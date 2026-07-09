Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этди

·0·Авто
Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этди

Германиянинг машҳур Руф тюнинг-ательеси ва автомобил ишлаб чиқарувчиси Гудвуд тезлик фестивалида (Гоодвоод Фестивал оф Спеед) ўзининг навбатдаги муҳандислик мўъжизасини намойиш этди. Б8 индекси остидаги янги прототип ўзининг ноодатий двигател конфигурацияси ва ҳайратланарли қуввати билан соҳа мутахассислари ҳамда автомобил ишқибозлари эътиборини тортди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу суперкарнинг асосий ўзига хослиги унинг 4,8 литрли, саккиз цилиндрли бокшер (флат-эигҳт) двигателидир. Одатда Porsche моделларида қўлланиладиган анъанавий олти цилиндрли двигател базасида яратилган ушбу агрегат иккита турбокомпрессор билан жиҳозланган. Руф муҳандисларининг таъкидлашича, двигател 986 от кучидан ортиқ қувват ва 1000 Нм атрофида айланиш моментини ҳосил қилади.

Технологик синов майдончаси

Ҳозирча компания ичида Эрпробер (немисча “синовчи”) деб аталаётган ушбу модел серияли ишлаб чиқаришга тўлиқ тайёр эмас. Бироқ у Руф брендининг келажакдаги моделларида қўлланиладиган илғор технологиялар учун асосий синов майдончаси вазифасини ўтайди. ixbt.com маълумотига кўра, бундай турдаги двигател илгари ҳеч қайси ишлаб чиқарувчи томонидан оммавий равишда бу шаклда қўлланилмаган.

Ташқи кўринишидан прототип компаниянинг машҳур КТР3 моделига жуда ўхшаш, аммо каттароқ двигателни жойлаштириш учун унинг ғилдирак базаси 100 мм га узайтирилган. Автомобилнинг Блоссом Еллов рангидаги ёрқин дизайни Руф тарихидаги энг афсонавий модел — КТР Елловбирд хотирасига ҳурмат рамзи сифатида танланган.

Техник жиҳатдан автомобил классик услубда шакллантирилган: улкан қувват олти поғонали механик узатмалар қутиси орқали орқа ўққа узатилади. Гарчи ҳозирда автомобил саноати автоматлаштирилган трансмиссиялар ва электр узатмаларга ўтаётган бўлса-да, Руф ўзининг анъанавий ҳайдаш завқини сақлаб қолишга интилмоқда.

Тарихий контекст ва рақобат

Қизиғи шундаки, Porsche компаниясининг ўзи ҳам ўтмишда саккиз цилиндрли бокшер двигателлари устида тажриба ўтказган. Хусусан, 918 Спйдер вориси бўлиши кутилган 904 концепти 5,0 литрли саккиз цилиндрли мотор билан жиҳозланиши режалаштирилган эди, бироқ у лойиҳа даражасида қолиб кетган. Руф эса бу ғояни ҳаётга татбиқ этиб, автомобилсозлик тарихида янги саҳифа очишга яқин турибди.

Ўзбекистон автомобил бозорида Руф каби эксклюзив брендлар кам учраса-да, бундай технологик янгиликлар бутун дунё бўйлаб суперкарлар сегментидаги тенденцияларни белгилаб беради. Ушбу прототип асосида яратиладиган келажакдаги серияли модел дунёдаги энг тезкор ва ноёб автомобиллардан бирига айланиши шубҳасиз.

РуфСуперкарPorscheТехнологияАвто
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22BYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибBYD Шарк пикапи Европа бозорига чиқди: Ford Ranger учун жиддий рақибКеча, 17:24BMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилBMW и3: Ўн йилдан кейин ҳам долзарблигини йўқотмаган футуристик электромобилКеча, 15:25Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Хизмат автомобили ёки нақд пул: Қайси таклиф ходим учун фойдалироқ?Кеча, 13:30
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди