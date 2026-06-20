30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди

·0·Авто
30 йиллик машинасини утилизациягам топширмаганлар ҳар йили катта жарима тўлайди

Ўзбекистонда эски автомобилларни босқичма-босқич утилизация қилишга қаратилган янги тизим жорий этилади. Чиқиндиларни бошқариш агентлиги маълумотига кўра, 2026 йилдан бошлаб ишлаб чиқарилганига 30 йил ва ундан ортиқ вақт бўлган транспорт воситалари давлат томонидан бозор қийматида сотиб олиниб, утилизация қилинади.

Янги тартибга мувофиқ, бундай автомобиллар махсус баҳоланади ва уларнинг эгаларига икки хил кўринишда компенсация таклиф этилади. Хусусан, маблағ янги автомобил хариди учун электрон ваучер сифатида берилиши ёки истеъмолчининг хоҳишига кўра пул кўринишида тўлаб берилиши мумкин.

Электрон ваучердан фойдаланган фуқаролар Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган янги автомашиналарни имтиёзли шартларда сотиб олиш имкониятига эга бўлади. Ваучер суммаси бошланғич тўлов сифатида ҳисобланиб, қолган маблағни бир йилдан ортиқ муддат давомида бўлиб-бўлиб тўлаш мумкин бўлади.

Шу билан бирга, эски транспорт воситасини белгиланган муддатда утилизацияга топширмаган шахсларга нисбатан молиявий таъсир чоралари қўлланади. Янги қоидаларга кўра, бундай автомобил эгалари ҳар йили базавий ҳисоблаш миқдорининг 30 бараварига тенг экологик компенсация тўловини амалга ошириши керак бўлади.

Мутахассислар таъкидлашича, мазкур тизим атмосферага чиқарилаётган зарарли чиқиндиларни камайтириш, шаҳарлардаги экологик вазиятни яхшилаш ва автопаркни янгилашга хизмат қилади.

Маълумот учун, бугунги кунда биргина Тошкент шаҳрида ҳар куни қарийб 600 мингта транспорт воситаси ҳаракатланади. Дунёнинг Франция, Германия, Хитой ва АҚШ каби 60 дан ортиқ давлатларида ҳам эски автомобилларни утилизация қилиш, улар учун қўшимча тўловлар жорий этиш ва шаҳар марказларига киришни чеклаш амалиёти қўлланиб келинмоқда.

Аввалроқ ишлаб чиқарилганига 50 йилдан ошган транспорт воситаларидан фойдаланиш ва уларни қайта рўйхатдан ўтказиш тақиқланиши, бундай автомобиллар давлат рўйхатидан чиқарилиши ҳақида хабар берилган эди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Mazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиMazda физик тугмалардан воз кечишини хавфсизлик билан изоҳладиБугун, 13:50Пикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаПикес Пеак 2024: Дунёнинг энг хавфли ва нуфузли тоғ пойгаси старт олмоқдаБугун, 11:26Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Янги Toyota Prius: Тежамкорлик ва ҳайдаш завқи ўртасидаги мувозанат қаерда?Бугун, 10:27BYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиBYD компанияси 10 дақиқада қувватланадиган янги Танг йўлтанламасини тақдим этдиБугун, 00:51Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Классик гўзаллик тиmsоли: Нима учун Jaguar Марк 2 ҳанузгача орзулардаги автомобил?Кеча, 19:26Алпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиАлпине компанияси афсонавий А110 моделининг электр версиясини тақдим этадиКеча, 16:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди