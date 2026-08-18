“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)

·0·Маданият
“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)

“Афросиёб” тезюрар поездида одатий сафар кутилмаганда жонли концертга айланди. Хонанда Муниса Ризаева вагонда йўловчилар учун бир нечта қўшиғини ижро этиб, сафарга ўзгача кайфият бағишлади.

Хонанданинг кутилмаган чиқиши вагондаги йўловчиларда катта қизиқиш уйғотган.

Муниса куйлай бошлагач, айрим йўловчилар ҳам унга қўшилиб, қўшиқларни биргаликда ижро этган.

Сафар давомида қувноқ ва самимий муҳит юзага келган.

“ТемирйўлЕкспресс” матбуот хизмати томонидан эълон қилинган видеоларда хонанданинг вагонда чиқиш қилгани ва йўловчиларнинг унга жўр бўлгани акс этган.

Матбуот хизматининг қайд этишича, бундай кутилмаган чиқишлар поезддаги сафарни йўловчилар учун янада ёрқин ва унутилмас қилади.

Ким билади, балки “Афросиёб”нинг навбатдаги сафарида ҳам йўловчиларни шундай мусиқий сюрприз кутиб тургандир.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволларБугун, 10:03Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаРитик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаБугун, 09:53Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Кеча, 12:37Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Кеча, 06:22Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?16.08, 23:23Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)Сунъий интеллектсиз Жеки Чан билан расмга тушган болакай тармоқларда барчанинг қизиқишини уйғотди! (видео)16.08, 18:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!