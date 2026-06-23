Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирди
Дунёнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўИган Toyota компанияси Европа Иттифоқи томонидан илгари сурилаётган янги иқтисодий чекловлар минтақани халқаро бозордан узиб қўиши мумкинлигидан хавотир билдирди. Компания раҳбариятининг таъкидлашича, “Маде ин Эуропе” (Европада ишлаб чиқарилган) тамойили асосидаги қатъий қоидалар киритилиши инвестициялар оқимининг камайишига ва саноатнинг изоляциясига олиб келади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Toyota Эуропе бош ижрочи директори Ёшиҳиро Наката Европа Иттифоқи томонидан таклиф этилаётган Саноатни жадаллаштириш тўғрисидаги қонун лойиҳаси (ИАА) юзасидан ўзининг танқидий фикрларини баён этди. Унинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус узоқ йиллар давомида Европа автомобил саноатини кучайтириб келган халқаро алоқаларга путур етказиши ва минтақанинг глобал рақобатбардошлигини пасайтириши мумкин.
Протекционизм ва унинг саноатга таъсириЕвропа Иттифоқи сўнгги вақтларда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ташқи рақобатдан ҳимояланиш мақсадида ҳимоя чораларини кучайтирмоқда. Бироқ Toyota каби глобал гигантлар учун бу каби тўсиқлар етказиб бериш занжирининг мураккаблашишига ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошишига сабаб бўлади. Ёшиҳиро Наката бу каби сиёсатни “саботаж” деб атаб, иттифоқ ўзини ўзи яккалаб қўётганини таъкидлади.
Маъумот учун, Toyota Европада бир қатор йирик заводларга эга ва минтақа иқтисодиётига катта ҳисса қўшиб келади. Компания вакилларининг фикрича, эркин савдо ва очиқ ҳамкорлик тамойилларидан воз кечиш нафақат хорижий брендлар, балки Европанинг ўзидаги автомобил экотизими учун ҳам зарарли бўлиши мумкин.
Инвестициялар хавф остидаЕвропа Иттифоқининг янги қоидалари автомобил бутловчи қисмларининг катта қисми айнан иттифоқ ҳудудида ишлаб чиқарилишини талаб қилади. Бу эса халқаро логистика ва глобал ресурслардан фойдаланишни чеклайди. Toyota раҳбари бундай қатъий талаблар келажакдаги инвестиция лойиҳаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.
Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли, чунки глобал автомобил бозоридаги нарх-наво ва ишлаб чиқариш стратегиялари бевосита Европадаги иқтисодий вазиятга боғлиқ. Toyota брендининг Европадаги позицияси заифлашиши глобал миқёсда моделларнинг янгиланиши ва технологик трансферларга таъсир кўрсатмай қолмайди.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Toyota томонидан билдирилган ушбу “кутилмаган ҳужум” Европа Иттифоқи ва глобал автоишлаб чиқарувчилар ўртасидаги муносабатлар кескинлашганидан далолат беради. Эндиликда Брюссел иқтисодий суверенитет ва эркин бозор ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаб қолиши соҳа мутахассислари диққат марказида бўлиб қолади.
…