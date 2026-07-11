BYD бренди Porsche 911 рақибини тақдим этди: Денза З 1584 от кучига эга
Хитойнинг BYD концернига тегишли Денза премиум бренди ўзининг янги флагман модели — Денза З спорткарини намойиш этди. Ушбу автомобил нафақат бренднинг технологик салоҳиятини кўрсатиб бериш, балки жаҳон бозорида Porsche 911 каби афсонавий моделлар билан рақобатлашиш мақсадида яратилган. Ўзининг ноодатий дизайни ва ҳайратланарли қуввати билан у электромобиллар оламида янги саҳифа очиши кутилмоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Денза З модели спорткар, суперкар ва гранд-турер (GT) хусусиятларини ўзида мужассам этган бўлиб, унинг узунлиги 4,8 метрни ташкил қилади. Автомобил "2+2" ўриндиқ формуласига эга бўлиб, у кундалик ҳайдаш ва юқори тезликдаги саёҳатлар учун мўлжалланган. Autocar нашри маълумотларига кўра, компания муҳандислари лойиҳалаштириш жараёнида айнан Porsche моделларини асосий эталон сифатида олишганини яширишмаган.
Мисли кўрилмаган қувват ва техник кўрсаткичларДенза З техник жиҳатдан замонавий гиперкарларни ҳам ортда қолдиришга қодир. Автомобил учта электр двигател билан жиҳозланган: орқа ўқда ҳар бири 456 от кучига эга иккита мотор, олд ўқда эса 671 от кучига эга битта мотор жойлашган. Умумий ҳисобда тизим 1584 от кучи ишлаб чиқаради. Бу кўрсаткич ҳатто афсонавий Bugatti Чирон Суперспорт қувватидан ҳам юқоридир.
Бундай улкан қувват BYD компаниясининг ўзида ишлаб чиқилган илғор аккумулятор ва мотор технологиялари туфайли имконли бўлди. Автомобил асимметрик тортиш тизимига эга бўлиб, у ҳар бир ғилдиракка қувватни алоҳида тақсимлаш орқали бурилишларда максимал барқарорликни таъминлайди. Бу эса оғир вазнли электромобилнинг бошқарувчанлигини Porsche даражасига яқинлаштиришга хизмат қилади.
Бренд стратегияси ва бозор истиқболлариҲозирги вақтда Денза бренди портфелида йўлтанламаслар, катта MPВ ва хатчбеклар мавжуд. Денза З моделининг пайдо бўлиши бренд учун ўзига хос "қаҳрамон модел" вазифасини ўтайди. Бу Европа бозорида харидорлар эътиборини тортиш ва бренд нуфузини ошириш учун стратегик қадамдир. Нархи тахминан 173 минг фунт стерлинг (220 минг доллар атрофида) бўлиши кутилаётган ушбу модел энг талабчан автомобил ишқибозларига мўлжалланган.
Ўзбекистон автомобил бозорида BYD брендининг машҳурлиги ортиб бораётганини ҳисобга олсак, Денза З каби эксклюзив моделларнинг пайдо бўлиши маҳаллий электромобил ихлосмандлари учун ҳам қизиқарли бўлиши аниқ. Гарчи бу оммавий модел бўлмаса-да, у Хитой автосаноати қисқа вақт ичида қандай ютуқларга эришганининг яққол исботидир.
Хулоса қилиб айтганда, Денза З шунчаки тезкор электромобил эмас, балки анъанавий спорткарлар даврига якун ясашга уринишдир. Унинг Римак Концепт Оне ёки Nio EP9 каби гиперкарлар билан бир қаторда туриши, BYD компаниясининг глобал амбициялари нақадар жиддий эканини кўрсатади.
…