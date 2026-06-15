Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этилади

·15·Авто
Haval H6 Классик янгиланмоқда: Машҳур кроссовернинг 2026-йилги модели тақдим этилади

Хитойнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўлган Great Wall Мотор компанияси ўзининг энг харидоргир моделларидан бири — Haval H6 Классик кроссоверининг янгиланган версиясини тақдим этишга тайёргарлик кўрмоқда. Компания расмий баёнотига кўра, 2026-йилги модел йилига мансуб ушбу автомобилнинг дебюти жорий йилнинг 15-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ушбу янгиланиш моделнинг рақобатбардошлигини ошириш ва технологик жиҳатдан замон билан ҳамнафас бўлишини таъминлашга қаратилган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги Haval H6 Классик моделидаги энг асосий ўзгариш унинг ички интерерида, хусусан, мультимедиа тизимида кузатилади. ixbt.com маълумотига кўра, автомобил Коффее Смарт Коккпит деб номланган янги дастурий қобиқ билан жиҳозланади. Бу тизим ҳайдовчи ва йўловчиларга янада кенгроқ имкониятларни тақдим этиб, смартфонлар билан интеграцияни юқори даражага олиб чиқади. Шунингдек, марказий панелда 14,6 дюймли улкан сенсорли экран ўрин олади, бу эса аввалги версияларга қараганда анча қулайроқ бошқарувни таъминлайди.

Техник хусусиятлар ва дизайн

Ҳозирча ишлаб чиқарувчи янгиланган моделнинг барча техник тафсилотларини очиқламаган бўлса-да, кроссовер ўзининг анъанавий ўлчамларини сақлаб қолиши кутилмоқда. Маълумот учун, амалдаги Haval H6 Классик моделининг узунлиги 4653 мм, кенглиги 1886 мм ва баландлиги 1730 мм ни ташкил этади. Ғилдираклар базаси эса 2738 мм га тенг. Ушбу кўрсаткичлар автомобилнинг оилавий кроссовер сегментида ўз ўрнига эга бўлишини таъминлаб келмоқда.

Двигател қисмида ҳам кескин ўзгаришлар кутилмаяпти. Амалдаги модел 184 от кучига эга бўлган 1,5 литрли турбомотор билан жиҳозланган. Мутахассисларнинг фикрича, 2026-йилги модел ҳам худди шу қувват қурилмасини сақлаб қолиши ёки унинг самарадорлиги бироз оширилган варианти билан тақдим этилиши мумкин. Тўлиқ маълумотлар 15-июн куни бўлиб ўтадиган расмий презентацияда эълон қилинади.

Нархлар ва бозор истиқболлари

Ҳозирги вақтда Haval H6 Классик Хитой бозорида тахминан 122 минг юандан (ўртача 17 минг АҚШ доллари) бошланадиган нархларда сотилмоқда. Таҳлилчиларнинг тахминига кўра, янгиланган моделнинг нархи сезиларли даражада ошмайди. Бу эса Great Wall Мотор компаниясига ўзининг бюджетли ва сифатли кроссоверлар сегментидаги етакчилигини сақлаб қолиш имконини беради.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Haval бренди сезиларли ўринга эга бўлиб бормоқда. Haval H6 модели маҳаллий ҳайдовчилар орасида ўзининг чидамлилиги ва замонавий опсиялари билан танилган. Янгиланган Классик версиясининг рақамли технологиялар билан бойитилиши, келажакда ушбу моделнинг мамлакатимиз бозорига ҳам кириб келиши ва харидорлар эътиборини тортишига хизмат қилиши мумкин.

Умуман олганда, Haval H6 Классик 2026 модели автомобил саноатидаги умумий тенденцияга мувофиқ равишда "рақамли трансформация"ни бошидан кечирмоқда. Бу эса оддий кроссоверни нафақат транспорт воситаси, балки ақлли гаджетга айлантириш йўлидаги навбатдаги қадамдир.

HavalGreat Wall МоторКроссоверАвтомобилТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Классика қудрати: 70 ёшли Chevrolet 350 кундалик ҳаётда замонавий машиналардан устунми?Кеча, 15:27Geely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларGeely янгиланган 7 ўринли Окаванго кроссоверини тақдим этди: Нархлар ва хусусиятларКеча, 11:52Хитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларХитойда янгиланган Hyundai Tucson L 2026 тақдим этилди: Техник жиҳатлар ва нархларКеча, 10:26Li Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиLi Auto янгиланган Li L8 кроссоверини тақдим этади: 100 кмга 0,23 литр ёқилғи сарфиКеча, 08:27Decart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларDecart стартапи Oasis 3 моделини тақдим этди: Ҳайдовчисиз авто учун чексиз виртуал йўлларКеча, 07:59Skoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодSkoda Элроқ: 2026-йилнинг энг яхши электромобили бўлишга асосий номзодКеча, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди