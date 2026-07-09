Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўлади
Франциянинг машҳур Алпине бренди ўзининг афсонавий А110 спорткарини тўлиқ электрлаштириш устида иш олиб бормоқда. Компания раҳбари Пҳилиппе Криефнинг таъкидлашича, иккинчи авлод А110 модели нафақат экологик тоза бўлади, балки ҳайдаш завқи ва техник кўрсаткичлари бўйича ўзининг бензинли аждодидан ўзиб кетади. Бу янгилик автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Алпине анъанавий енгиллик ва бошқарувчанлик принципларини сақлаб қолишга вада бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Янги спорткарнинг илк прототипи — Алпине А110 Футуре номи остида Англиядаги нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилди. Гарчи ташқи кўриниши ҳозирги моделга ўхшаш бўлса-да, унинг ички қисми бутунлай янги технологиялар билан жиҳозланган. Autocar нашрига берган интервюсида Криеф автомобилнинг 95 фоиз қисмлари янгидан ишлаб чиқилганини ва улар Renault Груп таркибидаги бошқа моделлардан олинган тайёр ечимлар эмаслигини маълум қилди.
Янги платформа ва вазн тақсимотиЭлектромобиллар учун энг катта муаммо — батареяларнинг оғирлиги ҳисобланади. Алпине муҳандислари бу масалага ўзига хос ёндашишди. Янги Алпине Performance Платформ (APП) шассиси одатдаги электромобиллардаги каби батареяни пол остига жойлаштиришдан воз кечди. Бунинг ўрнига, иккита кичикроқ батареялар блоки шассининг икки четига (олд ва орқа қисмларга) жойлаштирилган. Бу усул автомобилнинг пастроқ ўтиришини таъминлайди ва вазннинг мукаммал тақсимланишига хизмат қилади.
Криефнинг сўзларига кўра, янги А110 аввалгисига қараганда бироз узунроқ ва кенгроқ бўлса-да, унинг узунлик ва баландлик нисбати ўзгармаган. Бу эса спорткарнинг классик силуэтини сақлаб қолиш имконини беради. Компаниянинг асосий мақсади — электромобил бўлишига қарамай, ҳайдовчига ўша машҳур "енгиллик ҳисси"ни тақдим этишдир. Бу эса Алпине брендининг муваффақият гарови ҳисобланади.
Пойга йўлагидаги чидамлиликSportкарларнинг электр версиялари кўпинча қизиб кетиш муаммоси туфайли узоқ вақт юқори тезликда ҳаракатлана олмайди. Бироқ Алпине муҳандислари олдига қатъий вазифа қўйилган: янги А110 пойга йўлагида максимал тезлик ва максимал латерал (ёнлама) тезланиш билан камида 20 дақиқа давомида тўхтовсиз ҳаракатлана олиши керак. Бу кўрсаткич электромобилнинг нафақат шаҳар кўчаларида, балки профессионал треклар учун ҳам тайёрлигини англатади.
Ҳозирда ишлаб чиқаришдан олинган бензинли А110 ўз ўрнини муносиб давомчига бўшатиб бермоқда. Янги электр моделнинг тўлиқ тақдимоти келаси йили бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатларда бундай эксклюзив спорткарлар премиум сегментда ўз ўрнини топиши кутилмоқда. Алпине бренди механика ва электрониканинг мукаммал интеграцияси орқали электр спорткарлар оламида янги стандарт ўрнатмоқчи.
…