Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этди

·14·Авто
Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этди

Автомобил оламининг энг машҳур дизайнерларидан бири Иан Каллум ўзининг Каллум Десигн консалтинг компанияси орқали афсонавий Jaguar ХЖ220 суперкарининг замонавий талқинини намойиш этди. Ушбу лойиҳа 1990-йилларнинг энг тезкор автомобилларидан бири бўлган моделга янгича ҳаёт бағишлашни мақсад қилган. Ҳозирча лойиҳа дизайн-тадқиқот босқичида бўлса-да, у автомобил ихлосмандлари ва коллекционерлар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Каллум Десигн томонидан эълон қилинган илк тасвирларда автомобилнинг ён профили акс этган бўлиб, у оригинал моделга нисбатан сезиларли даражада ўзгарганини кўриш мумкин. Янги дизайн йўналиши анча ўткир қирралар ва тажовузкор кўринишга эга. Айниқса, автомобилнинг орқа қисми пастроқ ва қия қилиб ишланган бўлиб, бу унга замонавий аэродинамик қиёфа бахш этган. Шунга қарамай, Jaguar ХЖ220 моделининг ўзига хос белгиси бўлган тухуmsимон ён ойналар ва ён томонлардаги ҳаво тортиш каналлари сақлаб қолинган.

Дизайн концепцияси ва келажакдаги режалар

Компания вакиллари ушбу лойиҳани ҳозирча фақат "концепт" ва "дизайн тадқиқоти" деб аташмоқда. Ҳозирча ушбу автомобилни оммавий ишлаб чиқариш ёки йўлга мўлжалланган нусхасини яратиш бўйича аниқ режалар йўқ. Бироқ, дизайнерлар бу лойиҳа орқали компания нималарга қодир эканини кўрсатиб беришганини таъкидлашди. Бу эса етарли маблағга эга бўлган мижозлар ўзлари учун шундай эксклюзив автомобилга буюртма беришлари мумкинлигига ишорадир.

Янги талқиндаги Jaguar ХЖ220 яқин ойларда тўлиқ кўринишда намойиш этилиши кутилмоқда. Шуниси эътиборлики, жорий йилнинг октябрь ойида оригинал Jaguar ХЖ220 моделининг Токио автосалонида тақдим этилганига 35 йил тўлади. Мутахассисларнинг фикрича, айнан шу сана янги лойиҳани бутун дунёга кўрсатиш учун энг қулай фурсат бўлиши мумкин.

Иан Каллум узоқ йиллар давомида Jaguar компаниясининг дизайн бўлимига раҳбарлик қилган ва бренднинг кўплаб муваффақиятли моделларини яратган. У ўзининг мустақил компаниясини ташкил этгандан сўнг, бир қатор тарихий автомобилларни қайта ишлаш билан шуғулланиб келмоқда. Унинг портфелидан Aston Martin Ванқуиш ва Воод анд Пиккетт Mini каби афсонавий моделларнинг янгиланган версиялари ўрин олган.

Шунингдек, Каллум Десигн жамоаси Jaguar К-X75 концептининг йўлга мўлжалланган версиясини яратиш устида ҳам ишлаган. Эслатиб ўтамиз, К-X75 ўз вақтида Jaguar ХЖ220 моделининг муносиб давомчиси бўлиши кутилган эди, бироқ турли сабабларга кўра у серияли ишлаб чиқаришга кирмай қолган эди. Эндиликда Иан Каллум ўзининг энг машҳур ижод намуналаридан бирига янгича нигоҳ билан қарашга қарор қилди.

Ўзбекистонлик автоихлосмандлар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки суперкарлар оламидаги бундай рестомод (эски автомобилни замонавий технологиялар билан қайта тиклаш) лойиҳалари сўнгги йилларда бутун дунёда трендга айланди. Jaguar ХЖ220 ўз даврида дунёнинг энг тезкор автомобили мақомини сақлаб турганини инобатга олсак, унинг қайтиши автомобилсозлик тарихидаги муҳим воқелик бўлиши шубҳасиз.

JaguarИан КаллумСуперкарАвтоДизайн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Renault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиRenault 4 ва 5 моделлари 2027-йилда янада кучли двигател ва катта захирага эга бўладиБугун, 14:54Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Toyota Айго Х: Ихчам шаҳар автомобиллари орасида энг ишончли танловми?Бугун, 09:59BMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиBMW iX М60: Германия брендининг энг кучли ва ҳашаматли электромобили синовдан ўтдиБугун, 08:57JLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиJLR оммавий бозордан воз кечмоқда: Британия бренди ҳашамат сегментига ўтадиБугун, 08:52Lada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиLada Iskra оиласи кенгаймоқда: Универсал моделнинг янги ва арзонроқ версияси тақдим этилдиБугун, 01:53Skoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариSkoda Эняқ вRS: Ҳам оилавий, ҳам спорт услубидаги электромобил имкониятлариКеча, 22:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди