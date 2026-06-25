Ўзбекистонда электромобиллар сони жадал ўсишда давом этмоқда
Миллий статистика қўмитаси маълумотига кўра, 2026 йил 1 апрель ҳолатида мамлакат бўйича 109,2 мингта электромобиль рўйхатдан ўтган.
Ҳудудлар кесимида энг катта кўрсаткич Тошкент шаҳрига тўғри келади. Пойтахтда жами 79 851 та электромобиль мавжуд бўлиб, бу республикадаги умумий кўрсаткичнинг асосий қисмини ташкил этади.
Кейинги ўринларда Тошкент вилояти 8 194 та ва Самарқанд вилояти 4 525 та электромобиль билан қайд этилган.
Шунингдек, Хоразм вилоятида 3 042 та, Қашқадарё вилоятида 2 611 та, Фарғона вилоятида эса 2 231 та электромобиль рўйхатга олинган.
Қолган ҳудудлардаги кўрсаткичлар қуйидагича:
Навоий вилояти — 1 756 та;
Бухоро вилояти — 1 685 та;
Андижон вилояти — 1 477 та;
Наманган вилояти — 1 156 та;
Қорақалпоғистон Республикаси — 1 010 та;
Сирдарё вилояти — 799 та;
Жиззах вилояти — 517 та;
Сурхондарё вилояти — 315 та.
Маълумотлар электромобиллар асосан пойтахт ва унга яқин ҳудудларда кўпроқ жамланганини кўрсатмоқда.
…