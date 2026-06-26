Афсонавий Jaguar ХЖ220 қайтмоқда: Иан Каллум суперкарнинг янги талқинини тақдим этди
Автомобил оламининг энг машҳур дизайнерларидан бири Иан Каллум ўзининг Каллум Десигн консалтинг компанияси орқали афсонавий Jaguar ХЖ220 суперкарининг замонавий талқинини намойиш этди. Ушбу лойиҳа 1990-йилларнинг энг тезкор автомобилларидан бири бўлган моделга янгича ҳаёт бағишлашни мақсад қилган. Ҳозирча лойиҳа дизайн-тадқиқот босқичида бўлса-да, у автомобил ихлосмандлари ва коллекционерлар ўртасида катта қизиқиш уйғотди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Каллум Десигн томонидан эълон қилинган илк тасвирларда автомобилнинг ён профили акс этган бўлиб, у оригинал моделга нисбатан сезиларли даражада ўзгарганини кўриш мумкин. Янги дизайн йўналиши анча ўткир қирралар ва тажовузкор кўринишга эга. Айниқса, автомобилнинг орқа қисми пастроқ ва қия қилиб ишланган бўлиб, бу унга замонавий аэродинамик қиёфа бахш этган. Шунга қарамай, Jaguar ХЖ220 моделининг ўзига хос белгиси бўлган тухуmsимон ён ойналар ва ён томонлардаги ҳаво тортиш каналлари сақлаб қолинган.
Дизайн концепцияси ва келажакдаги режаларКомпания вакиллари ушбу лойиҳани ҳозирча фақат "концепт" ва "дизайн тадқиқоти" деб аташмоқда. Ҳозирча ушбу автомобилни оммавий ишлаб чиқариш ёки йўлга мўлжалланган нусхасини яратиш бўйича аниқ режалар йўқ. Бироқ, дизайнерлар бу лойиҳа орқали компания нималарга қодир эканини кўрсатиб беришганини таъкидлашди. Бу эса етарли маблағга эга бўлган мижозлар ўзлари учун шундай эксклюзив автомобилга буюртма беришлари мумкинлигига ишорадир.
Янги талқиндаги Jaguar ХЖ220 яқин ойларда тўлиқ кўринишда намойиш этилиши кутилмоқда. Шуниси эътиборлики, жорий йилнинг октябрь ойида оригинал Jaguar ХЖ220 моделининг Токио автосалонида тақдим этилганига 35 йил тўлади. Мутахассисларнинг фикрича, айнан шу сана янги лойиҳани бутун дунёга кўрсатиш учун энг қулай фурсат бўлиши мумкин.
Иан Каллум узоқ йиллар давомида Jaguar компаниясининг дизайн бўлимига раҳбарлик қилган ва бренднинг кўплаб муваффақиятли моделларини яратган. У ўзининг мустақил компаниясини ташкил этгандан сўнг, бир қатор тарихий автомобилларни қайта ишлаш билан шуғулланиб келмоқда. Унинг портфелидан Aston Martin Ванқуиш ва Воод анд Пиккетт Mini каби афсонавий моделларнинг янгиланган версиялари ўрин олган.
Шунингдек, Каллум Десигн жамоаси Jaguar К-X75 концептининг йўлга мўлжалланган версиясини яратиш устида ҳам ишлаган. Эслатиб ўтамиз, К-X75 ўз вақтида Jaguar ХЖ220 моделининг муносиб давомчиси бўлиши кутилган эди, бироқ турли сабабларга кўра у серияли ишлаб чиқаришга кирмай қолган эди. Эндиликда Иан Каллум ўзининг энг машҳур ижод намуналаридан бирига янгича нигоҳ билан қарашга қарор қилди.
Ўзбекистонлик автоихлосмандлар учун ҳам ушбу янгилик қизиқарли, чунки суперкарлар оламидаги бундай рестомод (эски автомобилни замонавий технологиялар билан қайта тиклаш) лойиҳалари сўнгги йилларда бутун дунёда трендга айланди. Jaguar ХЖ220 ўз даврида дунёнинг энг тезкор автомобили мақомини сақлаб турганини инобатга олсак, унинг қайтиши автомобилсозлик тарихидаги муҳим воқелик бўлиши шубҳасиз.
…