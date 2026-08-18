Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугади
Хитой бозорида сотувга чиқарилган Honor Робот Пҳоне смартфонининг дастлабки партияси онлайн-дўконларда жуда қисқа вақтда тугаб, талаб таклифдан сезиларли даражада ошди. Қурилманинг бошланғич нархи 10 000 юан этиб белгиланган бўлиб, Honor раҳбари Ли Сзян компания учун бу нархни сақлаб қолиш ўта мураккаб бўлганини таъкидлаган.
Хитой бозорида сотувга чиққан инновацион Honor Робот Пҳоне модели харидорлар томонидан рекорд даражада тез сотиб юборилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг дастлабки партияси тақдим этилганиёқ онлайн-дўконларда бутунлай тугаб, талаб таклифдан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчи ушбу ноёб гаджет учун бошланғич нархни 10 000 юан этиб белгилаган эди. Honor компанияси раҳбари Ли Сзян аввалроқ таъкидлаганидек, мазкур смартфонни яратишдан асосий мақсад брендга эътибор қаратиш ва илғор технологик имкониятларни намойиш этишдан иборат бўлган.
Шу сабабли компания нархни сунъий равишда оширмасликка қарор қилган. Раҳбарнинг сўзларига кўра, барча харажатлар ва қилинган инвестицияларни ҳисобга олган ҳолда, нархни 10 000 юан даражасида ушлаб туриш компания учун ўта мураккаб вазифа бўлган.
Техник имкониятлар ва асосий хусусиятларЯнги флагман юқори сифатли 6,3 дюймли текис ЛТПО-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 2640 × 1216 пикселни ташкил этади. Смартфон юқори унумдорликка эга Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори асосида ишлайди.
Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун сиғими 7060 мА•ч бўлган аккумулятор ўрнатилган. Шунингдек, у 120 В қувватга эга тезкор симли қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса қисқа вақт ичида батарея қувватини тўлиқ тиклаш имконини беради.
Ноёб камера конструкциясиHonor Робот Пҳоне моделининг асосий ўзига хос жиҳати бу аэрокосмик даражадаги титан қотишмасидан ясалган механик карданли камера осмасидир. Honor маълумотларига кўра, мазкур тизимни анъанавий ўхшаш конструкцияларга нисбатан 65 фоизга ихчамроқ қилишга эришилган.
Махсус двигател камерани сониясига 360 даражагача тезликда айлантира олади. Натижада камера ўз ҳолатини тезкор ўзгартириб, ҳаракатланувчи объектларни автоматик равишда кузатиб бориш ва мураккаб динамик маневрларни бажариш салоҳиятига эга.
…