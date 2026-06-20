Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?
Гибрид автомобиллар оламининг кашшофи ҳисобланган Toyota Prius ўзининг бешинчи авлоди билан бозорда катта шов-шув кўтарди. Аввалги зерикарли дизайндан бутунлай воз кечган ҳолда, спортча қиёфа касб этган ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бироқ, узоқ муддатли тест синовлари шуни кўрсатмоқдаки, автомобилнинг асосий вазифаси бўлган максимал самарадорлик унинг бошқа жиҳатларига соя солиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Autocar нашри таҳририяти янги Toyota Prius моделини 6000 мил (тахминан 9600 километр) масофада синовдан ўтказиб, унинг кундалик фойдаланишдаги ўзига хосликларини таҳлил қилди. Синов жараёнида маълум бўлишича, автомобил ўзининг асосий мақсади — ёқилғи тежамкорлигини таъминлашда тенгсиздир. Аммо айнан шу хусусият ҳайдаш завқини қидирувчи ҳайдовчилар учун кутилмаган камчилик бўлиб туюлиши мумкин.
Экспертларнинг фикрича, янги Prius дизайни ўзгарган бўлса-да, унинг характери ҳамон ўта вазминлигича қолмоқда. Масалан, BMW Z4 каби динамик автомобиллардан сўнг Toyota гибридини бошқариш бирмунча зерикарли туюлиши бор гап. Бу ҳолат айниқса узоқ масофали сафарларда яққол сезилади, бу ерда автомобилнинг ҳар бир ҳаракати ёқилғи сарфини камайтиришга қаратилган алгоритмлар билан чекланган.
Самарадорлик ва динамика тўқнашувиToyota Prius моделининг бешинчи авлоди ўзидан олдинги Мк3 каби афсонавий моделларга қараганда анча илғор технологияларга эга. Шунга қарамай, япон муҳандислари автомобилни лойиҳалашда асосий эътиборни аэродинамика ва гибрид тизимнинг уйғунлигига қаратишган. Бу эса автомобилнинг йўлда ўзини тутиши ва рул бошқарувидаги ҳис-туйғуларнинг бироз "сунъий" бўлишига олиб келган.
Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Toyota Prius моделлари, айниқса уларнинг гибрид вариантлари катта қизиқиш уйғотиб келади. Мамлакатимизда ёқилғи нархи ва экологик тоза транспортга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу моделнинг янги авлоди ўзининг тежамкорлиги билан кўплаб харидорларни жалб қилиши шубҳасиз. Бироқ, потенциал эгалари шуни тушунишлари керакки, бу автомобил пойгалар учун эмас, балки хотиржам ва иқтисодий тежамкор ҳаракатланиш учун яратилган.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, янги Toyota Prius — бу муҳандислик мукаммаллиги ва қатъий тежамкорликнинг маҳсулидир. У ўз вазифасини 100 фоизга бажаради, лекин ҳайдовчига ҳиссиётлар улашиш борасида бироз оқсаши мумкин. Агар сиз учун энг муҳими ҳар бир литр ёқилғини тежаш бўлса, бу моделдан яхшисини топиш қийин. Аммо автомобилдан ҳайдаш завқини кутаётган бўлсангиз, Prius сизни бироз ўйлантириб қўйиши мумкин.
…