Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?

·20·Авто
Porsche 911 моделлар иерархияси: Каррера, Турбо ва GT3 ўртасидаги фарқ нимада?

Porsche 911 нафақат спорт автомобиллари оламидаги афсона, балки ўзининг мураккаб ва кенг қамровли моделлар қатори билан ҳам машҳурдир. Кўплаб автомобил ишқибозлари учун Каррера, Турбо С ва GT3 каби номлар орасидаги техник тафовутларни тушуниш бироз қийинчилик туғдириши табиий. Аслида, ҳар бир модификация муайян ҳайдовчи тоифаси ва ҳайдаш услуби учун махсус ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Porsche 911 оиласининг асоси ҳисобланган Каррера моделлари кундалик фойдаланиш ва динамик ҳайдаш ўртасидаги мувозанатни таъминлайди. Бироқ, ҳақиқий тезлик ва технология ишқибозлари учун Турбо ва GT сериялари мутлақо бўлакча дунёни таклиф этади. ixbt.com маълумотларига кўра, бу моделлар орасидаги асосий фарқ нафақат двигател қувватида, балки автомобилнинг характери ва йўлда ўзини тутишида намоён бўлади.

GT3 ва GT3 RS: Trek учун созланган мукаммаллик

GT3 индекси остидаги Porsche 911 моделлари бренднинг энг соф ва ҳайдовчига йўналтирилган версиялари ҳисобланади. Ушбу автомобилларнинг ўзига хослиги шундаки, улар атмосферали (натураллй аспиратед) двигател билан жиҳозланган. Бу эса турбоўтказгичсиз, юқори айланишларда ишлайдиган двигателнинг ўзига хос овози ва жавоб қайтариш тезлигини таъминлайди. GT3 RS эса ушбу концепциянинг янада радикал кўриниши бўлиб, у асосан пойга треклари учун мослаштирилган осма тизим ва аэродинамикага эга.

Ҳозирги вақтда бозорда GT3 RS версиясини топиш бироз мушкул, чунки бу моделлар чекланган миқдорда ишлаб чиқарилади ва коллекционерлар орасида жуда қадрланади. Унинг осма тизими қаттиқроқ, вазни эса максимал даражада енгиллаштирилган. Бу автомобилни шунчаки транспорт воситаси эмас, балки пойга йўлакларида рекорд ўрнатиш учун мўлжалланган профессионал инструментга айлантиради.

Турбо ва GT2: Қувватнинг энг юқори нуқтаси

Агар GT3 атмосферали двигателнинг нафислигига таянса, Porsche 911 Турбо С модели хом қувват ва технологик устунликни намойиш этади. Турбо двигателлар улкан тортиш кучини тақдим этади, бу эса автомобилнинг жойидан қўзғалиш тезлигини (0-100 км/соат) ҳайратланарли даражага олиб чиқади. Бу модел кўпроқ юқори тезликдаги магистраллар ва максимал қулайликни хоҳловчи бой харидорлар учун мўлжалланган.

Кўпчиликни қизиқтирган савол шуки, GT2 модели қаерда жойлашган? GT2 аслида GT3 нинг шассиси ва Турбо моделининг кучли двигателини ўзида бирлаштирган "махлуқ"дир. У 911 оиласидаги энг кучли ва бошқариш энг қийин бўлган модификация ҳисобланади. Ҳозирда ушбу моделни янги ҳолатда сотиб олиш имконияти мавжуд эмас, бироқ у Porsche тарихидаги энг экстремал автомобиллардан бири бўлиб қолмоқда.

Ўзбекистон автомобил бозорида ҳам Porsche брендига бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Тошкент кўчаларида кўпроқ Каррера ва Турбо моделларини учратиш мумкин бўлса-да, ҳақиқий авто-эстетлар учун GT3 серияси ҳамиша орзудаги модел бўлиб қолади. Моделлар ўртасидаги танлов эса оддий: агар сизга максимал тезланиш ва қулайлик керак бўлса — Турбо С, агар сиз двигател овози ва бошқарувдаги аниқликни қадрласангиз — GT3 энг яхши танловдир.

Porsche911 GT3АвтоСуперкарТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаBYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эгаБугун, 13:22АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиБугун, 01:54Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиБугун, 01:22«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этдиКеча, 22:11Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликКеча, 18:26Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаКеча, 15:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?