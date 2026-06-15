Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этилади
Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Great Wall Мотор компанияси ўзининг энг харидоргир моделларидан бири — Haval H6 Классик кроссоверининг янгиланган версиясини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания расмий баёнотига кўра, 2026-йилги модел йилига мансуб ушбу автомобилнинг дебюти жорий йилнинг 15-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу янгиланиш моделнинг рақобатбардошлигини ошириш ва технологик жиҳатдан замон билан ҳамнафас бўлишини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги Haval H6 Классик моделидаги энг асосий ўзгариш унинг ички интерерида, хусусан, мультимедиа тизимида кузатилади. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил Коффее Смарт Коккпит деб номланган янги дастурий қобиқ билан жиҳозланади. Бу тизим ҳайдовчи ва йўловчиларга янада кенгроқ имкониятларни тақдим этиб, смартфонлар билан интеграцияни юқори даражага олиб чиқади. Шунингдек, марказий панелда 14,6 дюймли улкан сенсорли экран ўрин олади, бу эса аввалги версияларга қараганда анча қулайроқ бошқарувни таъминлайди.
Техник хусусиятлар ва дизайнҲозирча ишлаб чиқарувчи янгиланган моделнинг барча техник тафсилотларини очиқламаган бўлса-да, кроссовер ўзининг анъанавий ўлчамларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Маълумот учун, амалдаги Haval H6 Классик моделининг узунлиги 4653 мм, кенглиги 1886 мм ва баландлиги 1730 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 2738 мм га тенг. Ушбу кўрсаткичлар автомобилнинг оилавий кроссовер сегментида ўз ўрнига эга бўлишини таъминлаб келмоқда.
Двигател қисмида ҳам кескин ўзгаришлар кутилмаяпти. Амалдаги модел 184 от кучига эга бўлган 1,5 литрли турбомотор билан жиҳозланган. Мутахассисларнинг фикрича, 2026-йилги модел ҳам худди шу қувват қурилмасини сақлаб қолиши ёки унинг самарадорлиги бироз оширилган варианти билан тақдим этилиши мумкин. Тўлиқ маълумотлар 15-июн куни бўлиб ўтадиган расмий презентацияда эълон қилинади.
Нархлар ва бозор истиқболлариҲозирги вақтда Haval H6 Классик Хитой бозорида тахминан 122 минг юандан (ўртача 17 минг АҚШ доллари) бошланадиган нархларда сотилмоқда. Таҳлилчиларнинг тахминига кўра, янгиланган моделнинг нархи сезиларли даражада ошмайди. Бу эса Great Wall Мотор компаниясига ўзининг бюджетли ва сифатли кроссоверлар сегментидаги етакчилигини сақлаб қолиш имконини беради.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Haval бренди сезиларли ўринга эга бўлиб бормоқда. Haval H6 модели маҳаллий ҳайдовчилар орасида ўзининг чидамлилиги ва замонавий опсиялари билан танилган. Янгиланган Классик версиясининг рақамли технологиялар билан бойитилиши, келажакда ушбу моделнинг мамлакатимиз бозорига ҳам кириб келиши ва харидорлар эътиборини тортишига хизмат қилиши мумкин.
Умуман олганда, Haval H6 Классик 2026 модели автомобил саноатидаги умумий тенденцияга мувофиқ равишда "рақамли трансформация"ни бошидан кечирмоқда. Бу эса оддий кроссоверни нафақат транспорт воситаси, балки ақлли гаджетга айлантириш йўлидаги навбатдаги қадамдир.
…