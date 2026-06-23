Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирди

·14·Авто
Toyota Европа Иттифоқини протекционизм оқибатларидан огоҳлантирди

Дунёнинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиларидан бири бўИган Toyota компанияси Европа Иттифоқи томонидан илгари сурилаётган янги иқтисодий чекловлар минтақани халқаро бозордан узиб қўиши мумкинлигидан хавотир билдирди. Компания раҳбариятининг таъкидлашича, “Маде ин Эуропе” (Европада ишлаб чиқарилган) тамойили асосидаги қатъий қоидалар киритилиши инвестициялар оқимининг камайишига ва саноатнинг изоляциясига олиб келади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Toyota Эуропе бош ижрочи директори Ёшиҳиро Наката Европа Иттифоқи томонидан таклиф этилаётган Саноатни жадаллаштириш тўғрисидаги қонун лойиҳаси (ИАА) юзасидан ўзининг танқидий фикрларини баён этди. Унинг сўзларига кўра, ушбу ташаббус узоқ йиллар давомида Европа автомобил саноатини кучайтириб келган халқаро алоқаларга путур етказиши ва минтақанинг глобал рақобатбардошлигини пасайтириши мумкин.

Протекционизм ва унинг саноатга таъсири

Европа Иттифоқи сўнгги вақтларда маҳаллий ишлаб чиқарувчиларни қўллаб-қувватлаш ва ташқи рақобатдан ҳимояланиш мақсадида ҳимоя чораларини кучайтирмоқда. Бироқ Toyota каби глобал гигантлар учун бу каби тўсиқлар етказиб бериш занжирининг мураккаблашишига ва ишлаб чиқариш харажатларининг ошишига сабаб бўлади. Ёшиҳиро Наката бу каби сиёсатни “саботаж” деб атаб, иттифоқ ўзини ўзи яккалаб қўётганини таъкидлади.

Маъумот учун, Toyota Европада бир қатор йирик заводларга эга ва минтақа иқтисодиётига катта ҳисса қўшиб келади. Компания вакилларининг фикрича, эркин савдо ва очиқ ҳамкорлик тамойилларидан воз кечиш нафақат хорижий брендлар, балки Европанинг ўзидаги автомобил экотизими учун ҳам зарарли бўлиши мумкин.

Инвестициялар хавф остида

Европа Иттифоқининг янги қоидалари автомобил бутловчи қисмларининг катта қисми айнан иттифоқ ҳудудида ишлаб чиқарилишини талаб қилади. Бу эса халқаро логистика ва глобал ресурслардан фойдаланишни чеклайди. Toyota раҳбари бундай қатъий талаблар келажакдаги инвестиция лойиҳаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда.

Ўзбекистон бозори учун ҳам ушбу жараёнлар аҳамиятли, чунки глобал автомобил бозоридаги нарх-наво ва ишлаб чиқариш стратегиялари бевосита Европадаги иқтисодий вазиятга боғлиқ. Toyota брендининг Европадаги позицияси заифлашиши глобал миқёсда моделларнинг янгиланиши ва технологик трансферларга таъсир кўрсатмай қолмайди.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Toyota томонидан билдирилган ушбу “кутилмаган ҳужум” Европа Иттифоқи ва глобал автоишлаб чиқарувчилар ўртасидаги муносабатлар кескинлашганидан далолат беради. Эндиликда Брюссел иқтисодий суверенитет ва эркин бозор ўртасидаги мувозанатни қандай сақлаб қолиши соҳа мутахассислари диққат марказида бўлиб қолади.

ToyotaЕвропа ИттифоқиАвтомобил СаноатиИнвестицияПротекционизм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБританияда дунёдаги энг тезкор мотоцикл яратилди: 320 км/соат тезликка сониялар ичидаБугун, 06:58Электромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиЭлектромобиллар корпоратив секторда оммалашмоқда: Солиқ имтиёзлари асосий омил бўлдиКеча, 20:21BYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиBYD компанияси Шарк пикапи билан Европа бозорига жиддий зарба бермоқчиКеча, 17:29BMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаBMW X5 янги авлоди тақдим этилади: Беш хил двигател ва улкан аккумулятор кутилмоқдаКеча, 17:27Япония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиЯпония такси бозори инқирозда: Го компанияси роботаксилар орқали муаммони ҳал қилмоқчиКеча, 16:28Hyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиHyundai робототехника соҳасида мутлақ ҳукмронликка интилмоқда: Boston Dynamics тўлиқ сотиб олиндиКеча, 13:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди