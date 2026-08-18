Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қилади

·5·Авто
Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қилади
Қисқача

Барча замонавий электромобил аккумуляторлари литий-ион туркумига киради, НМК ва ЛФП эса катод таркибидаги кимёвий бирикмалар билан фарқланади. НМК батареялари кўпроқ энергия сақлаб, электромобилнинг узоқроқ масофа босиб ўтишига ёрдам беради, кобалт эса қувват зичлигини оширади. Арзонроқ ЛФП батареяларида қиммат никел ва баҳсли кобалт ишлатилмайди, шу сабабли улар барқарорроқ ҳисобланади.

Замонавий электромобилларнинг энг муҳим ва қиммат қисми бу, шубҳасиз, унинг аккумуляторидир. Гарчи энергия сақлаш технологиясининг асослари ўтган асрлардаёқ яратилган бўлса-да, илк тижорий литий-ион батареялари 1991-йилда Sony компанияси томонидан ишлаб чиқарилган. Бугунги кунда ҳайдовчилар дуч келадиган турли мураккаб атамалар ва қисқартмалар кўпчиликда саволлар туғдириши табиий. Масалан, литий-темир-фосфат батареяси оддий литий-ионли қурилма ёки бошқа турдаги технологиями деган савол кўп берилади. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мураккаб номларга қарамай, барча замонавий электромобил батареялари аслида литий-ион туркумига киради, улар бир хил принципда ишлайди ва бир хил асосий қисмлардан иборат. Батарея ўз ичига бир неча юзлаб кичик аккумулятор элементларини олади. Уларнинг ҳар бири маълум миқдорда кучланиш ҳосил қилиб, умумий корпусга йиғилади ва электромобилни ҳаракатга келтириш учун зарур бўлган қувватни таъминлайди.

Аккумулятор элементларининг тузилиши

Ҳар бир алоҳида батарея ячейкаси тўртта асосий таркибий қисмдан ташкил топган. Булар мусбат зарядланган катод, манфий зарядланган анод, улар орасидаги пластмасса ёки керамикадан ясалган нотекис ўтказгич сепаратор ҳамда юпқа суюқ электролит қатламидир. Элементлар юпқа ва ясси шаклда, шунингдек, цилиндрсимон ёки призматик форматда бўлиши мумкин, аммо уларнинг ички тузилиши ҳар доим бир хил элементларни сақлайди.

Литий-ион батареяларида ўзгариб турадиган ягона нарса бу — катод таркибидаги кимёвий бирикмалар формуласидир. Ҳозирги кунда автомобилсозлик саноатида никел-марганец-кобалт (НМК) ҳамда литий-темир-фосфат (ЛФП, бу ерда «Ф» ҳарфи темир маъносини билдиради) катодларининг икки тури энг оммабоп ҳисобланади. Ҳар икки ном ҳам катодни яратиш учун ишлатиладиган кимёвий моддалар аралашмасини тавсифлайди, анод эса ҳар доим углерод асосида ва одатда графитдан тайёрланади.

Кимёвий таркиб ва унинг хусусиятлари

Саноат мутахассислари кимёвий моддаларни аралаштириш жараёнини пишириқ тайёрлашга қиёслашади, бироқ литий-ион батарея ячейкасида ишлатиладиган ингредиентлар сони анча кам. Катод кимёвий моддаларни паста ҳолатига келтириб аралаштириш, уни алюминий фолга устига юпқа суртиш ва қуритиш орқали ясалади. Углеродли анод эса мис фолга устига суртилган графит пастасидан тайёрланади.

Ҳар хил кимёвий формулалар батареянинг турлича хусусиятларга эга бўлишини таъминлайди. Масалан, НМК батареялари масофа учун кўпроқ энергия сақлаши мумкин, кобалт эса қувват зичлиги учун яхши натижа беради. Шу билан бирга, арзонроқ бўлган ЛФП батареяларида қиммат никел ёки баҳсли кобалт ишлатилмайди ва улар анча барқарор ҳисобланади.

Қайси турдаги батарея ишлатилишидан қатъи назар, уларнинг ишлаш механикаси бир хил. Зарядлаш жараёнида катоддаги литий ионлари электролит ва сепаратор орқали ҳаракатланиб, углерод анодига бориб ўрнашади. Батарея ишлатилганда ва қуввати сарфланганда эса бу ионлар яна орқага — катодга қайтиб келади.

ЭлектромобилБатареяТехнологияАвтомобилЛитий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаБугун, 10:52Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Кеча, 23:23Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаКеча, 20:56Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиКеча, 20:52Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиКеча, 19:53Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилКеча, 14:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди