Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўлади

·0·Авто
Алпине раҳбари: Янги электр А110 бензинли моделдан ҳар томонлама устун бўлади

Франциянинг машҳур Алпине бренди ўзининг афсонавий А110 спорткарини тўлиқ электрлаштириш устида иш олиб бормоқда. Компания раҳбари Пҳилиппе Криефнинг таъкидлашича, иккинчи авлод А110 модели нафақат экологик тоза бўлади, балки ҳайдаш завқи ва техник кўрсаткичлари бўйича ўзининг бензинли аждодидан ўзиб кетади. Бу янгилик автомобил ихлосмандлари орасида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки Алпине анъанавий енгиллик ва бошқарувчанлик принципларини сақлаб қолишга вада бермоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Янги спорткарнинг илк прототипи — Алпине А110 Футуре номи остида Англиядаги нуфузли Гоодвоод Фестивал оф Спеед тадбирида намойиш этилди. Гарчи ташқи кўриниши ҳозирги моделга ўхшаш бўлса-да, унинг ички қисми бутунлай янги технологиялар билан жиҳозланган. Autocar нашрига берган интервюсида Криеф автомобилнинг 95 фоиз қисмлари янгидан ишлаб чиқилганини ва улар Renault Груп таркибидаги бошқа моделлардан олинган тайёр ечимлар эмаслигини маълум қилди.

Янги платформа ва вазн тақсимоти

Электромобиллар учун энг катта муаммо — батареяларнинг оғирлиги ҳисобланади. Алпине муҳандислари бу масалага ўзига хос ёндашишди. Янги Алпине Performance Платформ (APП) шассиси одатдаги электромобиллардаги каби батареяни пол остига жойлаштиришдан воз кечди. Бунинг ўрнига, иккита кичикроқ батареялар блоки шассининг икки четига (олд ва орқа қисмларга) жойлаштирилган. Бу усул автомобилнинг пастроқ ўтиришини таъминлайди ва вазннинг мукаммал тақсимланишига хизмат қилади.

Криефнинг сўзларига кўра, янги А110 аввалгисига қараганда бироз узунроқ ва кенгроқ бўлса-да, унинг узунлик ва баландлик нисбати ўзгармаган. Бу эса спорткарнинг классик силуэтини сақлаб қолиш имконини беради. Компаниянинг асосий мақсади — электромобил бўлишига қарамай, ҳайдовчига ўша машҳур "енгиллик ҳисси"ни тақдим этишдир. Бу эса Алпине брендининг муваффақият гарови ҳисобланади.

Пойга йўлагидаги чидамлилик

Sportкарларнинг электр версиялари кўпинча қизиб кетиш муаммоси туфайли узоқ вақт юқори тезликда ҳаракатлана олмайди. Бироқ Алпине муҳандислари олдига қатъий вазифа қўйилган: янги А110 пойга йўлагида максимал тезлик ва максимал латерал (ёнлама) тезланиш билан камида 20 дақиқа давомида тўхтовсиз ҳаракатлана олиши керак. Бу кўрсаткич электромобилнинг нафақат шаҳар кўчаларида, балки профессионал треклар учун ҳам тайёрлигини англатади.

Ҳозирда ишлаб чиқаришдан олинган бензинли А110 ўз ўрнини муносиб давомчига бўшатиб бермоқда. Янги электр моделнинг тўлиқ тақдимоти келаси йили бўлиб ўтиши режалаштирилган. Ўзбекистон каби электромобиллар бозори жадал ривожланаётган мамлакатларда бундай эксклюзив спорткарлар премиум сегментда ўз ўрнини топиши кутилмоқда. Алпине бренди механика ва электрониканинг мукаммал интеграцияси орқали электр спорткарлар оламида янги стандарт ўрнатмоқчи.

АлпинеА110ЭлектромобилSportкарАвто-технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиBYD бренди остидаги Денза З Коупе: 1582 от кучига эга янги гиперкар намойиш этилдиБугун, 15:56МГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиМГ Кйбер: Британия бренди ўзининг келажакдаги дизайн фалсафасини намойиш этдиБугун, 15:53Руф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиРуф компанияси 1000 от кучига эга янги суперкарни тақдим этдиБугун, 15:25МГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиМГ компанияси 2027-йилда Renault 5 билан рақобатлашадиган янги электромобилини тақдим этдиБугун, 15:23McLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиMcLaren афсонавий V8 суперкарлари билан хайрлашмоқда: Янги 788ҲС тақдим этилдиБугун, 12:21Жанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиЖанубий Кореянинг KGM бренди янги Муссо EV электр пикапини тақдим этдиКеча, 19:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Россияда Li Auto кроссоверлари нархи кескин пасайди: Чегирмалар эълон қилинди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди