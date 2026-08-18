Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугади

·13·Техно
Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугади
Қисқача

Хитой бозорида сотувга чиқарилган Honor Робот Пҳоне смартфонининг дастлабки партияси онлайн-дўконларда жуда қисқа вақтда тугаб, талаб таклифдан сезиларли даражада ошди. Қурилманинг бошланғич нархи 10 000 юан этиб белгиланган бўлиб, Honor раҳбари Ли Сзян компания учун бу нархни сақлаб қолиш ўта мураккаб бўлганини таъкидлаган.

Хитой бозорида сотувга чиққан инновацион Honor Робот Пҳоне модели харидорлар томонидан рекорд даражада тез сотиб юборилди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилманинг дастлабки партияси тақдим этилганиёқ онлайн-дўконларда бутунлай тугаб, талаб таклифдан сезиларли даражада ошиб кетди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчи ушбу ноёб гаджет учун бошланғич нархни 10 000 юан этиб белгилаган эди. Honor компанияси раҳбари Ли Сзян аввалроқ таъкидлаганидек, мазкур смартфонни яратишдан асосий мақсад брендга эътибор қаратиш ва илғор технологик имкониятларни намойиш этишдан иборат бўлган.

Шу сабабли компания нархни сунъий равишда оширмасликка қарор қилган. Раҳбарнинг сўзларига кўра, барча харажатлар ва қилинган инвестицияларни ҳисобга олган ҳолда, нархни 10 000 юан даражасида ушлаб туриш компания учун ўта мураккаб вазифа бўлган.

Техник имкониятлар ва асосий хусусиятлар

Янги флагман юқори сифатли 6,3 дюймли текис ЛТПО-дисплей билан жиҳозланган бўлиб, унинг тасвир аниқлиги 2640 × 1216 пикселни ташкил этади. Смартфон юқори унумдорликка эга Snapdragon 8 Элите Ген 5 процессори асосида ишлайди.

Қурилманинг автономлигини таъминлаш учун сиғими 7060 мА•ч бўлган аккумулятор ўрнатилган. Шунингдек, у 120 В қувватга эга тезкор симли қувват олиш технологиясини қўллаб-қувватлайди, бу эса қисқа вақт ичида батарея қувватини тўлиқ тиклаш имконини беради.

Ноёб камера конструкцияси

Honor Робот Пҳоне моделининг асосий ўзига хос жиҳати бу аэрокосмик даражадаги титан қотишмасидан ясалган механик карданли камера осмасидир. Honor маълумотларига кўра, мазкур тизимни анъанавий ўхшаш конструкцияларга нисбатан 65 фоизга ихчамроқ қилишга эришилган.

Махсус двигател камерани сониясига 360 даражагача тезликда айлантира олади. Натижада камера ўз ҳолатини тезкор ўзгартириб, ҳаракатланувчи объектларни автоматик равишда кузатиб бориш ва мураккаб динамик маневрларни бажариш салоҳиятига эга.

HonorРобот ПҳонеХитой бозориСмартфонларТехнологиялар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиБугун, 02:23АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди