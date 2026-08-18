Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқ

·27·Ўзбекистон
Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқ
Қисқача

Гўбан-тозаловчи, яни тозаловчи балиқлар акулалар оғзига кириб, тишлари орасидаги овқат заррачалари, паразитлар ва майда қолдиқларни тозалайди. Акулалар бу митти балиқларни овламай, тозалаш жараёнига йўл қўяди. Натижада балиқлар озуқа топади, акулалар эса паразит ва қолдиқлардан халос бўлади. Бундай ҳамкорлик бошқа йирик денгиз жонзотлари билан ҳам кузатилади.

Океан тубида шундай ғайриоддий жонзот борки, у ўзидан бир неча баробар катта ва хавфли акулаларнинг оғзига бемалол сузиб киради. Энг ҳайратланарлиси, акулалар уни овламайди, аксинча, унга «ишлаш» имконини беради.

Гап гўбан-тозаловчи, яъни тозаловчи балиқлар ҳақида кетмоқда. Уларнинг танаси кичик бўлса-да, океан экотизимидаги вазифаси жуда муҳим.

Ogʻzi ochiq yirik barrakuda va uning jagʻidagi kichik tozalovchi baliq.

Бу митти балиқлар акулалар ва бошқа йиртқич денгиз жонзотларининг оғзига кириб, тишлар орасида қолган овқат заррачалари, паразитлар ва турли майда қолдиқларни тозалайди. Шу сабабли уларни шартли равишда океаннинг «стоматологлари» деб аташ мумкин.

Акула оғзига кириб, унинг тишларини “даволайдиган” митти балиқ

Оддий ҳолатда акула учун оғзига кирган кичик балиқ осон ўлжа бўлиши мумкин. Аммо тозаловчи балиқлар билан муносабат бутунлай бошқача. Йиртқичлар уларни таниб, тозалаш жараёнига йўл қўяди. Натижада ҳар икки томон ҳам манфаат кўради: балиқ озуқа топади, акула эса паразит ва қолдиқлардан халос бўлади.

Қизиғи, бундай «ҳамкорлик» фақат акулалар билан чекланиб қолмайди. Тозаловчи балиқлар бошқа йирик денгиз жонзотларига ҳам хизмат кўрсатиши мумкин.

Акула
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Тошкентдаги машҳур “Янгиобод” бозори сотувга қўйилди: энди унинг тақдири нима бўлади?Бугун, 09:39Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Президент имзолаган «Адолатли судлов – 2030» стратегияси нималарни ўзгартиради?Кеча, 22:04Қашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиҚашқадарёда 3 та мактабнинг барча битирувчилари талаба бўлдиКеча, 12:17Ўзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиЎзбекистонда бугундан бошлаб иссиқ пасаяди: айрим ҳудудларда 31 даражагача бўладиКеча, 05:35Мандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият борМандатдан ўта олмадингизми? ОТМга кириш учун яна бир имконият бор15.08, 18:09Ўзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкинЎзбекистонда бугун чанг-тўзон кўтарилиши мумкин15.08, 11:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Отабек Умаровнинг 330 минг долларлик соати тармоқларда барчани эътиборини тортди!
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонни яна кучли жазирама кутмоқда
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда минглаб аёллар ўзидан ёш йигитларга турмушга чиққан
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда ҳайвонлар учун паспорт мажбурий бўлади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонда энди уй ҳайвонларига ҳам паспорт талаб этилади
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Ўзбекистонликлар Мустақиллик байрамида неча кун дам олади?
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Бугун Шавкат Мирзиёевнинг туғилган куни. Давлатимиз раҳбари 69 ёшга тўлди
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин
Пенсияда катта ўзгариш: давлат жамғармага 50 фоиз қўшиши мумкин