BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эга

·36·Авто
BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эга

Хитойнинг BYD концернига тегишли Денза премиум бренди ўзининг янги флагман модели — Денза З спорткарини намойиш этди. Ушбу автомобил нафақат бренднинг технологик салоҳиятини кўрсатиб бериш, балки жаҳон бозорида Porsche 911 каби афсонавий моделлар билан рақобатлашиш мақсадида яратилган. Ўзининг ноодатий дизайни ва ҳайратланарли қуввати билан у электромобиллар оламида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Денза З модели спорткар, суперкар ва гранд-турер (GT) хусусиятларини ўзида мужассам этган бўлиб, унинг узунлиги 4,8 метрни ташкил қилади. Автомобил "2+2" ўриндиқ формуласига эга бўлиб, у кундалик ҳайдаш ва юқори тезликдаги саёҳатлар учун мўлжалланган. Autocar нашри маълумотларига кўра, компания муҳандислари лойиҳалаштириш жараёнида айнан Porsche моделларини асосий эталон сифатида олишганини яширишмаган.

Мисли кўрилмаган қувват ва техник кўрсаткичлар

Денза З техник жиҳатдан замонавий гиперкарларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Автомобил учта электр двигател билан жиҳозланган: орқа ўқда ҳар бири 456 от кучига эга иккита мотор, олд ўқда эса 671 от кучига эга битта мотор жойлашган. Умумий ҳисобда тизим 1584 от кучи ишлаб чиқаради. Бу кўрсаткич ҳатто афсонавий Bugatti Чирон Суперспорт қувватидан ҳам юқоридир.

Бундай улкан қувват BYD компаниясининг ўзида ишлаб чиқилган илғор аккумулятор ва мотор технологиялари туфайли имконли бўлди. Автомобил асимметрик тортиш тизимига эга бўлиб, у ҳар бир ғилдиракка қувватни алоҳида тақсимлаш орқали бурилишларда максимал барқарорликни таъминлайди. Бу эса оғир вазнли электромобилнинг бошқарувчанлигини Porsche даражасига яқинлаштиришга хизмат қилади.

Бренд стратегияси ва бозор истиқболлари

Ҳозирги вақтда Денза бренди портфелида йўлтанламаслар, катта MPВ ва хатчбеклар мавжуд. Денза З моделининг пайдо бўлиши бренд учун ўзига хос "қаҳрамон модел" вазифасини ўтайди. Бу Европа бозорида харидорлар эътиборини тортиш ва бренд нуфузини ошириш учун стратегик қадамдир. Нархи тахминан 173 минг фунт стерлинг (220 минг доллар атрофида) бўлиши кутилаётган ушбу модел энг талабчан автомобил ишқибозларига мўлжалланган.

Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг машҳурлиги ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Денза З каби эксклюзив моделларнинг пайдо бўлиши маҳаллий электромобил ихлосмандлари учун ҳам қизиқарли бўлиши аниқ. Гарчи бу оммавий модел бўлмаса-да, у Хитой автосаноати қисқа вақт ичида қандай ютуқларга эришганининг яққол исботидир.

Хулоса қилиб айтганда, Денза З шунчаки тезкор электромобил эмас, балки анъанавий спорткарлар даврига якун ясашга уринишдир. Унинг Римак Концепт Оне ёки Nio EP9 каби гиперкарлар билан бир қаторда туриши, BYD компаниясининг глобал амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатади.

BYDДензаPorscheЭлектромобилSportкар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиАҚШда ҳайдовчисиз автомобиллар фавқулодда хизматлар ишига халақит бермасликка чақирилдиБугун, 01:54Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиLada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутисиБугун, 01:22«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этди«Юз»га 3 сонияда: Mercedes 671 от кучига эга янги электр CLA 45 ни тақдим этдиКеча, 22:11Гоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликГоодвоод Фестивал оф Спеед 2026: Автомобил оламидаги энг кутилган 28 та янгиликКеча, 18:26Англияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаАнглияда тезлик чекловларини 32 км/соатгача пасайтириш масаласи кўриб чиқилмоқдаКеча, 15:24Lexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаLexus афсонавий ЛФА моделини электромобил кўринишида қайта тирилтирмоқдаКеча, 08:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
BYD янги флагман седанини тақдим этди: Mercedes-Benz S-Classдан ҳам йирик
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Hyundai янги авлод Элантра седанини тақдим этди: Дизайн ва технологияда инқилоб
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Lada Azimut кроссоверлари синовлардан сўнг AvtoVAZ заводига қайтарилди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Chery дунёдаги энг юқори фойдали иш коэффициентига эга гибрид двигателни тақдим этди
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?
Нима учун автомобил рули ҳар доим юмалоқ бўлиши керак?