Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этди
Германиянинг машҳур Руф тюнинг-ательеси ва автомобил ишлаб чиқарувчиси Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) ўзининг навбатдаги муҳандислик мўъжизасини намойиш этди. Б8 индекси остидаги янги прототип ўзининг ноодатий двигател конфигурацияси ва ҳайратланарли қуввати билан соҳа мутахассислари ҳамда автомобил ишқибозлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу суперкарнинг асосий ўзига хослиги унинг 4,8 литрли, саккиз цилиндрли бокшер (флат-эигҳт) двигателидир. Одатда Porsche моделларида қўлланиладиган анъанавий олти цилиндрли двигател базасида яратилган ушбу агрегат иккита турбокомпрессор билан жиҳозланган. Руф муҳандисларининг таъкидлашича, двигател 986 от кучидан ортиқ қувват ва 1000 Нм атрофида айланиш моментини ҳосил қилади.
Технологик синов майдончасиҲозирча компания ичида Эрпробер (немисча “синовчи”) деб аталаётган ушбу модел серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр эмас. Бироқ у Руф брендининг келажакдаги моделларида қўлланиладиган илғор технологиялар учун асосий синов майдончаси вазифасини ўтайди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай турдаги двигател илгари ҳеч қайси ишлаб чиқарувчи томонидан оммавий равишда бу шаклда қўлланилмаган.
Ташқи кўринишидан прототип компаниянинг машҳур КТР3 моделига жуда ўхшаш, аммо каттароқ двигателни жойлаштириш учун унинг ғилдирак базаси 100 мм га узайтирилган. Автомобилнинг Блоссом Еллов рангидаги ёрқин дизайни Руф тарихидаги энг афсонавий модел — КТР Елловбирд хотирасига ҳурмат рамзи сифатида танланган.
Техник жиҳатдан автомобил классик услубда шакллантирилган: улкан қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ўққа узатилади. Гарчи ҳозирда автомобил саноати автоматлаштирилган трансмиссиялар ва электр узатмаларга ўтаётган бўлса-да, Руф ўзининг анъанавий ҳайдаш завқини сақлаб қолишга интилмоқда.
Тарихий контекст ва рақобатҚизиғи шундаки, Porsche компаниясининг ўзи ҳам ўтмишда саккиз цилиндрли бокшер двигателлари устида тажриба ўтказган. Хусусан, 918 Спйдер вориси бўлиши кутилган 904 концепти 5,0 литрли саккиз цилиндрли мотор билан жиҳозланиши режалаштирилган эди, бироқ у лойиҳа даражасида қолиб кетган. Руф эса бу ғояни ҳаётга татбиқ этиб, автомобилсозлик тарихида янги саҳифа очишга яқин турибди.
Ўзбекистон автомобил бозорида Руф каби эксклюзив брендлар кам учраса-да, бундай технологик янгиликлар бутун дунё бўйлаб суперкарлар сегментидаги тенденцияларни белгилаб беради. Ушбу прототип асосида яратиладиган келажакдаги серияли модел дунёдаги энг тезкор ва ноёб автомобиллардан бирига айланиши шубҳасиз.
…