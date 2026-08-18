“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)
“Афросиёб” тезюрар поездида одатий сафар кутилмаганда жонли концертга айланди. Хонанда Муниса Ризаева вагонда йўловчилар учун бир нечта қўшиғини ижро этиб, сафарга ўзгача кайфият бағишлади.
Хонанданинг кутилмаган чиқиши вагондаги йўловчиларда катта қизиқиш уйғотган.
Муниса куйлай бошлагач, айрим йўловчилар ҳам унга қўшилиб, қўшиқларни биргаликда ижро этган.
Сафар давомида қувноқ ва самимий муҳит юзага келган.
“ТемирйўлЕкспресс” матбуот хизмати томонидан эълон қилинган видеоларда хонанданинг вагонда чиқиш қилгани ва йўловчиларнинг унга жўр бўлгани акс этган.
Матбуот хизматининг қайд этишича, бундай кутилмаган чиқишлар поезддаги сафарни йўловчилар учун янада ёрқин ва унутилмас қилади.
Ким билади, балки “Афросиёб”нинг навбатдаги сафарида ҳам йўловчиларни шундай мусиқий сюрприз кутиб тургандир.
…