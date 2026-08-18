“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар
Машҳур америкалик актриса Хейден Панеттери 36 ёшида вафот этди. “Қичқириқ” фильмлари, “Ғаройиб қаҳрамонлар” ва “Нешвилл” сериалларидаги роллари билан танилган актрисанинг ўлими 16 август куни тасдиқланган.
Панеттери Жанубий Каролина штатининг Гринвилл шаҳридаги уйида ҳушсиз ҳолатда топилган. Тез ёрдам ходимлари уни қутқаришга уринган, бироқ актриса воқеа жойида вафот этган. Дастлабки текширувда унинг танасида жароҳат излари аниқланмаган ва ҳуқуқ-тартибот органлари жиноят аломатларини қайд этмаган.
Актрисанинг ўлим сабаби ҳозирча расман аниқланмаган. Тергов ва қўшимча тиббий текширувлар давом этмоқда
1989 йил 21 августда туғилган Панеттери орадан бир неча кун ўтиб 37 ёшини нишонлаши керак эди.
У “Heroes” сериалидаги Клер Беннет ҳамда “Нашвилле” даги Жулетта Барнс образлари орқали халқаро машҳурликка эришган. “Нашвилле”даги ижроси учун икки марта “Олтин глобус”га номзод бўлган.
Панеттерининг собиқ севгилиси, боксчи Владимир Кличко билан муносабатидан Кая исмли қизи бор. Актриса ва Кличко 2014 йилда фарзандли бўлган.
36 ёшида ҳаётдан кўз юмган актрисанинг вафоти унинг мухлислари ва кино оламида катта қайғу билан қарши олинди.
…