Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқда
Toyota Мотор кучли тайфун яқинлашаётгани сабабли Япониядаги тўққизта заводида ишлаб чиқаришни 7-августдан вақтинча тўхтатади. Чекловлар жами 17 та ишлаб чиқариш линиясини қамраб олиб, компаниянинг мамлакатдаги ишлаб чиқариш қувватларининг ярмидан кўпроғига таъсир қилиши кутилмоқда. Жорий мавсумдаги 13-кучли тайфун 7-август куни Окинава префектурасига етиб бориши ва унинг таъсири дам олиш кунларигача давом этиши прогноз қилинмоқда.
Япониянинг етакчи автомобилсозлик корпорацияси Toyota Мотор кучли тайфун яқинлашиб келаётгани сабабли мамлакат ҳудудидаги ўзининг тўққизта заводида ишлаб чиқариш жараёнларини вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Тасс ахборот агентлиги таяниб хабар берган Никкеи нашрининг маълумотига кўра, хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида 7-августдан бошлаб қатор корхоналарда фаолият вақтинча тўхтатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Компания тарқатган маълумотларга кўра, чекловлар жами 17 та ишлаб чиқариш линиясига дахлдор бўлади. Тўхтатиб туриш чоралари Toyota ва унинг шўъба корхоналарига тегишли тўққизта заводни қамраб олади. Мазкур қарор йирик автоконцерннинг мамлакат ичидаги ишлаб чиқариш қувватларининг ярмидан кўпроғига ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.
Тайфун хавфи ва хавфсизлик чоралариҲозирги вақтда Япониянинг жанубий туманлари томон жорий мавсумдаги 13-кучли тайфун ҳаракатланмоқда. Синоптикларнинг прогнозларига кўра, ушбу табиий ҳодиса 7-август куни Окинава префектурасига етиб бориши ва унинг салбий таъсири дам олиш кунлари давомида ҳам сақланиб қолиши тахмин қилинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Toyota компанияси Япониянинг ўзида жами 14 та заводга эгалик қилади ва уларда жами 28 та ишлаб чиқариш линияси фаолият юритади. Табиий офат хавфи юқори бўлган ҳудудлардаги ходимларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш, шунингдек, логистика тармоқларидаги узилишларнинг олдини олиш мақсадида шундай кескин қарор қабул қилишга тўғри келди.
…