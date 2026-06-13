Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?

·1·Авто
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?

Янги автомобилларда қулай рул топиш қийинлашиб бораётгани ҳайдовчилар учун жиддий муаммога айланмоқда. Гарчи 1973-йилги Аустин Аллегро моделидаги тўртбурчак рул ўз вақтида кулгига қолган бўлса-да, бугунги кунда ишлаб чиқарувчилар яна ғалати шаклларга қайтишмоқда. Ваҳоланки, гидрокучайтиргичлар пайдо бўлган даврда яратилган ихчам ва юмалоқ руллар бошқарув учун энг мукаммал ечим эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Хавфсизлик ёстиқчалари ва турли тугмаларнинг кўпайиши рулнинг марказий қисми ва спокес (таёқчалари) кенгайишига олиб келди. Бу қулайликни оширса-да, рул чамбарагини ушлаш учун жойни камайтиради. Бироқ, энг ёмони — рулнинг юмалоқ бўлиши шарт эмас деган нотўғри тушунчадир. Пойга машиналарида ёки бир ўриндиқли болидларда текис шакллар зарурат бўлиши мумкин, аммо оддий йўл автомобилларида бу эргономик хатоликдир.

Ҳайдовчи ҳаракатланиш вақтида рулга қарамаслиги, унинг чамбараги қаерда эканлигини тахмин қилмаслиги керак. Ноанъанавий шакллар ҳайдовчининг диққатини чалғитади ва когнитив юкламани оширади. Бу қоронғу хонада чироқ тугмачасини пайпаслаб қидиришга ўхшайди — автомобил эса, аксинча, бошқарувни имкон қадар осонлаштириши лозим.

Яхшиямки, саноатда ижобий ўзгаришлар сезилмоқда. Масалан, Ferrari брендининг янги моделларида руллар яна юмалоқ шаклга қайтмоқда. Audi бош директори Гернот Дёллнер ҳам компаниянинг ҳозирги 100 хил рул дизайнидан бирортаси ҳам яхши эмаслигини тан олди. Унинг таъкидлашича, 2030-йилга келиб Audi фақат беш хил рул дизайнига эга бўлади ва уларнинг барчаси мутлақо юмалоқ шаклда ишлаб чиқарилади.

АвтомобилРулДизайнAudiFerrari
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларHyundai Elantra 2026 Хитойда сотувга чиқди: Нархлар ва асосий ўзгаришларБугун, 14:28Европа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиЕвропа учун илк гибрид BYD: Dolphin Г модели тақдим этилдиБугун, 13:53Белгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБелгее кроссоверлари Беларусда ишлаб чиқарилган мультимедиа тизимлари билан жиҳозланадиБугун, 12:26Янги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиЯнги Волга моделлари тўлиқ маҳаллийлаштирилган меню ва замонавий тизимга эга бўлдиБугун, 10:28Hyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиHyundai биринчи гиперкарини намойиш этди: Genesis Магма GT3 концептиБугун, 10:00BYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиBYD Канадада 1500 кВ қувватли ўта тезкор қувватлаш станцияларини ўрнатадиБугун, 08:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Рим папаси янги электромобилга минди, Ferrari акциялари қулади (видео)
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Ўзбекистонда машҳур бренд автомобиль ишлаб чиқармоқчи
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
BYD Юан Plus учинчи авлоди 21-май куни тақдим этилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди