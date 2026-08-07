Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқда

·57·Авто
Toyota Япониядаги заводлари ишини вақтинча тўхтатмоқда
Қисқача

Toyota Мотор кучли тайфун яқинлашаётгани сабабли Япониядаги тўққизта заводида ишлаб чиқаришни 7-августдан вақтинча тўхтатади. Чекловлар жами 17 та ишлаб чиқариш линиясини қамраб олиб, компаниянинг мамлакатдаги ишлаб чиқариш қувватларининг ярмидан кўпроғига таъсир қилиши кутилмоқда. Жорий мавсумдаги 13-кучли тайфун 7-август куни Окинава префектурасига етиб бориши ва унинг таъсири дам олиш кунларигача давом этиши прогноз қилинмоқда.

Япониянинг етакчи автомобилсозлик корпорацияси Toyota Мотор кучли тайфун яқинлашиб келаётгани сабабли мамлакат ҳудудидаги ўзининг тўққизта заводида ишлаб чиқариш жараёнларини вақтинча тўхтатишга қарор қилди. Тасс ахборот агентлиги таяниб хабар берган Никкеи нашрининг маълумотига кўра, хавфсизлик чораларини таъминлаш мақсадида 7-августдан бошлаб қатор корхоналарда фаолият вақтинча тўхтатилади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Компания тарқатган маълумотларга кўра, чекловлар жами 17 та ишлаб чиқариш линиясига дахлдор бўлади. Тўхтатиб туриш чоралари Toyota ва унинг шўъба корхоналарига тегишли тўққизта заводни қамраб олади. Мазкур қарор йирик автоконцерннинг мамлакат ичидаги ишлаб чиқариш қувватларининг ярмидан кўпроғига ўз таъсирини кўрсатиши кутилмоқда.

Тайфун хавфи ва хавфсизлик чоралари

Ҳозирги вақтда Япониянинг жанубий туманлари томон жорий мавсумдаги 13-кучли тайфун ҳаракатланмоқда. Синоптикларнинг прогнозларига кўра, ушбу табиий ҳодиса 7-август куни Окинава префектурасига етиб бориши ва унинг салбий таъсири дам олиш кунлари давомида ҳам сақланиб қолиши тахмин қилинмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Toyota компанияси Япониянинг ўзида жами 14 та заводга эгалик қилади ва уларда жами 28 та ишлаб чиқариш линияси фаолият юритади. Табиий офат хавфи юқори бўлган ҳудудлардаги ходимларнинг ҳаёти ва соғлиғини муҳофаза қилиш, шунингдек, логистика тармоқларидаги узилишларнинг олдини олиш мақсадида шундай кескин қарор қабул қилишга тўғри келди.

ToyotaАвтомобилсозликЯпонияТайфунИшлаб чиқариш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаBMW автомобилларидаги фильмлар рекламаси ҳайдовчиларни норози қилмоқдаБугун, 17:25Буюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБуюк Британия ҳукумати электромобиллар савдоси режаларини юмшатишни муҳокама қилмоқдаБугун, 17:24Geely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариGeely Monjaro Plus тақдим этилди: янги флагман кроссовер хусусиятлариБугун, 16:23Смарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаСмарт бренди шаҳар автомобиллари бозорига қайтмоқдаБугун, 15:21Skoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиSkoda Эняқ вRS: кундалик ҳаёт ва завқни бирлаштира оладимиКеча, 20:25Классик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКлассик ва замонавий Алпине A110 автомобиллари қиёсландиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Land Rover ва Chery ҳамкорлигида Фреэландер 8 тақдим этилди: Гигант экранли йўлтанламас
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин