуда тор доирадаги ва етарсиз баҳо бўлиб туюлди. Чунки Морган Суперспорт ўзидан олдинги кўплаб моделлардан фарқли ўлароқ, ҳақиқий спорткар сифатида қаралиши учун етарли техник имконият ва қувватга эга.

Ушбу автомобил классик дизайн ва замонавий муҳандисликнинг ноёб уйғунлигини ўзида мужассам этган. Морган Суперспорт нафақат ташқи кўриниши билан ҳайратда қолдиради, балки йўлда ўзини тутиши ва динамикаси билан энг талабчан ҳайдовчиларни ҳам бефарқ қолдирмайди.

МорганМорган СуперспортSportкарАвтомобилРетро
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Skoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиSkoda қандай қилиб Европанинг иккинчи рақамли брендига айландиБугун, 05:26Toyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланToyota Сиенна 2027 Хитойда тақдим этилди: Huawei ва Xiaomi тизимлари биланБугун, 04:23General Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиGeneral Motors 350 даражага чидамли инновацион алюминий яратдиБугун, 03:20Хитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиХитойликлар йўл тозаловчи “супермашина” яратдиБугун, 00:12Россияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларРоссияда Жетоур моделлари арзонлашди: Т1, Дашинг ва X70 Plus учун чегирмаларБугун, 22:51Келажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеКелажакдаги спорт BMW: 1000 от кучига эга BMW M Концепт Неуе КлассеБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди