Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Янги автомобилларда қулай рул топиш қийинлашиб бораётгани ҳайдовчилар учун жиддий муаммога айланмоқда. Гарчи 1973-йилги Аустин Аллегро моделидаги тўртбурчак рул ўз вақтида кулгига қолган бўлса-да, бугунги кунда ишлаб чиқарувчилар яна ғалати шаклларга қайтишмоқда. Ваҳоланки, гидрокучайтиргичлар пайдо бўлган даврда яратилган ихчам ва юмалоқ руллар бошқарув учун энг мукаммал ечим эди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Хавфсизлик ёстиқчалари ва турли тугмаларнинг кўпайиши рулнинг марказий қисми ва спокес (таёқчалари) кенгайишига олиб келди. Бу қулайликни оширса-да, рул чамбарагини ушлаш учун жойни камайтиради. Бироқ, энг ёмони — рулнинг юмалоқ бўлиши шарт эмас деган нотўғри тушунчадир. Пойга машиналарида ёки бир ўриндиқли болидларда текис шакллар зарурат бўлиши мумкин, аммо оддий йўл автомобилларида бу эргономик хатоликдир.
Ҳайдовчи ҳаракатланиш вақтида рулга қарамаслиги, унинг чамбараги қаерда эканлигини тахмин қилмаслиги керак. Ноанъанавий шакллар ҳайдовчининг диққатини чалғитади ва когнитив юкламани оширади. Бу қоронғу хонада чироқ тугмачасини пайпаслаб қидиришга ўхшайди — автомобил эса, аксинча, бошқарувни имкон қадар осонлаштириши лозим.
Яхшиямки, саноатда ижобий ўзгаришлар сезилмоқда. Масалан, Ferrari брендининг янги моделларида руллар яна юмалоқ шаклга қайтмоқда. Audi бош директори Гернот Дёллнер ҳам компаниянинг ҳозирги 100 хил рул дизайнидан бирортаси ҳам яхши эмаслигини тан олди. Унинг таъкидлашича, 2030-йилга келиб Audi фақат беш хил рул дизайнига эга бўлади ва уларнинг барчаси мутлақо юмалоқ шаклда ишлаб чиқарилади.
…