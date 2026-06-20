Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?

·0·Авто
Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?

Гибрид автомобиллар оламининг кашшофи ҳисобланган Toyota Prius ўзининг бешинчи авлоди билан бозорда катта шов-шув кўтарди. Аввалги зерикарли дизайндан бутунлай воз кечган ҳолда, спортча қиёфа касб этган ушбу модел нафақат ташқи кўриниши, балки техник имкониятлари билан ҳам ҳайратда қолдирмоқда. Бироқ, узоқ муддатли тест синовлари шуни кўрсатмоқдаки, автомобилнинг асосий вазифаси бўлган максимал самарадорлик унинг бошқа жиҳатларига соя солиши мумкин. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Autocar нашри таҳририяти янги Toyota Prius моделини 6000 мил (тахминан 9600 километр) масофада синовдан ўтказиб, унинг кундалик фойдаланишдаги ўзига хосликларини таҳлил қилди. Синов жараёнида маълум бўлишича, автомобил ўзининг асосий мақсади — ёқилғи тежамкорлигини таъминлашда тенгсиздир. Аммо айнан шу хусусият ҳайдаш завқини қидирувчи ҳайдовчилар учун кутилмаган камчилик бўлиб туюлиши мумкин.

Экспертларнинг фикрича, янги Prius дизайни ўзгарган бўлса-да, унинг характери ҳамон ўта вазминлигича қолмоқда. Масалан, BMW Z4 каби динамик автомобиллардан сўнг Toyota гибридини бошқариш бирмунча зерикарли туюлиши бор гап. Бу ҳолат айниқса узоқ масофали сафарларда яққол сезилади, бу ерда автомобилнинг ҳар бир ҳаракати ёқилғи сарфини камайтиришга қаратилган алгоритмлар билан чекланган.

Самарадорлик ва динамика тўқнашуви

Toyota Prius моделининг бешинчи авлоди ўзидан олдинги Мк3 каби афсонавий моделларга қараганда анча илғор технологияларга эга. Шунга қарамай, япон муҳандислари автомобилни лойиҳалашда асосий эътиборни аэродинамика ва гибрид тизимнинг уйғунлигига қаратишган. Бу эса автомобилнинг йўлда ўзини тутиши ва рул бошқарувидаги ҳис-туйғуларнинг бироз "сунъий" бўлишига олиб келган.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Toyota Prius моделлари, айниқса уларнинг гибрид вариантлари катта қизиқиш уйғотиб келади. Мамлакатимизда ёқилғи нархи ва экологик тоза транспортга бўлган талаб ортиб бораётган бир пайтда, ушбу моделнинг янги авлоди ўзининг тежамкорлиги билан кўплаб харидорларни жалб қилиши шубҳасиз. Бироқ, потенциал эгалари шуни тушунишлари керакки, бу автомобил пойгалар учун эмас, балки хотиржам ва иқтисодий тежамкор ҳаракатланиш учун яратилган.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, янги Toyota Prius — бу муҳандислик мукаммаллиги ва қатъий тежамкорликнинг маҳсулидир. У ўз вазифасини 100 фоизга бажаради, лекин ҳайдовчига ҳиссиётлар улашиш борасида бироз оқсаши мумкин. Агар сиз учун энг муҳими ҳар бир литр ёқилғини тежаш бўлса, бу моделдан яхшисини топиш қийин. Аммо автомобилдан ҳайдаш завқини кутаётган бўлсангиз, Prius сизни бироз ўйлантириб қўйиши мумкин.

ToyotaPriusГибридАвтомобилШарҳ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 00:51Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Кеча, 19:26Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиКеча, 16:58Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Гормуз бўғози очилиши фонида нефт нархи арзонлашмоқда: Автомобилчилар нималарни кутиш керак?Кеча, 16:27Европа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинЕвропа Иттифоқи Хитойнинг гибрид автомобилларига ҳам бож жорий этиши мумкинКеча, 16:23Mercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобMercedes-Benz янги авлод ВЛE моделини тақдим этди: Электр MPВ сегментида инқилобКеча, 14:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди